Деньги в дорогу

Трассы Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос станут платными в нынешнем году

Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

– По мере завершения проектов будет поэтапно внедряться система взимания платы, которая должна обеспечить самоокупаемость содержания дорог и снизить нагрузку на бюджет. В рамках программы «Нұрлы жол» к 2020 году планируется внедрение взимания платности на шести тысячах километров, а в дальнейшем до семи тысяч километров. Это только республиканские дороги. В декабре текущего года мы запустим систему взимания платы на участках Астана – Темиртау, Алматы – Капшагай, Алматы – Хоргос. Общая протяженность – более 400 км, почти 500 км, – сказал Женис Касымбек.

Глава ведомства отметил, что за счет этого особое значение будет уделяться качественной инфраструктуре.

– По автобану Астана – Боровое мы платность не первый год используем. Сегодня та сумма, которая получается в результате внедрения платности, достаточна для нормативного содержания этой новой дороги, даже с учетом того, что изменился курс. Стоимость тарифа не изменилась – один тенге за км для легкового транспорта, от 6 до 10 тенге для грузового. Ситуация все равно позволяет содержать дорогу без бюджетного финансирования. Мы считаем, что, переведя семь тысяч километров до 2022 года в платность, мы сможем обеспечить полное содержание всех оставшихся дорог без участия республиканского бюджета, – заявил министр.

Сауле РАХМЕТОВА