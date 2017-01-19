Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Кодовая подстраховка

Алматинцев призывают использовать безопасные интернет-пароли, но важны и другие правила защиты от мошенников и вирусных атак.

Рейтинг самых популярных в мире компьютерных кодов опубликовала накануне американская компания Keeper. Экспертам предстала удручающая картина: даже в век информационных технологий в глобальном масштабе интернет-грамотность оставляет желать лучшего. По статистике, 17 процентов всех пользователей не утруждаются с выбором пароля, предпочитая самую примитивную комбинацию – 123456. Второй по популярности код чуть длиннее, но нисколько не сложнее – 123456789. Тройку лидеров замыкает удобный, но такой небезопасный набор букв qwerty, где все символы буквенные и расположены они на клавиатуре в один ряд. В топ-10 также попали 111111, password, 123123, 123321, google, 987654321 и 666666. Весьма большим спросом, показал мониторинг, пользуется и знаменитая среди спамеров «абракадабра».

Создавать пароль, напоминают специалисты, нужно, руководствуясь соображениями безопасности, а не удобства. Запоминать хитрые комбинации нет необходимости – умные технологии сделают это за человека и сохранят код в секрете. Именно пользователи, как правило, выдают личные данные злоумышленникам по собственной оплошности.

– Со статистикой американских коллег я соглашусь. В основном такие пароли создают пользователи более зрелого возраста – те, кто с техникой на «вы». Им так проще запоминать. Да, это упрощает жизнь, но подвергает определенному риску, – прокомментировал программист ТОО «Контротек» Константин Бухвалов. – В пароле рекомендуется использовать и цифры, и буквы. Причем не важно, на каком языке – русском, английском, казахском. Любой сайт и любая программа распознает абсолютно все символы, включая скобки, тире, вопросительные и восклицательные знаки, знак «собака» и прочие. По количеству знаков пароль считается достаточно сложным и надежным, если в нем не менее восьми символов.

Но даже самый сложный набор букв, цифр и прочих составляющих, говорит эксперт, еще не гарантирует информационную безопасность по умолчанию. Во-первых, компьютер должен быть перестрахован надежной антивирусной программой. Во-вторых, ни в коем случае нельзя хранить главный код в самом устройстве – ни в электронном блокноте, ни в документах Word, Excel или любой другой программе. Единственным надежным тайником могут служить только современные интернет-браузеры, автоматически зашифровывающие пароль. Тем самым комбинация остается в памяти системы в полной безопасности.

– Сам лично я пользуюсь браузером Google Chrome, который прежде всего устраивает способностью запоминать мои пароли, – добавил спикер. – Если при входе в систему она требует ввести пароль от учетной записи, то при входе в настройки Google Chrome, в случае если вы забыли код, он запрашивает также пароль от компьютера – это служит еще одной подстраховкой. Вы можете посмотреть пароль, если нужно, и при этом все учетные записи под защитой. Например, вы зашли через Chrome в почту mail.ru, и система спрашивает вас, запомнить ли пароль. Так вот, браузер хранит его безопасно – только он сам может его расшифровать и безопасно поставлять при открытии страницы.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Тяжесть знаний

Алматинка Салтанат Тажиева обратилась через свою страницу в Facebook к министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву. Это было продиктовано тем, что мать первоклассницы недовольна содержанием новых учебников.

По мнению родительницы, задания в них слишком сложные для детей, решить их порой не по силам даже взрослым.

По словам Салтанат, к примеру, в учебнике для нулевого класса есть задание – отметить птиц, которые занесены в Красную книгу. В связи с чем у женщины вопрос: может ли 5-летний ребенок знать о существовании Красной книги? Женщина отмечает, что в столь юном возрасте дети не могут ответить на вопросы, которые содержатся в учебнике «Естествознание».

– Как ребенок, не знающий еще алфавита, может ответить на вопросы по таким предметам, как физика, биология, астрономия? Соответствуют ли задания возрасту детей? Не слишком ли они сложные? – интересуется женщина в своем письме.

Также Салтанат Тажиеву тревожит и здоровье детей. Она поднимает вопрос о тяжести школьных рюкзаков. При нормах, когда первоклассник может поднимать тяжесть в

2 кг, вес его ранца с учебниками и тетрадями сегодня составляет более 5 кг.

По поручению министра образования и науки Ерлана Сагадиева разработчиками учебника был подготовлен официальный ответ, размещенный в Facebook. Прежде всего Салтанат Тажиевой была выражена благодарность за неравнодушное отношение к школьникам и образовательной программе начальных классов. На вопросы, поднятые в соцсетях, ответил учитель начальных классов и разработчик учебных программ Наталья Орехова.

– Сегодня очень важно научить детей не просто считать, писать, но и применять на практике все теоретические знания, полученные в школе, – считает Наталья. – С этой целью и были выпущены новые учебники. Например, предмет «Естествознание» включает в себя материалы по таким сложным предметам, как химия, физика, биология. В новом учебнике по естествознанию эти материалы изложены на простом и понятном для детей языке. Этого удалось добиться путем привлечения к работе над учебником практикующих учителей младших классов. Учитель во время занятия сначала разъясняет детям непонятные для них понятия, а затем вместе с ними проводит наглядный эксперимент. Таким образом ученики младших классов знакомятся со сложными и интересными понятиями, с которыми им придется столкнуться в старшей школе. Так они имеют возможность еще в детстве узнать как минимум азы и терминологию важных наук.

В отношении веса школьного ранца специалист пояснила, что все учебники и рабочие тетради легки по весу и соответствуют современным техническим и гигиеническим требованиям. Поэтому ученики, посещающие сегодня занятия пять раз в неделю, не испытывают дискомфорта и чрезмерных физических нагрузок.

Вопросы мамы школьников по поводу регулярных поборов в школе и работы там постоянных комиссий по проверке учителей в министерстве пока оставили без ответа.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Наценка на градус

В Министерстве национальной экономики Казахстана планируют установить новые минимальные розничные цены на алкогольную продукцию

На рассмотрении правительства сейчас находится проект постановления «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликеро-водочные изделия на 2017 год в размере

1 700 тенге за литр».

Документ имеет целью сократить потребление алкоголя в стране. Ранее принятыми поправками ставки акциза на алкогольную продукцию были установлены в размере 2000 тенге за 1 литр.

Планируется поэтапное повышение акцизов и в последующие годы.

В 2018 году – до 2275 тенге, в 2019-м – до 2550 тенге. Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году – 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50%), в 2018 году – 48 тенге (прирост 23%), в 2019 году – 57 тенге (прирост 18%).

– В Казахстане, начиная с 2000 года, установлена ставка акциза на пиво 26 тенге/литр, данная ставка акциза не менялась на протяжении последних 15 лет, – сообщили в министерстве. – Если в водке 1°C содержимого спирта несет 13,8 тенге акциза, то в пиве всего 4,8 тенге акциза. Соотношение акциза на пиво и акциза на водку составляет 2,9. При этом средневзвешенный процент содержания спирта в пиве – 5,4%. В связи с чем предложено установить ставку акциза на пиво, исходя из соотношения спирта в напитке по аналогии со странами Европейского союза, соотношение в котором составляет 2,4.

В то же время 100-процентное увеличение действующей ставки акциза на пиво (53 тенге за литр пива) может повлиять отрицательно на производителей этого напитка.

Нелли СТАСОВА