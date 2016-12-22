Добрые дела

Более 200 добрых дел посвятили в Медеуском районе 25-летию Независимости Казахстана.

Более 200 добрых дел посвятили в Медеуском районе 25-летию Независимости Казахстана. Районный акимат, предприниматели, сотрудники учреждений и организаций продолжают дарить добро нуждающимся горожанам. Так, в рамках акции «25 добрых дел» при поддержке предпринимателей работники сферы образования поздравили людей с ограниченными возможностями, инвалидов-детей, не подлежащих обучению по состоянию здоровья. В течение недели учителя и родители навещали их с продуктовыми корзинами и подарками.

Гостинцы от Деда Мороза, фрукты и билеты на концерт Кайрата Нуртаса они вручили деткам с особыми потребностями, проживающим в микрорайоне Думан.

А. А. Сапарова и заведующая ГККП «Ясли-сад №125» Казбекқызы Арайлым поздравили Гойколову Нину Васильевну (инвалид II группы). В этом году Нина Васильевна отпраздновала 90-летний юбилей, является участником трудового фронта. Медеуский район искренне поздравляет Нину Васильевну с 25-летием Дня Независимости РК!

Повезло же жителям микрорайона Думан Медеуского района – их посетил настоящий Дед Мороз! Заведующая яслями-садом № 166 Р. М. Ималова при спонсорской помощи ТОО «Sati Grad» в лице директора К. М. Тишмагамбетова организовала новогоднее шоу-представление.

По сценарию в поздравительной акции участвовали новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили концертную программу, очень понравившуюся детям-инвалидам. Для Ерсултана Кальпенова 12 декабря оказался двойным праздником, так как с днем рождения его поздравили настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Со слезами на глазах он прощался с ними и долго не хотел расставаться. В доме, лежа на кровати, никак не могла поверить в сказку Дария Бахыт с тяжелым диагнозом. И находящаяся рядом с ней мама тоже была тронута до слез. По соседству проживающая многодетная семья Карабалаевых также с восхищением и благодарностью встретила гостей, их четверо детей с радостью пели и танцевали вместе с новогодними персонажами.

Сотрудники ГККП «Ясли-сад №109» поздравили А. З. Ахмеджину. Одинокая пенсионерка, инвалид I группы, не ожидала прихода гостей и была очень тронута проявленной заботой и вниманием. В ходе беседы Альфия Зинадулаевна поделилась своими проблемами и радостями, и все договорились о новых встречах.

Коллектив «яслей-сада № 116» – заведующая Э. Б. Атханова, методист Г. Ж. Ошыбаева, музыкальный руководитель Р. Р. Толендиева – поздравил с 25-летием Независимости Республики Казахстан К. С. Мухаряпову, а музыкант детского сада Роза Раисовна на скрипке исполнила произведение Ф. Шопена «Нежность». Мухаряпова поет песни в ансамбле ветеранов Медеуского района. Живет одна. Чтобы поднять настроение, они вместе спели несколько песен: «Ах, Самара-городок», «Көзімнің қарасы», отрывки из оперы М. Төлебаева «Біржан и Сара».

При спонсорской помощи предпринимателя Талғата Сабралиева руководитель ГККП «Ясли-сад № 96» Н. В. Карасева 13 декабря 2016 года с сотрудниками детского сада преподнесли продуктовую корзину инвалиду С. С. Сакиевой, а также поздравили пенсионерку Р. М. Мезенцеву. 14 декабря преподнесли продуктовую корзину А. Н. Вострикову и его соседке, которая позвонила в детский сад. Инвалид не может разговаривать. Как оказалось, в этом же доме проживает участница ВОВ – 82-летняя Шепелева Клавдия Александровна. Всем оказали помощь в продуктах питания.

Заведующая ГККП «Ясли-сад №141» Г. А. Бейсетбаева, методист детского сада Г. К. Бортибаева поздравили с праздником 10-летнего Биржана Амангельды, инвалида с детства, и вручили продуктовую корзину.

Руководители микрорайона Алатау – директор школы № 7 Б. Т. Жусупов, заведующие ГККП «Ясли-сад № 157» Р. А. Курманбекова, ГККП «Ясли-сад № 5» Г. Н. Турашева, методист ГККП «Ясли-сад № 157» Т. А. Павлова поздравили инвалидов: Валерию Ляшенко, Т. Г. Федосееву, Куат Адилета.

Руководитель яслей-сада №110 К. Ш. Тулентаева с родителем К. Бесенбаевым при поддержке ИП «Сабралиева» посетили Айдану Артыкову. Кайрат исполнил песни на гитаре, домбре. Семье были вручены продуктовые корзины с продуктами питания, фруктами, сладостями и моющими средствами.

Музыкальный руководитель ГККП «Ясли-сад № 156» А. Х. Камсымова и секретарь А. Кошубаева поздравили семью инвалида с детства 6-летнего М. Медеуова. Мама слепого Мусы рассказала, что они живут на квартире и у ребенка нет инвалидной коляски, поэтому приходится все время носить ребенка на руках. После исполнения гостями песни «Балапаным» мама Мусы расплакалась.

Коллектив ясли-сада № 114 Медеуского района поддержал акцию «25 добрых дел» к 25-летию Независимости Республики Казахстан. Для Ф. Д. Турехановой было неожиданностью, что ее придут поздравлять с Днем Независимости ее коллеги. Фатима Досмуратовна педагог с 47-летним педагогическим стажем, из них 27 лет проработала заведующей детским садом в городе Таразе. Заведующая ГККП «Ясли-сад № 114» Ш. А. Алимбаева решила и в дальнейшем поддерживать связь, приглашать на детские мероприятия Ф. Туреханову, так как, по рассказам Фатимы Досмуратовны, она до сих пор скучает по работе с детьми.

Заведующая КГУ «Специальная дошкольная организация для детей с нарушениями зрения и речи № 124» Ш. Ш. Иликбаева, методист Ж. С. Атаголова и воспитатель группы А. Қырықбайқызы посетили инвалида Д. Касенова и вручили ему пакет с продуктами.

Руководство общеобразовательной школы № 99 в лице А. Асанова совместно с родительской общественностью 14 декабря 2016 года поздравили детей-инвалидов, проживающих на микроучастке школы.

Родители детей-инвалидов и инвалиды, пожилые люди выразили благодарность за заботу и поддержку!