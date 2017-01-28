«Да здравствует вежливость и доброта!»

Пусть звучат слова благодарности,

И имеют большое значение.

Выражаем душевные радости,

Помогают нам в том изречения.

Благо дарим, неся удовольствие,

Доставляя счастье другим.

Так позвольте за все хорошее

Вас сегодня возблагодарим!

Доброта никогда не проходит впустую, она остается в сердцах людей, но сейчас, когда человечество шагнуло в новый мир, в мир высоких технологий, денежных отношений, люди утратили былую отзывчивость и тепло души, которыми во все времена славились, именно поэтому так важно делать добрые дела. Случалось ли вам видеть людей, которые делают добро просто так? Давно ли вы сами помогали кому-нибудь безвозмездно, искренне? В современном мире подобное явление встретишь не часто. Возможно, не то воспитание целого поколения. Возможно, надо винить во всем рыночные отношения в обществе. Но наш современный мир не без добрых людей. В этом мы убедились и в нашей школе. В рамках республиканской благотворительной акции «Забота» в школе-гимназии № 144 города Алматы была оказана помощь учащимся из малообеспеченных семей и сиротам. Всем нуждающимся были собраны и подарены школьные принадлежности, обувь, одежда, моющие средства и продукты. Выражаем огромную благодарность самым активным участникам акции: ИП «Аноятова», родителям и учащимся 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «Г», 4 «А», 4 «В», 7 «А», 7 «Б», 11 «А» классов и учителям. Ребята с удовольствием принимали подарки и уходили с радостью и счастливыми улыбками на лицах. И каждый знал, что мир не без добрых людей.

Заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 144 Е. Юрченко и Г. Есбулаева