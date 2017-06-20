ДНК особого режима

В Казахстане создают базу данных ДНК лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления

– Базу ДНК-учета формирует оперативно-криминалистический департамент МВД РК на основе наших данных, – говорит заведующая лабораторией биологических и химических исследований Института судебных экспертиз по Алматы Дария Мусина. – То есть по поручению правоохранительных органов весь генетический материал, найденный на месте преступления и принадлежащий неизвестным лицам, теперь будет вноситься в базу данных. Это делается в рамках Закона «О дактилоскопической и геномной регистрации», который принят в конце прошлого года и вступит в силу в 2021 году. В его рамках будут генотипированы все лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. В дальнейшем данные подозреваемых или осужденных за эти преступления будут автоматически сравниваться со всей этой базой. Это значительно облегчит поиск и поимку преступников.

Согласно опыту других стран данный вид исследования может оправдать невинных и доказать вину настоящего преступника.

По словам Дарии Мусиной, сегодня круг категории преступлений, по которым назначается этот вид исследования, расширяется. Если раньше его назначали только в рамках тяжких и особо тяжких преступлений, то сегодня проводят и по незаконному обороту наркотических средств, кражи и преступлений сексуального характера с последующим убийством, терроризму, похищению малолетних детей. Сегодня здесь на платной основе любой гражданин может «заказать» свой генетический паспорт. Этот своего рода страховой полис нужен в первую очередь людям, профессия которых связана с риском для жизни: полицейским, военнослужащим, летчикам. В случае катастроф или когда тела невозможно опознать, поможет генетический паспорт.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ