«Дорожная карта» молодых

День первого президента РК

В послании Главы государства особое внимание уделяется молодежи, ведь именно новому поколению строить будущее. Президент страны делает ставку на конкурентоспо-собную, высокообра-зованную молодежь с новым складом мышления.

В Казахстане проводится целенаправленная государственная молодежная политика. В глобальном индексе развития молодежи среди 183 государств наша страна занимает 61-ю позицию. Для решения основных задач в сфере молодежной политики по поручению Нурсултана Назарбаева 2017 год в городе Алматы объявлен Годом молодежи. В рамках этого была разработана «Дорожная карта развития и поддержки молодежи на 2017–2020 годы» – документ, который содержит беспрецедентный для мегаполиса комплекс мер.

Пять путей – одно решение

Алматы называют городом молодых. И это не случайно. На сегодняшний день в мегаполисе зарегистрировано и проживают более 800 тысяч молодых людей. На территории Алматы расположено 38 вузов, а это значит, что каждый третий студент Казахстана учится именно в нашем городе.

– Главной целью «дорожной карты» является создание условий для самореализации и всестороннего развития молодежи, ее адаптации к жизни в условиях мегаполиса. В целом документ содержит пять ключевых направлений. Это качественное образование, занятость и трудоустройство, культурный досуг и здоровый образ жизни, жилье и поддержка молодых семей, а также город активной молодежи, – рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики Алматы Чингис Бескемпиров.

По его словам, одним из основных векторов является трудоустройство молодых людей.

– Уровень молодежной безработицы в Алматы во втором квартале 2017 года составил 6,7 процента. Этому в определенной степени способствует высокий уровень миграции иногородней молодежи. Кроме того, ежегодно около 60–65 процентов иногородних выпускников предпочитают остаться в мегаполисе. В нынешнем году число выпускников составило 30 тысяч человек. В целях обеспечения занятости молодежи в этом году выделены средства для увеличения числа участников «молодежной практики» с 500 до 1200 человек. Благодаря ей многие студенты смогли трудоустроиться. Также совместно с Управлением занятости и социальных программ города более трех тысяч молодых безработных получили возможность бесплатно обучиться инновационным профессиям с использованием IT-технологий, а также рабочим специальностям через центры занятости населения. Более того, им во время учебы выплачивается стипендия порядка 17 тысяч тенге. Если раньше ежегодным планом город охватывал данной программой 300 человек, то на сегодняшний день свыше трех тысяч, – рассказал начальник управления.

Он добавил, что наиболее востребованными специальностями среди молодых людей сейчас являются веб-дизайнеры, IT-специалисты, дизайнеры интерьера, мастера салонов красоты. В текущем году реализуется 27 молодежных проектов. Из них более 50 процентов бюджета этих проектов нацелены на содействие в вопросах занятости молодежи.

Делу время – потехе час

Не менее важным является и вопрос правильного обеспечения досуга молодежи. В текущем году управлением по вопросам молодежной политики города реализуется проект Zhastar Innovation по развитию инновационного потенциала поколения next. Так, в августе был проведен летний лагерь «Жас кәсіпкер – 2017» для развития молодежных лидеров предпринимательства. Основной миссией проекта является подготовка лидеров молодежного предпринимательства, социально ответственных граждан, способных к развитию инновационной экономики страны.

Уникальный проект – молодежный лофт-центр, который открылся на базе бывшего трамвайного депо, стал точкой консолидации молодежи города. Он представляет собой зону для проведения полезного досуга молодежи. Здесь открыт коворкинг-центр, центр волонтерского движения, центр занятости, творческие объединения, художественные мастерские, образовательные секции, клубы изучения английского и государственного языков. Главное, все занятия проводятся в центре бесплатно. Подобное место в этом году было открыто в Алатауском районе на базе Атлетической деревни. В следующем году лофт-центры должны появиться в Жетысуском и Наурызбайском районах.

Под крышей дома…

Одним из самых актуальных и злободневных вопросов остается проблема обеспечения жильем молодых людей.

– По данным соцопросов, 80 процентов молодежи до 35 лет нуждаются в жилье. На сегодняшний день в госпрограммах состоят в очереди на жилье более четырех тысяч человек. По линии Жилстройсбербанка более 30 тысяч человек до 29 лет стоят в очереди на льготную ипотеку. В рамках «дорожной карты» реализуется льготная жилищная программа «Алматы жастары» для молодежи на приобретение жилья посредством кредитования через Жилстройсбербанк в пилотном режиме. Это совершенно уникальный проект, разработанный в нашем городе впервые. Из местного бюджета уже выделен один миллиард тенге, – доложил Чингис Бескемпиров.

Кроме того, по его словам, на текущий момент одним из вопросов молодежи является нехватка студенческих общежитий. На начало 2017–2018 учебного года в Алматы действуют 38 высших учебных заведений, общая численность студентов составляет 140 тысяч человек, порядка 79 тысяч учащихся являются иногородними. Всего в городе 94 студенческих общежития, в которых проживают более 28 тысяч человек, а это всего 35 процентов. Нуждаются в местах более 50 тысяч учеников.

– Для решения проблемы нехватки студенческих общежитий и доступного жилья для молодых семей в рамках «дорожной карты» запланировано строительство 12 общежитий для студентов на 7 тысяч мест до 2020 года. Из этого числа новых общежитий вузов до конца текущего года планируется завершение строительства четырех на две тысячи мест, – отметил руководитель ведомства.

Для улучшения качества жизни студентов в существующих общежитиях управлением системно проводится мониторинг, по итогам которого в этом году в 99 процентах случаев провели текущей и капитальный ремонт.

Другим действенным методом для поддержки молодежи является реализация социально значимых проектов. В целях обеспечения системности работы используется проектный метод в работе с молодежью. В 2018-м будет продолжена реализация «дорожной карты», которая включает в себя достижение 96 целевых индикаторов по улучшению социального самочувствия молодежи до 2020 года.

Наталья ГЛУШАЕВА