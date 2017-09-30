В Алматы проходит сельскохозяйственная ярмарка от южно-казахстанских фермеров

Торговые ряды растянулись на площади перед Аэровокзалом, на пересечении проспекта Жибек жолы и улицы Желтоксан. Бойкая торговля началась с 8.00. Это уже четвертая расширенная сельскохозяйственная ярмарка осеннего сезона. На этот раз свежие и экологически чистые продукты в мегаполис привезли фермеры из Шымкента, Туркестана, Арыса и 11 районов Южно-Казахстанской области. Кроме того, в ярмарке принимают участие более

40 торговых и пищевых предприятий Алматы.

Общий объем продукции составил 320 тонн на сумму более 125 миллионов тенге. В ассортименте представлено более 50 наименований товаров, в том числе мясные, молочные изделия, растительные и животные масла, мука, крупы и другие. Цены, как обычно, на 15–20 процентов ниже рыночных.

Сельскохозяйственные распродажи проводятся в Алматы регулярно.

Маргарита НЕЖДАНОВА