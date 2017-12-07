Дороги, которые мы выбираем

УМНЫЙ ГОРОД

Российский урбанист и эксперт в области организации транспортной инфраструктуры современных мегаполисов дал советы, как улучшить транспортную инфраструктуру в нашем городе, основываясь на мировом опыте.

В своей лекции Михаил Блинкин представил ключевые направления оптимизации дорожно-транспортной системы нашего города и наиболее эффективные способы организации парковки.

Впервые в Алматы эксперт был 35 лет назад, и за это время мегаполис претерпел значительные изменения. Город растет, а вместе с ним увеличивается и ежедневный транспортный поток. По словам специалиста, главная проблема автомобилезависимых городов постсоветского пространства в том, что, когда город проектировался, он не был рассчитан на такое количество «железных коней».

– Планировочная структура постсоветского города, а Алматы один из крупнейших городов, в том, что он никогда не станет автомобильным. За все время, что складывается инфраструктура города, он может вместить определенное количество автомобилей, а больше этого не может. Так же как в трехлитровую банку при всем желании вы не вольете пять литров воды, – говорит Михаил Блинкин.

По словам урбаниста, уровень автомобилизации Алматы на сегодняшний день выше среднеевропейского. Этот масштаб, легший на планировку, заданную советскими СНиПами, несовместим с нормальным и комфортным транспортным движением.

Лектор отметил, что в настоящее время Алматы вышел на верный путь решения проблемы транспортного коллапса. Одним из главных решений в данной ситуации является развитие общественного транспорта и изменение общественного сознания. В современном мире большинство считает, что автомобиль – это показатель достатка и пересадка с личного авто в общественный транспорт несовместима с их статусом.

Блинкин заметил, что общественный транспорт у нас с советских времен сильно изменился и автоматизация, а также СМС-сервис онлайн-оплаты за проезд – это принципиальный момент.

– Сейчас не те автобусы, на которых черным фломастером писали маршрут и номер диспетчера. Пережитки советского времени остались в прошлом, сейчас все должно быть решаемо с помощью одного клика, одной СМС. У человека в кармане должен быть «билетик», с которым он может проехать в любом транспорте города. Но и люди должны понимать, что за комфорт надо платить – совместно с властями города разделять транспортные траты. Тут речь идет и о платном въезде в центр города, и об оплате парковки. Многие вопросы можно решить с помощью парковочных тарифов, когда люди платят за свое удобство, – отметил спикер.

Важным шагом стало введение в городе платной парковки. На примере Москвы специалист рассказал, что до появления там платных парковочных мест стоимость проезда по городу на метро и общественном транспорте была выше, чем на автомобиле. Соответственно, выгоднее было передвигаться на машине. Сейчас ситуация уравнялась.

Платить эксперт предлагает и за «спальное место» своего автомобиля. Как выход из проблемы заполнения дворов жилых домов машинами было предложено резидентное размещение автомобиля. Ночевка частного авто на земле, за которую уплачен земельный налог, или же на платном «парковочном ложе».

Ограничить беспощадный поток заезжающих в город автомобилей из областей и близлежащих регионов поможет платный въезд в центр города или другие чувствительные зоны мегаполиса. Российский специалист предложил для разгрузки городского трафика в Алматы построить перехватывающую парковку на десять тысяч автомобилей.

– Перехватывающие парковки имеют функцию классической парковки. В чистом поле, где есть конечная станция метрополитена или городской железной дороги, строится огромное бесплатное парковочное пространство. Все люди из автомобилей пересаживаются на мощный перевозной транспорт, – рассказал Блинкин.

Чтобы решить проблему транспортного коллапса, который возникает из-за приезжающих из пригородов автомобилей, он также посоветовал провести систему пригородных электричек и автобусов.

Специалист подчеркнул, что наш город вовремя понял, что решить проблему загруженности дорог строительством новых не удастся. Чем больше будет создаваться удобств для автомобилей, тем больше их будет появляться на улицах города.

– Ахиллес дорожного строительства никогда не догонит черепаху автомобилизации. Транспортные проблемы никогда не решаются с помощью дорожного строительства. От одного хорошего кормления больной никогда не излечится, его надо лечить лекарствами, так и тут, – сказал спикер.

Михаил Яковлевич – автор многочисленных статей по проблемам транспортной ситуации в мегаполисах, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Он оказал значительное влияние на развитие и оптимизацию данной сферы в Москве, Казани и других крупных городах и регионах России. В ближайшем будущем эксперт планирует продолжить научно-техническое сотрудничество с алматинскими коллегами.

Наталья ГЛУШАЕВА