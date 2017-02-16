Чистая работа

В Алматы завершен первый этап масштабной аварийной реконструкции загородного канализационного коллектора

На днях строители ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой» показали журналистам введенный в эксплуатацию новый участок водоотведения алматинских сточных вод.

Причиной столь нехарактерной для зимнего периода работы стало разрушение одной из трех веток старого коллектора К-2. Он верой и правдой прослужил горожанам 45 лет вместо положенных 25. Мало кто знает, что в мае прошлого года на северо-западной окраине мегаполиса произошла техническая авария – на подходе к К-2 разрушилась ветка водоотведения длиной 300 метров, и сточные воды вырвались наружу. Принятые экстренные меры позволили в течение короткого времени ликвидировать аварию. Однако специалисты определили: необходимо в срочном порядке строить новый коллектор.

Как говорится, решение принять легко – исполнить трудно, так как система водоотведения Алматы является крупнейшей в стране и построена она, как уже подчеркивалось, более 45 лет назад.

– В среднем в сутки 380 тысяч кубических метров городских стоков ежедневно проходит полную механическую и биологическую очистку на городской станции аэрации с последующим отведением очищенной воды в накопитель «Сорбулак» и ПКС «Сорбулак», где она частично используется для орошения технических культур, – пояснил генеральный директор ГКП «Тоспа су». – И это гигантская сеть, в которой К-2 – один из важнейших участков, состоящий из трех самостоятельных веток. Через него тысячи кубов городских стоков попадают в очистные сооружения для дальнейшей переработки.

– Первый этап масштабной реконструкции загородного канализационного коллектора, являющегося стратегической частью общегородской канализации Алматы, завершен в полном объеме, – рапортовал журналистам главный специалист отдела водопроводно-канализационного хозяйства городского управления энергетики и коммунального хозяйства Нурлан Омирханов. – Работы велись в круглосуточном режиме с ежедневным привлечением более пятидесяти рабочих и инженерно-технических специалистов.

Уникальные строительно-монтажные работы на одной из трех веток коллектора проведены в рекордно короткие сроки. За менее чем пять месяцев строители демонтировали два километра железобетонных лотков, прослуживших более 45 лет, заменив их на глубине 7 метров современными трубопроводами.

И здесь есть смысл рассказать: в отличие от эксплуатируемых с 1971 года старых канализационных конструкций срок службы новых двухметровых в диаметре пластиковых труб, армированных стекловолокном, составляет порядка 70 лет.

Длительность эксплуатационного периода применяемой на алматинском коллекторе новинки канализационной отрасли, выпускаемой в Казахстане заводом по производству стеклопластиковых труб и фасонных изделий ТОО «Amitech Astana», определила, оценивая их качество, одна из профильных датских компаний.

Заметьте, впервые в Казахстане в землю укладывается именно двухметровый диаметр трубы. И что самое отрадное – изготовлена продукция в нашей стране.

Пропускная способность спроектированного ПК «Институт Казгипроводхоз» реконструируемого участка коллектора составляет

5,49 м³/с.

– Для модернизации стратегически важного объекта ЖКХ Алматы на первом этапе было выделено 946 млн тенге из городского бюджета. На сегодняшний день подобные расходы способно нести только государство, – подчеркнул главный специалист отдела водопроводно-канализационного хозяйства Нурлан Омирханов. – Модернизация системы канализационных очистных сооружений сточных вод Алматы с внедрением в данный процесс энерго­сберегающих технологий продолжается. В настоящее время ведутся работы по оценке состояния загородных канализационных коллекторов, а также готовится проектно-сметная документация на реконструкцию остальных его сегментов. Это необходимо для повышения надежности системы водоотведения мегаполиса.



Василий ШУПЕЙКИН

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