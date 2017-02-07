Добрая память

Есть старая истина – человек жив, пока о нем помнят

Я люблю своего дедушку и очень ему благодарен. В прошлом месяце в конце декабря ему бы исполнилось 110 лет.

Он почти ровесник века. Видел голод и репрессии, страшную войну и смерть близких, победу и восстановление, полет Гагарина и целину. Все, что есть хорошего во мне, заложили мои дедушка с бабушкой. Конечно, и родители внесли большой вклад в мое воспитание и развитие, но все-таки я хочу рассказать про своего легендарного аташку – талантливого музыканта и замечательного Человека. Именно человека с большой буквы. Это папа моей мамы.

Звали его Самигулла Андарбаев. В 1967 году Указом Верховного Совета Президиума Казахской ССР моему деду было присвоено звание заслуженного работника культуры Казахской ССР. Вместе с коллективом он часто выезжал в Москву и Ленинград, выступал за границей – Китай, Польша, Венгрия. Но не это меня в нем больше всего привлекало. Он был настоящим мужиком. Его отличали природная скромность, душевная щедрость, доброта и отзывчивость. Когда был маленьким, я его почему-то побаивался. Он не был жестоким, злым или грубым по отношению ко мне. Но в нем была определенная суровость, видимо, от пережитого и увиденного. Про войну и репрессии он не любил рассказывать, больше про музыку и исполнителей. Если он был чем-то недоволен, правда бывало это редко, он мог так посмотреть, что ноги подкашивались, становилось неловко и, если честно, даже стыдно.

Дед был немногословен, но если говорил, то точно в цель. Прямо и доходчиво. И ходил он прямо, широко, уверенно. Он был, как бы так сказать, настоящим лидером – вожаком стаи. В нем чувствовался внутренний стержень, это про таких, как он, писал Николай Тихонов: «Гвозди бы делать из этих людей, Не было б в мире прочнее гвоздей!».

Руки у аташки были огромными. Блестящий домбрист, он также был известен в музыкальных кругах и как прекрасный мастер – изготовитель народных инструментов. На сделанных его руками домбрах до сих пор играют его молодые коллеги по оркестру, ученики и внуки. Специалисты отмечали качество инструментов и их особое звучание. Для своих внуков он с любовью делал специальные детские домбры. Помню, не было выходных или праздников, чтобы у них в доме не было гостей и не звучала при этом музыка. И гости были разные – известные люди в стране, такие как Ахмет Жубанов, Махамбет Бокейханов, Лукпан Мухитов, Жаппас Каламбаев, Гарифолла Курмангалиев, Абиш Кекильбаев, Азидолла Ескалиев, Саламат Шалабаев, и менее известные, простые рабочие и крестьяне, дальние родственники и знакомые знакомых. Это было в порядке вещей – ходить в гости, слушать кюи, петь песни, радоваться жизни. Так жили многие из того поколения, и это было естественным.

Аташка играл в Государственном оркестре народных инструментов имени Курмангазы. Помимо этого он открыл при Казахском сельскохозяйственном институте студенческий оркестр народных инструментов «Алтын дан», который сразу завоевал популярность. В первые же годы коллектив занимал лидирующие места на различных конкурсах.

А еще дедушка любил заниматься сапожным делом в свободное от работы и музыки время, он мастерски всем детям и внукам чинил башмаки, сандалии, туфли, сапоги. Да не только родным и близким, но и многочисленным приезжим студентам тоже. Всю свою жизнь он прожил с супругой Бопехан Мустапаевой (1906–1998 г.), это моя дорогая и замечательная бабушка. У нее в 90 лет была феноменальная память, она помнила все дни рождения детей и внуков.

От счастливого брака Самигуллы и Бопехан родились пятеро детей. Старшей была моя мама – Балжан Самигуллаевна, мать-героиня, участница трудового фронта, педагог, ныне на заслуженном отдыхе. Мама была первой помощницей у деда, и хотя не стала музыкальным человеком, переняла от своего отца любовь к труду, людям, национальной музыке, а главное – быть полезным обществу и стране. Маме в марте исполняется 90 лет. Дай Бог ей здоровья и 120 лет жизни!

Сегодня я уже сам дед, у меня подрастают двое внуков, но добрая память о деде заставляет быть еще лучше и проще. Потому что благодаря ему и особенно отцу я научился разбираться в людях. Понимать, кто твой друг, а кто так – случайный попутчик. Делать правильные выводы из тяжелых ситуаций. Не злиться и не обижаться, даже если для этого есть поводы. Что бы ни случилось – кризис в экономике, проблемы со здоровьем, – нужно всегда оставаться человеком. Желать всем только мира и добра и быть полезным родным, близким, своему народу.

Галым АЙДАРОВ