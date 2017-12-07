Дорогу молодым

Аким города рассказал о первых итогах реализации городской «Дорожной карты поддержки молодежи до 2020 года»

Бауыржан Байбек отметил, что по поручению Президента страны Нурсултана Назарбаева 2017 год в Алматы был объявлен Годом молодежи. На основе глубокого анализа ситуации в молодежной сфере впервые принята городская «Дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года» – документ, содержащий конкретные меры, обеспеченные ресурсами.

– Мы всегда говорим, что молодежь – это будущее Казахстана, движущая сила развития страны. В ваших руках находятся будущие достижения нашей Независимости, плоды труда нашего Елбасы. Именно поэтому Глава государства всегда подчеркивает, что забота о молодежи – главный смысл его политики. Образование, занятость, жилье, досуг. Эффективное решение этих базовых вопросов не просто дает поддержку молодым гражданам, а создает необходимые условия для их самореализации. Наша принципиальная цель – создание условий для реализации молодежью своих интересов, своего потенциала, – отметил Бауыржан Байбек.

Градоначальник подчеркнул, что, реализуя поручение Главы государства по поддержке молодежи, была создана эффективная инфраструктура, ориентированная на конкретные категории молодежи и задачи. Так, в рамках программы «Рухани жаңғыру» открыта первая очередь молодежного лофт-центра, объединяющего по принципу одного окна центры карьеры, волонтерства, кураторства общежитий, работы с приезжей молодежью.





Центр карьеры стал коммуникационным каналом, информирующим молодежь о существующих в городе вакансиях, возможных сферах трудоустройства, благодаря чему на сегодняшний день уже трудоустроено более 8 тысяч человек. Проводится бесплатное обучение по техническому и профессиональному образованию для 2,5 тысячи человек, и еще три тысячи молодых людей охвачены краткосрочными курсами по различным востребованным специальностям.

Было отмечено также то, что в пилотном режиме запущена жилищная программа «Алматы жастары», на реализацию которой из местного бюджета выделен 1 млрд тенге. В рамках ее реализации до конца года планируется вручить ключи молодым семьям от 100 квартир. Также, учитывая проблему нехватки общежитий, запущен проект по финансированию строительства общежитий через АО «НК «СПК «Алматы». На сегодня меморандум о сотрудничестве подписан с несколькими вузами, отдельными предпринимателями. Также в рамках программы «Рухани жаңғыру» завершается строительство четырех общежитий на две тысячи мест. Со следующего года начнется строительство еще двух общежитий на 2,4 тысячи мест.

Аким добавил, что большое внимание в городе уделяется самозанятой молодежи. Важную работу в этом вопросе проводят лофт-центр и районные центры по работе с молодежью. Для охвата молодых людей организованным досугом реализуется проект «Дүйсенбілік футбол», в котором в текущем году участвовало 40 команд с 52 рынков города.

В своем выступлении Бауыржан Байбек обозначил, что этот год был посвящен молодежи города, но есть еще одна категория граждан, нуждающаяся в особом внимании, поэтому усилия городских властей будут акцентированы и на поддержке старшего поколения.

Торжественным моментом в рамках молодежного форума «Алматы – жастар қаласы» стала церемония награждения премии «Жастар жалыны».

Так, звание волонтера года «Жыл волонтері» получил Азиз Кажденбек. Лучшим молодым предпринимателем в номинации «Жас кәсіпкер» стал Куаныш Шонбай. Премию «Спорт саңлағы» как спортсмен года получила шахматистка Жансая Абдумалик. Лучшим молодым преподавателем в номинации «Жас тәлімгер» стал проректор по социальному развитию университета международного бизнеса Каиржан Мендыгалиев. «Ел қызметшісі» признана специалист по приему документов Бостандыкского районного ЦОНа Ирина Кухарская. Номинацию «Мейірімді жүрек» получила основатель группы волонтеров Айдын Токсанбаева. Активистом года стала лидер клуба G38 Айсулу Ерниязова. В номинации «Шабыт» победителем стала дизайнер, художница Кристина Депутатова. Отметили и лучших блогеров, звание «Белсенді блогер» получил журналист Аян Калмурат. Премию «Жас отбасы» получил руководитель объединения «Жастар үні» Даурен Бабамуратов.



Наталья ГЛУШАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА