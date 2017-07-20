Достижения EXPO-2017 для всех народов мира

В рамках Международной специализированной выставки EXPO-2017 прошло празднование Национального дня Словацкой Республики. Государственный секретарь Mинистерства экономики Словакии Войтех Ференц отметил, что страна заинтересована в реализации различных совместных проектов с Казахстаном, в том числе в сфере развития альтернативных источников энергии. Государство гордится своим научным и инновационным потенциалом по данному направлению.

– Словацкая Республика участвует в EXPO-2017, целью которого является развитие зеленой экономики и достижение устойчивого развития во всех странах мира. Страна уделяет большое внимание возобновляемым источникам энергии и определяет их как важнейшие и стратегические инициативы, нацеленные на защиту окружающей среды и сохранение природных ресурсов. Желаю, чтобы результатами данного масштабного мероприятия воспользовались все народы мира, – сказал секретарь Министерства экономики.

По его словам, несмотря на то, что Словакия является небольшой страной, она представляет отличные идеи в области энергии будущего, что выражает характер экспозиции национального павильона.

В свою очередь, вице-министр энергетики Республики Казахстан Бакытжан Джаксалиев подчеркнул, что конструктивный диалог и конкретные договоренности на высшем и высоком уровне способствуют динамичному развитию двустороннего сотрудничества государств.

– 1 января 2018 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Между РК и Словацкой Республикой поддерживается регулярный политический диалог. Создаются необходимые предпосылки для активизации сотрудничества не только в сфере торгово-экономических отношений, но и в направлении культуры, спорта и искусства. Словацкая Республика поддерживает различные международные и региональные инициативы Казахстана, в том числе поддержку в проведении EXPO-2017 в столице Казахстана Астане. Сегодня, Словакия участвует на Международной специализированной Выставке и делится своим неоценимым опытом в сфере энергетики, – заключил вице-министр.

Cловакия – особенная страна. На такой маленькой территории уместились природные богатства, исторические памятники и богатая культура народа. В рамках EXPO-2017 главная тема словацкой экспозиции – «Страна отличных и великих идей для развития альтернативных источников энергии».

Казахстан служит примером для всего мира в сфере развития ВИЭ

Выставка EXPO-2017 даст положительный импульс для развития ВИЭ во всем мире. Об этом в ходе празднования Национального дня ЮАР в рамках Международной специализированной выставки заявила чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики в Республике Казахстан Мэттьюс Кийтуметци. В своем выступлении она отметила, что Казахстан добился значительных успехов в сфере альтернативных источников энергии.

«Выставка EXPO-2017 затрагивает один из основных вопросов, стоящий перед всем миром в настоящее время, а именно развитие возобновляемых источников энергии. Казахстан добился значительных успехов в продвижении альтернативных источников энергии и при этом служит примером для всего остального мира. Южная Африка считает для себя честью сотрудничать с Казахстаном и участвовать в этом историческом событии», – отметила Мэттьюс Кийтуметци.

В свою очередь вице-министр финансов Республики Казахстан Канат Баедилов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в углублении и расширении торгово-экономических связей с ЮАР. По его словам, Южно-Африканская Республика имеет большой потенциал в развитии альтернативных источников энергии.

«Участие ЮАР в выставке EXPO-2017 еще раз подтверждает высокий уровень доверия и взаимовыгодных отношений между нашими странами. Как вы знаете, международная выставка EXPO «Энергия будущего» является актуальной темой для современного мира, и мы считаем, что идеи, представленные на данной платформе, будут полезны не только для Казахстана, но и для развития глобальной экономики в целом. Уверен, что Национальный день ЮАР предоставит новые возможности для расширения двусторонних отношений и павильон ЮАР станет одной из достопримечательностей Выставки», – заключил Канат Баедилов.

Добавим, сегодня в рамках празднования Национального дня ЮАР была презентована книга «Нельсон Мандела о себе» на казахском языке. 18 июля является официальным Международным днем первого президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы. В ноябре 2009 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила этот день Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада Манделы в международную культуру мира и свободы.

К 2030 году Корея планирует учеличить производство ВИЭ до 20%

Об этом заявили на праздновании Дня Республики Корея на ЕХРО-2017. В мероприятии приняли участия постоянный комиссар Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи Ким Енг Сам, генеральный директор и президент KOTRA (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям) Ким Дже Хонг, вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, комиссар корейского павильона Ким Дэ Cик, а также почетный посол павильона Кореи и актер Со Кан Джун.

В своей торжественной речи постоянный комиссар Министерства торговли, промышленности и энергетики Кореи Ким Енг Сам отметил, что Южная Корея ведет пропаганду экологически чистой энергии на государственном уровне. К 2030 году государство планирует увеличить производство энергии с помощью возобновляемых источников до 20%. В этой связи Корее есть что показать в своем павильоне. На сегодняшний день корейский павильон является одним из самых посещяемых павильонов на ЕХРО-2017. Количество посетителей на данный момент превысило 150 тыс. гостей, добавил Ким Енг Сам. Подытоживая свою речь, комиссар павильона рассказал об экономических взаимоотношениях двух стран.

«Казахстан стал страной, привлекшей самое огромное количество инвестиций из Корейской Республики в Центральную Азию. В 1992 году объем инвестиций Корейской Республики в Казахстане cоставлял 21 млн. долларов, а на данный момент составляет 3,78 млрд. Стоит отметить, что число казахстанцев, посетивших Республику Корея, увеличилось до 30 процентов», – подчеркнул Ким Енг Сам.

В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров отметил, что экономика Казахстана и Кореи взаимодополняют друг друга. В Казахстане уже много лет пользуются разными моделями автомобилей корейских компаний, таких как Kia и Hyundai. Также он отметил, что близость и братсво наших народов связано с историей.

«Как вы знаете, в Казахстане проживают более 100 тысяч этнических корейцев. Поэтому нельзя не отметить исторически сложившиеся близость и братство наших народов. Казахстан активно перенимает опыт Кореи. Благодаря программам многие студенты получают качественное высшее образование. Сегодня Страна утренней росы является одной из самых энергоэффективных стран мира», – отметил Ерлан Хаиров.

После официального части гостей выставки своими выступлениями порадовали танцоры из знаменитой корейской b-boy команды, а также женская к-pop группа Sorea Band. Также на сцене было продемонстрировано традиционное корейское боевое искусство таеквондо. Вместе с тем для гостей и журналистов была организована встреча с известным корейским актером Со Кан Джуном.

С 10 по 16 июля ЭКСПО-2017 посетило 277 707 посетителей, то есть в среднем 39 672 человек в день.

Общее число посетителей Выставки с 10 июня по 16 июля составило 1 199 000.

Общее число человеко-посещений с 10.06. по 16.07 (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) – 8 890 638.

Топ посещаемых павильонов:

1. Плаза Африки

2. Египет

3. Россия

4. Турция

5. Япония

6. Индия

7. Королевство Саудовской Аравии

8. Узбекистан

9. Таиланд

10. Малайзия, Германия

Грегор Хэндс: «Организация EXPO-2017 отметила Астану на карте мира»

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с министром по торговле и инвестициям, членом Парламента Великобритании Грегом Хэндсом, а также комиссаром национальной секции Великобритании на ЕXPO-2017 Чарльзом Хендри. Стороны обсудили вопросы возобновляемой энергетики, двусторонние отношения между странами, а также содержание и посещаемость британского павильона.

Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов рассказал о стабильно высоком интересе к выставке и павильону Великобритании среди казахстанских и зарубежных гостей.

«Нашу выставку на сегодня посетили 1 200 000 человек. Мы планировали два миллиона за время проведения, но я думаю, этого показателя мы скоро достигнем и даже превысим», – отметил Ахметжан Есимов.

В павильоне Великобритании в настоящий момент зарегистрировано 1 500 000 посещений и за время выставки страна ожидает около двух миллионов.

«Я был в Казахстане в 2002 году и помню скепсис относительно переноса столицы. Теперь Астана – главная точка на карте Казахстана. EXPO отметила Астану на карте мира», – сказал Грэг Хэндс.

В настоящее время Великобритания является одним из несомненных лидеров в области альтернативной энергетики. В стране активно используется энергия солнца, ветра и волн.

Антонио Политано организует в Италии фотовыставку, посвященную ЕХРО-2017

В медиа-центре ЕХРО-2017 состоялась пресс-конференция с участием фотографа Антонио Политано, генерального комиссара павильона Италии Стефано Раваньяна, а также генерального менеджера отдела маркетинга и туризма региона Пьемонте Марии Елены Росси.

В ходе пресс-конференции известный итальянский фотограф и журналист, работающий в таких изданиях, как La Repubblica и National Geographic Italy, признался, что намерен организовать фотовыставку, посвященную ЕХРО-2017, а также столице Казахстана Астане. По мнение Антонио Политано, данная выставка будет способствовать большей осведомленности на итальянской территории о таком масштабном проекте, как ЕХРО, об Астане, а также о традициях казахской культуры.

Как утверждает Антонио Политано, фотографы говорят через свои работы. Немногословный автор познакомил присутствующих со своим творчеством, в том числе и со снимками, сделанными уже в Астане. Автор признался, что любит фотографировать людей в движении и внезапно.

Вместе с тем Стефано Раваньян ознакомил присутствующих с культурно-развлекательной программой павильона на предстоящий период в рамках международной выставки ЕХРО-2017. Итальянский павильон порадует посетителей насыщенной культурной программой. К примеру, уже сегодня в атриуме павильона Италии музыкант Габриэле Буонасарте презентует свой новый диск под названием Forward вместе с барабанщиком Саверио Федеричи и с казахстанским бас-гитаристом Еркебуланом Олжекеновым, а 22 июля в ракмах ЕХРО-2017 оркестр главной оперной сцены Генуи – театр Карло Феличе подарит посетителям выставки незабываемую концертную программу.