Дело мастера

В Центре ремесленников Qazaq-Oner алматинцев обучат прикладному искусству

Уникальный в истории народно-прикладного творчества объект открылся в канун Всемирного дня туризма. Разместился «город мастеров» на территории Almaty Art Center в Атлетической деревне. Qazaq-Oner обещает стать обучающей, производственной, торговой, культурно-исторической и развлекательной площадкой. Центр объединит самые популярные направления традиционных ремесел, с которыми посетители соприкоснутся в буквальном смысле. Здесь регулярно будут проходить мастер-классы, можно приобрести готовые изделия. Цены стартуют от 500 тенге.

– Шоу-рум у нас достаточно большой – 250 кв.м. В нем представлены изделия из кожи, дерева, ювелирные украшения, вышивка, войлочные изделия, а также продукция мастеров по лоскутному шитью. Здесь вы найдете работы особо высокой сложности – национальные ковры-тускиизы и уникальную домбру из кости, – пояснила руководитель Центра ремесленников Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова. – Посетители центра познают основы различных направлений декоративно-прикладного искусства. Открыты двери ювелирной и гончарной мастерской, художественной студии. Можно взять уроки лоскутного шитья, войлоковаляния, плетения из чия, ближе познакомиться с батиком и ткачеством.

Средняя стоимость мастер-классов – 3000-4000 тенге. Работает центр ежедневно, кроме воскресенья с 11.00 до 19.00. Контакты: +7-747-799-24-86.

Марина Пестрякова