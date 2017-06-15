Дело по наследству

На службе у государства

Свою профессию Жанна Дюсембаева называет красивой и абсолютно женской. Не то чтобы мужчинам она не по силам, просто требует особой аккуратности, участливости и даже артистичности. В ее семье так и случилось – работа в системе загса стала наследственной именно по женской линии.

Заповедь профессии

Государственной службе старшие Дюсембаевы посвятили всю жизнь. Алимжан Сакенович назначался на административные должности в разных городах республики, а семья всюду следовала за ним. Так что супруга его Назигуль начала работать в органах загса еще в Жезказгане, где со временем возглавила областной отдел записи актов гражданского состояния. Поэтому в Алма-Ате, куда в начале 1980-х годов главу семьи перевели по линии одного из министерств, ей сразу же предложили самый сложный участок – создавать с нуля отдел загса вновь образованного Московского района столицы.

Им Назигуль Жазикеновна заведовала почти 20 лет и оставила своим последователям профессиональный коллектив, четко отлаженную работу и чудесные традиции по-особому отмечать события в жизни людей, которые сюда обращаются за услугами. В здании по проспекту Сейфуллина, 59, по-прежнему расположен отдел регистрации актов гражданского состояния, но теперь уже Турксибского района, и возглавляет его другая Дюсембаева – Жанна Алимжановна, дочь Назигуль.

Такой ход семейной истории можно считать вполне логичным, потому что все пятеро детей Назигуль Жазикеновны буквально выросли на ее работе.

– Раньше ведь вся документация велась вручную и в двух экземплярах, – делится воспоминаниями руководитель отдела загса аппарата акимата Турксибского района Жанна Дюсембаева. – В отделе у мамы работали всего два инспектора, они просто физически не успевали оформлять документы, поэтому вечерами мы всей семьей заполняли различные формуляры. Так что в архивах до сих пор сохранились странички с нашим детским почерком.

Детям это занятие нравилось от души. Маминой работе посвящались и все летние каникулы. Целыми днями они что-то писали, считали, перекладывали кипы бумаг, а порой в послеобеденный час мирно спали прямо на архивных полках. С тех самых пор Жанна Алимжановна хранит и главную профессиональную заповедь, которую постоянно напоминала мама: «Это не просто бумаги, за каждым документом – судьба человека».

Истинное призвание

Впрочем, в профессию, которая доставляла столько удовольствия в детстве, и Жанна, и ее старшая сестра Аида пришли не сразу. Повзрослевшим им стали заметны ее недостатки – и высокая загруженность, и мизерные заработки, которые, кстати, и теперь остаются более чем скромными. Словом, идти по маминым стопам девушки не решились, Аида успешно занималась преподаванием, Жанна окончила Ленинградский институт легкой промышленности и работала инженером в республиканском Доме моделей. Должно было пройти время, чтобы обе поняли, в чем их истинное призвание.

– Победила любовь к моей сегодняшней работе, – признается Жанна Алимжановна. – Она и повернула жизнь так, что я получила второе высшее образование по правоведению и начала работать в загсе Алатауского района, о чем никогда уже не пожалела. Я и теперь, по истечении почти четверти века, не представляю другого для себя призвания.

Трудовая биография Аиды Алимжановны Усиной была связана с Алмалинским отделом загса, не так давно она сменила работу, но до сих пор большой ее заслугой считают создание на базе отдела методического центра, который послужил совершенствованию деятельности всей системы государственной регистрации актов гражданского состояния.

Турксибским загсом Жанна Алимжановна Дюсембаева руководит последние шесть лет и гордится тем, что многие добрые традиции, заложенные и ее мамой, и другими предшественниками, удалось сохранить. Например, это один из двух городских загсов, где вступающим в брак, как в старые добрые времена, предлагают торжественную регистрация.

– Я не считаю это пережитком, наоборот, думаю, что в жизни каждого человека происходят настолько важные события, что их обязательно нужно сопровождать чем-то красивым, возвышенным, – считает руководитель закса. – Так, чтобы за сердце тронуло и обязательно осталось в памяти добрым напоминанием.

Здесь проводят такие же запоминающиеся торжества по случаю юбилейных свадеб, регистрации новорожденных и обряда разрезания пут. Вообще, хорошая репутация за Турксибского загсом ведется еще с тех пор, когда он был обычным советским загсом.

– Я считаю, наша работа сродни актерской, – говорит Жанна Алимжановна, – нужно быть всегда в форме, уметь держаться на виду, соответствовать ситуации и, конечно, соучаствовать, сопереживать, и когда у людей радость, и когда они в горе.

От праздников к будням

Конечно, праздники и торжества – дело хорошее, но каждодневная работа органов регистрации актов гражданского состояния куда как прозаичнее, она кропотливая, в чем-то рутинная, не терпящая неаккуратности, невнимательности и уж тем более безразличия. Случайная ошибка в регистрационных документах может обернуться большими проблемами, из-за них кто-то лишается наследства или не может оформить пенсию. В органы загса обращаются для восстановления утерянных документов о рождении или заключении брака, а кто-то ищет свои корни, и порой только архивы могут дать достоверную и полную информацию о родословной.

Конечно, новые технологии, автоматизация и современные коммуникации намного облегчили работу отдела. Но, как правило, любая затруднительная ситуация, с которой люди обращаются в загс, особенная, она нуждается в грамотном юридическом разбирательстве. Для специалистов каждое такое обращение – работа индивидуальная, и сегодня они могут давать дельные разносторонние профессиональные консультации, прежде всего по вопросам брачно-семейного законодательства, причем абсолютно бесплатно.

– Вот за это я и люблю свою работу, – говорит Жанна Алимжановна, – в ней реализуется мое желание быть полезной людям. Разве этого мало?

Да и к ней самой профессия оказалась благосклонной – она сводила ее с замечательными людьми: честными, умными, порядочными, кстати, многие из них стали высокими профессионалами и продолжают работать в органах регистрации.

Второе поколение семейной династии отдает свой труд, знания, преданность и верность государственной службе, и они верят, что у этой традиции обязательно будет продолжение. Главная надежда – две племянницы Жанны Алимжановны, обе учатся на юридическом факультете университета и, как знать, быть может, найдут свое призвание в профессии, которую открыла их бабушка – ветеран юстиции Назигуль Дюсембаева.

Людмила МАКАРЕНКО