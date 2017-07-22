Долгое чувство долга

О последних «завоеваниях» ЕНПФ как в старой байке, есть две новости – хорошая и плохая

Начнем с хорошей – долги нам вернут. Плохая – с изрядной задержкой. Да так, что многие нынешние пенсионеры вряд ли дождутся.

Между тем намедни стали известны окончательные сроки погашения долга Международного банка Азербайджана перед Единым национальным пенсионным фондом Казахстана. Это произойдет до 2032 года, когда пенсионерами станут сегодняшние 50-летние. За такое решение проголосовали почти все (92%) старшие кредиторы за исключением Государственного нефтяного фонда АР. Из предложенных «трех зол» ЕНПФ, будучи одним из крупных кредиторов, выбрал опцию, предполагающую обмен на суверенные облигации Азербайджана со сроком погашения в течение 15 лет без потери номинальной суммы долга. Ждать долго, но деньги вернут гарантированно.

Таким образом, обязательства Межбанка АР перед ЕНПФ в полном объеме берет на себя азербайджанское правительство посредством эмиссии новых суверенных облигаций, которые будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Вроде бы надо радоваться, но не получается. На деле такой обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государств практически не сулит никаких рисков. Правда, и прибыли почти не приносит: долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%. Такой «навар» напоминает пресловутый бульон от вареных яиц. К тому же сильно остывший за истекшие годы…

Это означает, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев были инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции. И за этот странный, мягко говоря, эксперимент или чьи-то «художества» никто не ответит…

По мнению известного экономиста Петра Своика, такую ситуацию нельзя описать словами «выгодно или не выгодно», здесь больше подходит словосочетание «экономическая диверсия». Ни много ни мало. Комментируя ситуацию для Sputnik Казахстан, он заметил, что экономическая диверсия заключается в том, что деньги вкладываются в чужую экономику, тогда как своя нуждается в длинных и дешевых деньгах.

«Я исхожу из того, что вложение живых денег казахстанцев, извлеченных из фонда потребления, фактически из кармана работающего населения, и отправка их за рубеж – это некий удар по внутренней экономике, – говорит Своик. – Если бы деньги не изымались, люди бы дополнительно получали к своей зарплате еще 10% и эти деньги вышли бы на внутренний рынок, поощряя потребление и внутреннее производство».

Как объяснил Петр Своик, сама идея накопительной пенсионной системы заключается в том, что деньги изымаются из текущего фонда потребления и переводятся в фонд накопления, то есть инвестируются в увеличение производительных мощностей внутри страны. Тогда это выгодно экономике в целом и конкретному гражданину, так как отдача происходит за счет увеличения сил национальной экономики.

«А что сделал ЕНПФ? Взял деньги из фонда потребления, то есть из экономики страны, и невыгодно вложил их в чужую экономику, в данном случае – в азербайджанскую. Это и есть диверсия, если называть вещи своими именами, – говорит экономист. – И сейчас как некое достижение нам подают, что спасли, но на менее выгодных условиях. Говорить какие-то слова кроме ругательных здесь не приходится».

А что теперь ругаться и возмущаться. Как говорится, поздно пить «Боржоми»…

Не прошло и трех лет, как в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долларов. Намерения были благие. А вскоре начались мытарства по возвращению честно заработанных и отложенных на черный день. В Нацбанке РК все это время продолжали уверять, что принимают максимальные усилия по минимизации негативных последствий для вкладчиков.

Формально вроде бы выполнили обещания. Только вот обидно, что обещанного, вопреки народной мудрости, придется ждать целых полтора десятилетия. Получается, заняли у одного поколения, а вернут другому…

Нуржан НУРАДИН