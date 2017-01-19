Дастархан Универсиады

Четкий регламент предъявляет FISU качеству не только спортивных сооружений, но и питания атлетов

Международные стандарты прописаны даже в отношении меню для молодых спортсменов. Так, при формировании атлетического рациона оргкомитет должен отталкиваться от дневной нормы калорий – от 4000 до 4500. Меню обязательно должно включать в себя мясо, молочные продукты и хлебобулочные изделия. Алматинская Универсиада обещает удовлетворить спортивные аппетиты в полной мере: только мясной продукции будет заготовлено в объеме 110 тонн. В пункты питания будет доставлено больше 6000 кг мучных изделий и свыше 60 000 кг молочной продукции. Обеспечат атлетов и всеми видами полезных напитков, поддерживающих здоровый обмен веществ.

В Атлетической деревне откроются столовые на 1000 посадочных мест, предлагающие пять видов кухни, включая вегетарианскую.

Комфорт болельщиков для FISU не менее важен. Подкрепиться зрители смогут на любом объекте в специальных коммерческих точках питания. На всех восьми сооружениях посетители найдут так называемые фудтреки – передвижные фургоны с горячим питанием на любой вкус и кошелек. Официальный партнер Универсиады-2017 – Demeu Group (Unifood) – предложит качественный фастфуд со средним чеком от 300 до 900 тенге. Это сэндвичи, хот-доги, бургеры, картофель фри и другая продукция.

Спортивным духом проникся ресторанный бизнес Алматы. Городские заведения, как мы выяснили, усиленно запасаются не только ингредиентами для нацио­нальных блюд, но и спецрецептами к Играм. Главная тема этой зимы вдохновила шеф-поваров и барменов на создание спортивных шедевров кулинарного искусства. Салаты и супы, холодные и горячие закуски, основные блюда и десерты, безалкогольные коктейли – творческий подход и явный спортивный интерес повсюду. Съедобными медалями и снаряжением смогут похвастаться далеко не все заведения, потому отличившихся наградили особым знаком «Рекомендовано Универсиадой». Топ заведений войдет в одноименный путеводитель, который получат участники и гости Игр – это будет для бизнеса лучшей наградой. «Вечерка» первой изучила самые интересные и аппетитные предложения к Универсиаде.



Ресторан «Намедни» по предзаказу готов предложить хачапури по-аджарски – блюдо на компанию в виде большого сноуборда с ботинками. Для поклонников керлинга – классический мясной пирог в форме главного снаряда этой дисциплины.

Сразу тремя авторскими рецептами поддержал Универсиаду ресторан «Инвестор». Гостям придутся по вкусу шайба из лосося с пюре, закуска из тунца в теме сноубординга, а на десерт – медовик в форме главного символа Игр, буквы U. Хоккейную шайбу, но только сладкую в качестве традиционного наполеона предложит отведать и Leo’s Cafe&Terrace. Спортивной темой пропитан и фастфуд заведения – чизбургер с телятиной по форме напоминает кроссовок, а яркая мишень на бургере – ассоциация с биатлоном.

В полной предстартовой готовности и рестораны с идентичным спортменю: «Соседнее село» и «Оранжевый верблюд». Холодные закуски «Ледовая арена», «Ассорти атлетическое», «Комплект медалей» – такие названия могут вызвать только здоровый аппетит. В ланче к салатам «Универсиада-2017», «Физкультурный», «Олимпия» или «Фигурист» идеально подойдут не менее спортивные первые блюда – борщ «Чемпионский», солянка «Патриотическая» или суп «Шымбулак». На горячее – «Спортивные кубки», «Плов соревновательный», «Биатлон» или «Снаряды керлингиста». На десерт – творожный пирог «Факел» или домашний пирог с яблоком или смородиной «Лыжня». Фишкой меню Rust Bar Grill в эти дни станут мясные медали «Расправь свои крылья». Главная спортивная награда вдохновила и поваров ресторана Grand Opera, где в виде медалей на горячее предложат стейк, куриное филе и бифштекс. А в это время Speak Еasy бар «Бюро находок» готовит специальные предложения не только по кухне, но и по барному меню. На выбор – безалкогольные коктейли «Финишная прямая», «Слалом», «Витаминный», не отстает от темы и чай – «Лыжный балет» с облепихой и маракуйей и «Вкус победы» с малиной и шалфеем.

Марина ПЕСТРЯКОВА