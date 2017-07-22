Чёрный день лета

Алматы тихо и без официоза отметил скорбную дату

На этой неделе Алматы тихо и без официоза отметил скорбную дату – годовщину ужасного теракта в центре города, когда одинокий безумец средь бела дня расстрелял пятерых и ранил восемь человек. Четверо скончались позже в больнице. Всего погибли семеро полицейских и двое гражданских лиц.

Помним. Скорбим…

Террорист Руслан Кулекбаев был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни. Но поскольку в Казахстане с начала нулевых годов действует мораторий на высшую меру, убийца был этапирован в Костанайскую область в колонию «Черный беркут». Именно там отбывают наказание осужденные на пожизненное лишение свободы и приговоренные к «вышке».

Зло наказано. Обезумевший маньяк изолирован от общества навсегда. Но можно ли поставить точку в кровавой истории? И не повторится ли нечто подобное впредь? На эти вопросы, увы, нет исчерпывающего ответа сегодня ни у кого. К великому сожалению, терроризм в ХХI веке стал ползучим. А потому надо быть начеку всем – как государству в целом, так и гражданам в отдельности. И для тревоги есть все основания.

Как пишет агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества Таджикистана, более 500 граждан Казахстана находятся в лагерях боевиков за рубежом.

«На сегодня в лагерях боевиков за рубежом пребывают более 500 граждан Казахстана», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что, получив криминальный опыт, данные лица из числа казахстанцев могут вернуться в страну с преступными умыслами, в том числе по совершению терактов. Такая перспектива, разумеется, требует соответствующих законодательных контрмер со стороны властей. И они принимаются.

«В связи с этим в новых поправках предусматривается возможность лишения гражданства», – отмечается в документе.

«Речь идет об актах терроризма, создании и руководстве террористической группой и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики», – цитирует пресс-служба слова министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева.

Он подчеркнул, что «лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий». Как отметил министр, те, кто уехал за рубеж для вступления в террористические организации, приравниваются к предателям Родины, – заявили в пресс-службе.

На прошлой неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, вводящий дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства за терроризм. Лишение гражданства как дополнительный вид наказания предполагается за совершение особо тяжких террористических преступлений и тех, в результате которых был причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана. К таким преступлениям относятся, в частности, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности.

Еще одна тревожная новость пришла намедни из Турции. О том, что Министерство внутренних дел этой страны опубликовало доклад о борьбе, проводимой республикой, с так называемым Исламским государством, запрещенным в том числе и РК, сообщил МИА Казинформ.

Так, Турция поместила 53 781 иностранца в бан-лист («черный список») из-за их связей с террористическими организациями и опасений попыток с их стороны проникновения через территорию Турции в зоны боевых действий.

В докладе сообщается, что среди прочих мер, предпринимаемых правительством Турции в борьбе с распространением международного терроризма, – создание подразделения анализа рисков, в задачи которого, в частности, входит предотвращение проникновения на территорию страны лиц, связанных с террористическими организациями.

С момента своего создания в апреле 2014 года данные подразделения проверили 17 500 иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими группировками, и депортировали 4550 из них. Нужны ли такие «оралманы» в родном отечестве?

Среди лиц, кому запрещен въезд на территорию Турецкой Республики, 1914 казахстанца, 4128 граждан России, 2651 таджикистанец, а также 1677 человек из Азербайджана. Больше всего в списке граждан Саудовской Аравии (7523), а из европейских стран – Франции (2622).

Территории, которые контролируют боевики ИГИЛ на Ближнем Востоке, неуклонно сокращаются, словно шагреневая кожа. Куда потекут вытесняемые с «горячих точек» боевики? Нам это совсем небезралично…

Нуржан НУРАДИН