Будущее в единстве

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Алматинский профессиональный союз «Парасат» совместно с Алматинским филиалом партии «Нур Отан» провел V ежегодный форум молодых профсоюзных активистов «Болашағымыз – бірлікте!».

Мероприятие, которое прошло при поддержке Федерации профсоюзов РК, было посвящено Дню Первого Президента Республики Казахстан.

На форум были приглашены одноклассники Нурсултана Назарбаева, депутаты Парламента, представители министерств образования и науки, культуры и спорта, информации и коммуникаций, руководители городского акимата, ректоры вузов.

Гости ознакомились с тем, как живут, учатся и отдыхают учащиеся КазгосженпУ. Они посетили Дом студентов, плавательный бассейн. Затем в актовом зале собравшихся приветствовала ректор КазгосженПУ Гаухар Алдамбергенова. С напутственными словами к молодежи обратились и олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов, Бакыт Сарсекбаев.

– В данное время я работаю директором центра олимпийской подготовки по боксу республиканского центра и непосредственно занимаюсь подготовкой резерва национальной сборной, – отметил Ермахан Ибраимов. – Регулярно посещаю мероприятия, в которых участвуют наши парни и девушки. Надеюсь, что мои советы и наставления будут им полезны. На нынешней встрече наша задача – популярно рассказать молодежи о Послании Президента Казахстана «Рухани жаңғыру». Сегодня мир разительно меняется, стремительно развиваются новые технологии. Наша страна движется по пути духовной модернизации и технического преобразования и по старинке жить уже невозможно. От казахстанской молодежи требуется высокая образованность, активность. Чтобы жить в развитом современном государстве, нужно всю жизнь стремиться к знаниям, быть культурными и вежливыми.

На форуме прошла презентация сайта алматинского союза профсоюзов «Парасат», были награждены лучшие профсоюзные активисты, а отличившиеся студенты получили профсоюзные стипендии. Также были подписаны меморандумы с центром тестирования Ustudy и республиканской лигой «Жайдарман».

Завершилась встреча праздничным концертом талантливой молодежи.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ