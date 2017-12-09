Дорогая моя столица!

Завтра во Дворце Республики, в честь 20-летия столицы, пройдет церемония вручения премии «Астана – ардағым»

Юбилейная премия будет присуждена деятелям, прожившим либо родившимся в городе Алматы и внесшим определенный вклад в становление Астаны.

Событие приурочено к исторической дате – 10 деакбря 1997 года Указом Президента РК столицей Казахстана был назначен город Акмола.

Как сообщили в Управлении культуры города Алматы, премия «Астана – ардағым» будет присуждена по 20 категориям, в том числе в области образования и науки, архитектуры и строительства, здравоохранения, спорта, искусства и кинематографии, журналистики и литературы.

«Сегодня Алматы будучи финансовым и экономическим магнитом гармонично дополняет политический центр нашей страны – Астану», – отметили в акимате Алматы, напомнив слова Главы государства о том, что «судьба Астаны – это судьба всех казахстанцев, смело перешагнувших рубеж двух веков. Это судьба независимого Казахстана, прошедшего Великий путь от безвестной окраины распавшейся супердержавы к динамичному современному государству, о котором знают и которое уважают в глобальном сообществе».

Отбор номинантов проходит при участии конкурсной комиссии посредством открытого интернет-голосования на сайте http://astana.ardaq.kz, которое завершится сегодня в 00:00 по времени Астаны.

Церемония вручения юбилейной премии «Астана – ардағым» первая в череде праздничных событий, посвященных столице.

Напомним: будущий год является юбилейным для столицы Казахстана. В Алматы запланирован целый ряд масштабных культурных мероприятий, включая концерты, фестивали, выставки, посвященные празднованию 20-летия столицы Астаны.

Бахыт Аманов