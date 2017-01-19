Чай не пьешь, откуда силы для рекорда возьмешь?

700 тысяч чашек чая с молоком приготовят участникам Всемирной зимней Универсиады-2017

Классический черный и зеленый чай «Пиала Gold» и 14 тысяч литров 100-процентного натурального ультрапастеризованного молока «МОЁ» предоставит компания «RG Brands Kazakhstan» в рамках соглашения о сотрудничестве с дирекцией по подготовке и проведению XXVIII-й Всемирной зимней Универсиады – 2017.

– Казахстан входит в пятерку стран, где чай пользуется наибольшей популярностью у жителей. Чай – это визитная карточка в традиции чаепития нашей страны, и мы хотим поделиться ею с нашими гостями, продемонстрировать красоту и крепость чайного настоя, которые согреют в зимние дни Универсиады, придадут бодрость и подарят минуты наслаждения в перерывах между соревнованиями. Каждый из наших продуктов хорош по отдельности, однако в рамках данного мероприятия они будут объединены в один напиток – горячий чай с молоком, вкус которого достоин золотой медали, – отметил генеральный директор предприятия Тимур Калтаев.

Как сообщалось ранее, оргкомитет Универсиады поставил перед собой задачу потратить как можно меньше бюджетных средств на проведение Игр. В ходе подготовки заявленный бюджет был сокращен почти в два раза, а активное привлечение спонсоров и партнеров из числа представителей бизнеса позволило сократить целый ряд текущих расходов.

– Привлечение партнеров и спонсоров к проведению крупномасштабных спортивных мероприятий – широко распространенная мировая практика, которая открывает бизнесу уникальные маркетинговые возможности, а организаторам позволяет существенно оптимизировать расходы. Любой вклад в успех Универсиады важен, и мы приветствуем активное участие бизнеса в подготовке этого события», – подчеркнул руководитель аппарата ГФ «Дирекция по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017 в городе Алматы» Дидар Сагадиев.

Виктор Андреев



