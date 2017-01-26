Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Всё ли видно?

В Алматы установлены тысячи камер видеонаблюдения. Казалось бы, все делается для того, чтобы жизнь граждан в мегаполисе была под присмотром всевидящего ока и люди чувствовали себя защищенными.

Так, по программе «Безопасный двор» многоквартирные дома города охраняют 21 886 видеокамер. А, по данным прошлого года, в общеобразовательных школах видеонаблюдение ведется с 2083 объектов. Однако мнение граждан об эффективности работы данной техники зачастую не в пользу последней.

– Я живу в четырехэтажном доме в Алмалинском районе, – делится Лаура. – Недавно у нас было во-

оруженное ограбление квартиры. В подъезде установлены видеокамеры, за обслуживание которых мы регулярно платим. Так вот полицейские даже не удосужились взять видеозапись с камер, не говоря уже об отпечатках пальцев преступников. И вообще, я сомневаюсь, что по записям с камер действительно можно кого-то опознать. Преступники же не дураки, прикрывают лица кепками, закрывают рукой и так далее. Если говорить о школах, то моя дочь ходит в одно из престижных учебных заведений города и доступ к камерам у родителей отсутствует. Думаю, лучше было бы ввести автоматизированную систему оповещения SMS для родителей, когда ребенок входит в школу и когда ее покидает. Сейчас все чаще речь идет о том, чтобы запретить детям использовать в школах смартфоны, а ведь с их помощью можно записывать правонарушения в школах. Причем это полезно и для школьников, и для самих педагогов, так как в случае чего можно было бы подтвердить их правоту.

– Все чаще школы города оснащаются камерами, это соглашение с охранными агентствами. А нам необходимо говорить об оборудовании, принадлежащем школе, и рассматривать оснащенность видео нужно не только как средство защиты, но и как средство информационности, контроля за происходящим в учебных заведениях, – считает президент ОФ «Улагаттыжануя» Марианна Гурина. – Пришла необходимость контролировать ситуацию не только на территории школы, в коридорах и в классах, ведь и там могут случиться драки, вымогательства и так далее. Существует хороший опыт в школах Израиля. Там каждый родитель, войдя на сайт школы, может увидеть, что в данное время делает их ребенок – как занимается, как ведет себя на переменах. Педагоги этой страны не приветствуют присутствие родителей в школе, так как это мешает работе, все вопросы в режиме онлайн разрешает администрация. В итоге каждый шаг ребенка находится под контролем – от пребывания его в школьном автобусе до возвращения домой.

Конечно, камеры в учебных заведениях нужно устанавливать повсеместно, но это нужно делать не для галочки. Необходимо, чтобы с записями работали, анализировали их, а не отправляли на хранение на сервер. Средством контроля должен быть не телефон в руках каждого ребенка. На мой взгляд, смартфоны и другие технические средства мешают процессу обучения, хотя многие учителя просят детей сфотографировать с доски примеры, домашнее задание.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

С Новым годом, с новым тестом!

В Министерстве образования и науки РК рассказали о новых правилах ЕНТ, а также о том, могут ли нововведения лишить вузы Казахстана абитуриентов.

Механизм проведения ЕНТ остается прежним, но формат изменен, сообщили в ведомстве. Если прежние тесты содержали 125 вопросов по пяти предметам (из них учитывались ответы на 100 вопросов по четырем предметам, в том числе по трем обязательным и одному предмету по выбору), то в ЕНТ-2017 – 120 вопросов. При этом учитываться будут баллы по пяти предметам, из которых три обязательных и два профильных, в зависимости от выбранной специальности. Порог составляет 50 баллов, а возможность выбора четырех вузов при поступлении остается.

Известно, что тестирование преследует цель оценить уровень знаний и позволяет получить баллы в зависимости от степени подготовки выпускников. Также известно, что максимальный балл при сдаче любого вида теста могут получить ограниченное количество оцениваемых людей. Практика показывает, что тесты, по которым правильные ответы на все вопросы дает большое количество тестируемых, признаются невалидными и их результаты не отражают реальный уровень знаний в целом всей группы. При разработке тестовой базы ЕНТ Национальный центр тестирования опирался на международный опыт, и тесты формировались с учетом разного уровня сложности вопросов согласно общепринятой методологии.

В содержательной части ЕНТ планируется расширение использования тестов, ориентированных на определение способностей к дальнейшему обучению, уровня логического мышления, базовых компетенций (на функциональную грамотность), что даст возможность оценить реальные знания и способности абитуриента.

Профильные предметы для определения специальности выпускник должен будет выбрать самостоятельно. Проект перечня специальностей высшего образования с указанием профильных предметов ЕНТ и комплексного тестирования размещен на официальном сайте Министерства образования и науки РК.

При этом у выпускников сохраняется возможность пересдачи тестирования в августе 2017 года и в январе 2018 года.

По новому формату ЕНТ проведена апробация тестовых заданий для 4000 выпускников школ в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В январе текущего года во всех регионах проведено пробное тестирование. Повторно пробное тестирование планируется провести в марте текущего года.

Образцы тестовых заданий размещены на сайте Национального центра тестирования. Доступна услуга онлайн-сдачи пробного тестирования. Каждый желающий может пройти пробное тестирование и ознакомиться с образцами тестовых заданий. Таким образом, выпускник до июня может сдать пробный тест несколько раз.

С 23 января по 3 февраля текущего года представители МОН РК и Национального центра тестирования проведут встречи во всех регионах страны. Эти встречи проводятся в рамках широкомасштабной информационно-разъяснительной работы среди населения.

Качественная фальшивка

Алматы и Алматинскую область наводнили поддельные купюры и монеты.

Из обращения уже в этом году изъято 80 тысяч поддельных тенге. А в прошлом году у мошенников изъяли пять миллионов тенге.

Фальшивомонетчики, как правило, штампуют самые ходовые купюры – это тысяча, две тысячи и пять тысяч тенге. Не брезгуют они и металлическими монетами номиналом 20, 50 и 100 тенге. Специалисты говорят, отличить фальшивку от оригинала все сложнее, липовые деньги принимают даже терминалы.

По словам специалистов, подделывать национальную валюту стали реже, но качественнее.

– Фальшивомонетчики придумывают все новые и новые способы изготовления купюр, – говорит старший следователь Департамента госдоходов Алматы Сакен Кондубаев. – Теперь им не нужен специальный цех – типографии оборудуют прямо в квартирах. Достаточно иметь обычный принтер, краску и бумагу. Качество этих купюр очень высокое. Например, достаточно долго двухтысячными купюрами мошенники расплачивались в алматинских магазинах. Это происходило до того времени, пока продавцы сами не обнаружили, что имеют дело с подделкой, и не вызвали полицейских. Таким образом, фальшивомонетчиков взяли с поличным, и им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. У задержанных обнаружили крупную сумму денег в салоне машины и 718 тысяч тенге на квартире. Фальшивки были настолько качественными, что их принимали даже терминалы. Так что не исключено, что часть поддельных купюр может оказаться и у вполне добропорядочных граждан.

Но, по словам Кондубаева, отличить фальшивку все же можно. В первую очередь необходимо обратить внимание на шелест бумаги, так как при изготовлении поддельных купюр мошенники используют крахмал. Поддельные купюры более яркие, так как при подделке используются акварельные краски. В настоящих купюрах поля для номинала шире самих цифр, зеленый цвет насыщенный, красный – более темный. И еще на них нечеткие линии рисунка, мелкие штрихи накладываются друг на друга. Самый надежный способ распознать обман – просветить купюру на специальной машинке. Но сейчас подделывать стали не только бумажные купюры, но и металлические. Подделка монет в 20, 50 и 100 тенге намного легче оригинала и со временем меняет цвет – желтеет.

Сотрудники Департа-

мента госдоходов создали специальную карту с указанием населенных пунктов, где чаще всего выявляли подделки.

Нелли СТАСОВА