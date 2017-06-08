Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Велопрокат вернулся к работе

На прошлой неделе городские велолюбители обеспокоились внезапным оцеплением нескольких станций проката Almaty Bike

«Переживаю за алматинский автоматизированный велопрокат. Что с ним случилось?» – написал на своей странице в Facebook алматинский велопутешественник Александр Габченко, приложив фото оцепленной лентой станции. В комментариях пользователи подметили, что аналогичная картина наблюдалась и в другой точке города.

В оргкомитете проекта Almaty Bike «Вечерке» подтвердили: работа двух городских точек проката – в районе ТРЦ Esentai Mall и напротив КазНИТУ имени К. Сатпаева – действительно была приостановлена. Причина кратковременного тайм-аута – происки вандалов, разбивших солнечные панели станций. Пока полиция занимается поиском хулиганов, точки проката вернулись к обычному режиму работы. За девять месяцев со дня запуска системы автоматизированного велопроката это первый подобный случай.

– Сами велосипеды находятся в рабочем состоянии, проблем с ними не было. Станции мы оцепили с той целью, чтобы восстановить солнечные панели, конструкция которых не антивандальная, и провести работу с правоохранительными органами. Если не взять ситуацию в руки сейчас, хулиганы будут действовать и дальше, – прояснила ситуацию президент общественного фонда Velocity.kz Алмагуль Касымова. – Добавлю, что до конца года в мегаполисе планируется установить 150 дополнительных точек проката с велопарком на 1460 единиц. Поэтапно начнем вводить, думаю, уже во второй половине июля. Сейчас ведется совместная работа по этому вопросу акиматом города и фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Система велопроката среди алматинцев и гостей города весьма востребована. На сегодняшний день в городе функционируют 50 станций с велопарком на 270 единиц, мы имеем порядка 1700 пользователей. Только за одну неделю совершается порядка 2000 прокатов.

Для большего комфорта, напомнила глава фонда, пользователям Almaty Bike предлагается одноименное бесплатное мобильное приложение. Программа позволяет в режиме реального времени отслеживать уровень загруженности станций – наличие свободных велосипедов и парковочных мест. Приложение усовершенствовали, и теперь в прокате доступна опция оповещения технической службы о сломанном велосипеде. Благодаря обратной связи специалисты оперативно прибудут на место и заберут транспортное средство на ремонт. Поможет сервис-группа и при возникновении проблем с парковкой, чтобы с баланса клиента не снялась повторная оплата. Работает техническая служба ежедневно с 8.00 до 01.00.

Кроме того, в скором времени появятся специальные программы, позволяющие пользователям получать уведомления не по SMS, а от Telegram-бота. Инструмент планируется запустить с вводом первых дополнительных станций.

Тарифов за аренду нововведения не коснулись.

– Цены на прокат у нас прежние, – уточнила Алмагуль Касымова. – Час – 100 тенге, 2 часа – 250. Годовая абонентская плата – 10 000 тенге. Для пенсионеров, студентов и инвалидов III группы – 5000 тенге. Первые полчаса – бесплатно. То есть, если вы паркуете велосипед каждые полчаса, поездка получается бесплатной в неограниченном времени. Практика показала, что в Астане по такому принципу совершается 80 процентов поездок.

В фонде добавили, что в столице в рамках международной выставки EXPO-2017 аналогичная система велопроката пополнится тридцатью новыми станциями на 350 единиц.

Фото из социальной сети Facebook

Билет в один конец

Алматинцы попали в новую ловушку кибермошенников

В популярных социальных сетях и мессенджерах появилась новая мошенническая схема, угрожающая не только технике, но и кошельку интернет-пользователей. Маскируясь именами крупных авиакомпаний, злоумышленники предлагают попытать удачу якобы в лотерее с розыгрышем авиабилетов. В заманчивых предложениях, гуляющих по всему миру, фигурируют перевозчики «Аэрофлот» Emirates, Air France.

Проходя по ссылке, веб-адрес которой уже должен насторожить, пользователь отвечает на несколько простых вопросов. После чего каждому второму участнику приходит уведомление о выигрыше. Счастливчиков псевдоконкурса просят не прерывать цепочку и поделиться радостной новостью с друзьями в Facebook, сделав ссылку на источник. В «награду» за свою доверчивость тысячи авторов таких репостов подвергаются мощной вирусной атаке. Повелись на развод с бесплатными авиабилетами и алматинцы. Как результат – массовый взлом аккаунтов в соцсетях и почте, списание средств с банковских счетов, рассылка спама по списку контактов.

Новую заразу уже сравнивают с вирусом Wanna Cry, всего за несколько недель поразившим десятки тысяч компьютеров по всему миру. Виртуальный вымогатель блокирует доступ к информации и требует выкуп от 300 долларов. Эксперты по информационной безопасности предупреждают: беспечность пользователей – самый ходовой товар на черном рынке.

– Современные технологии идут не только на пользу, но и во вред человеку и бизнесу. Сегодня существует множество видов кибератак, и из-за них страдают как обычные пользователи, так и целые организации, в том числе банки. Защита персональных данных полностью зависит от защиты вашего компьютера и мобильного телефона, – прокомментировал программист ТОО «Контротек» Константин Бухвалов. – Необходимо быть бдительными и учувствовать в розыгрышах только от известных источников, которые проводятся на официальных страницах и сайтах организаций. Защититься от подобных вирусов поможет обновление операционной системы по мере их выхода. Периодически проверяйте компьютер на вирусы, обновляйте базы антивируса, продлевайте лицензии антивирусных программ и устанавливайте плагины защиты от рекламы. Например, AdBlock – бесплатное расширение для любых браузеров.

При уже совершенном переходе на неизвестный сайт, подчеркнул специалист, необходимо заострить внимание на адресе ссылки в браузере. Если он не внушает доверия, следует немедленно покинуть страницу, не нажимая ни на что другое – «Регистрация», «Вход через соцсеть» и прочее.

Магазин особенных вещей

Алматинцы с ограниченными физическими возможностями и пенсионеры смогут одеваться в специальном магазине

Социальный интернет-бутик одежды, адаптированной для инвалидов-колясочников, людей с диагнозом ДЦП и послеоперационной реабилитации, алматинка Нургуль Сейтбекова планирует открыть до конца июня. Для него женщина запустила первый в Казахстане цех по производству одежды для людей с ограниченными физическими возможностями. Пилотную партию особенного товара для виртуальных прилавков Nuralau.kz – около 30 эксклюзивных моделей – молодая предпринимательница уже презентовала публике.

– Работаю я бухгалтером в частной компании, а пошив одежды был не более чем хобби. Вскоре после того, как решила самостоятельно одевать своих троих детей, открыла это ателье. Вначале было желание заниматься пошивом нацио­нальных нарядов. Но только до того момента, как я побывала на семинаре по проблемам людей с инвалидностью, – рассказала Нургуль Сейтбекова. – Для меня стал открытием тот факт, что специализированного производства одежды для этих людей в нашей стране нет, хотя это распространенная мировая практика. Тогда я решила, что готова открыть эту нишу. В сентябре прошлого года подала заявку на конкурс проектов «Стартап Болашак». Из 2752 адресантов анкет я прошла в финал и выиграла грант на 5 миллионов тенге. На эти деньги закупила для цеха все необходимое оборудование – качественные швейные и вышивальные машины, оверлоки.

Производство развернулось этажом ниже основного рабочего места Нургуль. Руководитель фирмы, говорит женщина, поддержал благое намерение и безвозмездно предоставил помещение площадью 48 км. м. В считанные недели до открытия работа за раскройными столами кипит: к запуску продаж нужно сделать как минимум 10–20 заготовок по каждому виду изделий. Первые на очереди – утепленные мешки для колясочников, пижама, кофты, футболки, рубашки, брюки, платья, спортивные костюмы и куртки самых разных размеров для мужчин, женщин и детей.

Главное преимущество бренда, говорит его создатель, в особенностях кроя, позволяющих одеть человека быстрее и проще, чем в обычную одежду. Учтены потребности при парализации, ампутации, использовании протезов. Комфортными вещи обещают быть и просто для пожилых людей. Цены следующие: кофта – от 3000 тенге, рубашка и брюки – от 5000.

– Крой одежды продуман до мелочей. Кофты, платья, сарафаны в основном застегиваются на спине. Вшиты потайные кнопки, замки, липучки или магниты, позволяющие беспрепятственно надеть изделие, – пояснила Нургуль. – Ткани планировали использовать местного производства, но уже тест первой стиркой показал, что лучше переплатить, но закупить качественные турецкие материалы.

Пока в команде Nuralau.kz всего семь мастериц, две из них – выпускницы колледжа – прошли здесь практику и остались работать. Потребуется ли расширять штат, говорит Нургуль, покажет спрос. В перспективе автору проекта хотелось бы открыть в цехе рабочие места для людей с инвалидностью. И, конечно, магазин с реальной площадкой.

– Благодаря договору с «Казпочтой» доставка будет максимально доступной, но клиенты уже сейчас говорят, что им хочется приходить и самим примерять одежду, – поделилась основатель бренда. – Поэтому в ближайшее время планирую запустить шоу-рум и попросить у акимата поддержки в вопросе аренды помещения для торговли.

В первый пошёл

В новом учебном году первоклассники будут приниматься в школу по электронной очереди

Регистрация детей, поступающих в первый класс организаций среднего образования, продлится на сайте mektepalmaty.kz с 1 июня до 30 августа. Услуга предоставляется на бесплатной основе. На главной странице электронного портала родителей информируют: «При приеме в первый класс экзамены, тестирования, зачеты не проводятся». Здесь заявитель легко найдет перечень документов, необходимых для зачисления в школу, и ознакомится с ответом на обращение.

В пилотном режиме процедура электронной регистрации была введена в трех районах города еще в 2015 году. Тестирование системы, говорят эксперты, принесло положительные результаты. Главное преимущество умной технологии в возможности зачисления ребенка в школу не только по своему микроучастку, но и в любое другое государственное учреждение среднего образования при наличии свободного места. Очередь на поступление будет единой.

– Система очень удобна, поскольку видно, сколько свободных мест в школе. Кто первым подал заявку, тот и прошел. На наш взгляд, это справедливо, – отметил директор КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» Андрей Дупик. – Бывает, что на микроучастке школа пользуется большим спросом и туда подают заявки. В этом случае мы будем фильтровать, рассматривать. Система полностью доступна, работает прозрачно.

Заявки рассматриваются в течение трех рабочих дней. Причиной отказа может быть отсутствие мест или необходимых документов. На вопросы по процедуре электронной регистрации готовы ответить в службе технической поддержки портала по телефонам: +7-747-988-58-61, +7-747-988-58-47.

Материалы подготовила Марина ПЕСТРЯКОВА