Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Ребёнок под защитой

За делом об избиении 10-летнего алматинца, вызвавшем широкий общественный резонанс, будет следить омбудсмен.

В начале недели бурную реакцию пользователей социальных сетей вызвала попавшая в Интернет видеозапись с камер наружного наблюдения, размещенных в одном из дворов алматинских многоэтажек. На фрагменте записи видно, как женщина жестоко избивает ребенка у подъезда дома. Как рассказала мать 10-летнего Жени Элеонора Герт, между ее сыном и другими детьми во дворе произошел конфликт, с одним из мальчишек завязалась драка. Чтобы дать отпор, Женя взял палку и ударил обидчика по рукам, за которого и вступилась впоследствии женщина. Оттащив чужого ребенка к подъезду, она начала его бить по голове.

Проверкой просочившихся в Сеть материалов незамедлительно занялись правоохранительные органы. Как сообщила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек, материалы уголовного дела были направлены в суд.

О готовности взять под контроль нашумевшее дело заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Казахстане. По поручению омбудсмена в обстоятельствах инцидента будет разбираться руководитель управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Ришат Рахимов. Глава управления уже провел беседу со всеми участниками конфликта и свидетелями, а также с согласия родителей побеседовал с пострадавшим мальчиком.

«Представитель омбудсмена встретился с работниками правоохранительных органов, которые проинформировали его о принимаемых мерах по факту нанесения побоев ребенку, в частности о начатом досудебном расследовании, – говорится в сообщении ведомства. – Для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Первоначальное медицинское освидетельствование на предмет наличия телесных повреждений было проведено в день конфликта по прибытии скорой помощи».

Здоровый порядок

Казахстанцев просят проверить свой социальный статус перед запуском системы обязательного медицинского страхования.

Нововведение официально вступит в силу с 1 июля текущего года. К этому моменту каждый гражданин сможет оперативно узнать личный социальный статус, что, в свою очередь, покажет, кто будет производить ежемесячные взносы и отчисления – государство, работодатель или сам предприниматель. Опция доступна на портале электронного правительства egov.kz, где для проверки достаточно указать свой ИИН.

По запросу пользователь получает сообщение с уведомлением об одном из социальных статусов – «работающий», «получатель социальных выплат», «дети до 18 лет», «зарегистрированные самозанятые (ИП, КХ)». Граждане, не зарегистрированные в качестве ИП или работника, получают ответ «статус не определен».

– Для лиц со статусом «получатель социальных выплат», «дети до 18 лет» ежемесячные взносы и отчисления в систему медстрахования с 1 июля 2017 года осуществляет государство, – сообщили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии. – За граждан со статусом «работающий» будет платить работодатель. Определенные в категории «зарегистрированные самозанятые (ИП, КХ)» будут выплачивать взносы самостоятельно. При этом ежемесячный размер взноса составляет пять процентов от двухкратного размера минимальной заработной платы. В 2017 году он равен 2446 тенге в месяц.

Обратная связь

Пассажиры поездов смогут обращаться с жалобами по горячей линии.

Пилотный проект «Единая система учета обращений» запущен АО «Пассажирские перевозки» совместно с Главной транспортной прокуратурой и АО «Транстелеком». Единый сall-центр призван улучшить качество сервиса в пассажирских поездах и поддерживать на постоянной основе обратную связь с пассажирами.

– Система будет работать для оперативного принятия мер по удовлетворению требований пассажиров и периодического анализа поступающих жалоб. Будут выработаны и приняты конкретные меры, направленные на снижение их количества, – говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки». – Механизм заключается в том, что пассажир звонит на номер 1433, регистрирует свое обращение и оставляет оператору свои контактные данные. Срочные обращения рассматриваются оперативно, вплоть до проверки в пути следования поезда. По остальным обращениям сотрудники компании-перевозчика предоставят ответ заявителю в удобной для него форме в течение семи рабочих дней.

Национальный перевозчик также напоминает, что в рамках международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» запущена новая услуга для пассажиров. Существенно сэкономить на посещении выставки позволяют дисконтная карта «Астана ЭКСПО» и комплексная услуга, включающая ж/д билет и билет на EXPO. Дисконтная карта предоставляет 15-процентную скидку на проезд в коммерческих поездах «Тұлпар-Тальго» до конца года и билет на EXPO с открытой датой на выходной день в подарок. В нашем городе карту можно приобрести в кассах ж/д вокзалов Алматы I,

Алматы II. Стоимость 9999 тенге.

Пакет комплексной услуги предоставляет вместе с билетом на EXPO билет на поезд в любом направлении. На выбор три вида билетов на выставку – в будний день с фиксированной либо открытой датой и в выходной день с открытой датой.

Короткой дорогой

Водительские права можно будет получить в любом ЦОНе.

Облегчить путь к получению водительского удостоверения власти решили пока для жителей Алматы, Астаны и Шымкента. С 13 июня услугополучателям больше не придется ожидать готовый документ в специализированном центре обслуживания населения, который был единственным пунктом его выдачи. Для того чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно оставить оператору спецЦОНа заявление с указанием адреса ЦОНА, где забрать удостоверение было бы удобнее. С начала года в 12 спецЦОНах республики выдано более 137 тысяч водительских удостоверений.

– Мы знаем, что на эти города – Алматы, Астану и Шымкент – приходится наибольший поток граждан, обращающихся за получением водительского удостоверения, его заменой, регистрацией либо перерегистрацией автотранспорта. В этой связи запущен сервис, позволяющий экономить время, не простаивая очереди в спецЦОНе. Процесс изготовления документа может занимать 15–30 минут и более. Человек может оставить заявку с указанием ближайшего к его дому или месту работы ЦОНа, где он получит удостоверение в удобное время, – прокомментировал председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов. – Проект запускается в пилотном режиме, но, думаю, он будет работать на постоянной основе. С уверенностью могу сказать, что для нас это нетрудозатратно.

Глава компании также проинформировал о другом сервисном инструменте, созданном для граждан, выходящих на пенсию.

– Мы постоянно работаем над улучшением сервиса оказания услуг. Еще одним шагом стал запуск сервиса, позволяющего гражданам обращаться к нам за расчетом примерного размера пенсии, – добавил господин Оспанов. – Для этого лицам, которым до выхода на пенсию осталось не более трех месяцев, необходимо отправить на наш электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. копии трудовой книжки, диплома об образовании, военного билета, свидетельства о браке.

Сообщается, что женщинам понадобится также свидетельство о рождении и удостоверение личности детей. В случае отсутствия документов, подтверждающих трудовой стаж, можно представить архивную справку, справку о реабилитации.

В «Правительстве для граждан» также рассказали, что начиная с 16 июня ЦОН Аузовского района будет переведен на новый режим работы – до полуночи. Аналогичное новшество ранее было введено в Астане.

Материалы подготовила

Марина ПЕСТРЯКОВА