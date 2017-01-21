Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы проведён семинар-совещание по разъяснению вопросов аттестации

На семинаре-совещании, на котором рассмотрены вопросы проведения аттестации административных государственных служащих корпуса “Б”, были приглашены с руководители местных исполнительных и территориальных государственных органов г. Алматы.

Руководителем департамента Айгуль Байхановой обращено внимание присутствующих на цели и задачи проводимой аттестации на этапы ее проведения, а также на план мероприятий, выработанный департаментом в целях реализации основных положений Указа Президента РК N 404 от 13.01.2017 г.

В докладе заместителя руководителя Шынарай Әлимхан разъяснен порядок проведения аттестации, приведены уровни аттестации, а также предоставлена информация по кругу лиц, не подлежащих аттестации.

В ходе семинара руководством департамента даны ответы на поставленные вопросы присутствующих. Всем государственным органам поручено принять меры по обеспечению прозрачности проведения аттестации.