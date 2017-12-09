Частный извоз – на регистрационный учет

В соответствии со ст. 18 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» на органы налоговой службы возлагается задача по обеспечению полноты и поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, участие в реализации налоговой политики Республики Казахстан, обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности Республики Казахстан, обеспечение соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан.

На сегодняшний день актуальным является вопрос оказания качественных услуг гостям города при прибытии и дальнейшей перевозке (такси). При этом, как показывает практика, в большинстве случаев лица, осуществляющие перевозку пассажиров, являются не зарегистрированными в органах государственных доходов г. Алматы, тем самым нарушают налоговое законодательство.

В целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности по иниациативе Авиационной транспортной прокуратуры г. Алматы скоординировано участие всех государственных органов, на которых в соответствии с законодательством возложены обязанности по осуществлению государственного контроля по проведению согласованных мероприятий между Управлением государственных доходов по Турксибскому району г. Алматы, Управлением внутренних дел и местных исполнительных органов в Международном аэропорту г. Алматы, на ежедневной основе проводится разъяснительная работа с вручением памяток среди лиц, занимающихся частным извозом. Так, в результате разъяснения из двадцати девяти водителей встали на регистрационный учет в качестве индивидуальних предпринимателей девять человек.

НАПОМИНАЕМ, что за занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации в налоговых органах предусмотрена административная ответственность согласно статье 463 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений.

Управление государственных доходов по Турксибскому району г. Алматы убедительно просит алматинцев и гостей города пользоваться услугами такси официальных таксомоторных компаний.