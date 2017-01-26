Читают и выигрывают

Победителям конкурса «Подпишись и выиграй – 2017»

Победителям конкурса «Подпишись и выиграй – 2017» в редакции газеты «Вечерний Алматы» вчера вручили ценные призы.

Среди тех, кто пришел за подарками, Раиса Ерофеевна Щербина. Пенсионерка, участница трудового фронта, победила в номинации «Льготная подписка» и получила телевизор Haier.

– Я подписываюсь на «Вечерку» четыре года, – говорит Раиса Ерофеевна. – И все это время с удовольствием читаю вашу газету. Особенно мне нравятся рубрики «Здоровье» и «Коммуналка», где я нахожу много полезной информации. Ну и, конечно, регулярно интересуюсь последними событиями в жизни нашего города, вместе со своими подругами часто хожу на различные ярмарки, о которых рассказывает газета.

Занявшая второе место в номинации «Льготная подписка» Галина Ефимовна Шапурина – наш давний и верный подписчик. Она получает «Вечерний Алматы» вот уже 20 лет.

– Читаем все номера газеты вместе с супругом, – делится пенсионерка. – Очень кстати серия материалов о том, как оздоровиться самим, например рекомендации о том, как заниматься медитацией. А еще не пропускаем бесплатных медицинских скринингов, о которых пишет «Вечерка». Не только сами туда ходим, но и рассказываем о них своим знакомым, родственникам. В этот раз решили поучаствовать в розыгрыше призов, отправили в редакцию копию нашей квитанции, честно говоря, не надеясь на то, что выиграем. И вот удача – получили мясорубку, которая нам очень пригодится в хозяйстве!

37-летняя Ольга Поваренкина – рекордсменка по выигрышам в нашем конкурсе. Везучая читательница уже четыре раза уходила из «Вечерки» не с пустыми руками – то с 40 тысячами тенге, то с планшетом, то с сотовыми телефонами. На сей раз Ольга сначала решила не участвовать в розыгрыше, думала, что удача ей уже не улыбнется. Но родные уговорили, и, как выяснилось, не зря. Молодая семья как раз собиралась покупать домой пылесос, и вот он как раз и оказался в качестве приза за третье место в номинации «Индивидуальная подписка».

Всего в конкурсе «Подпишись и выиграй – 2017» победило восемь алматинцев. Ценные призы ждут в пятницу (27 января) в 14 часов в редакции «Вечерки» Б. Баймуханову, Л. Лаврову, Г. Гаврилову, Г. Абраменкова.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА