Доступ к правосудию

Больше года в Казахстане действует новый Гражданский процессуальный кодекс РК

О преимуществах обновленного документа нам рассказал председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда Бахыт Малик-Теги.

– Бахыт Маликович, в связи с чем назрела необходимость в изменении Гражданского процессуального кодекса?

– На шестом съезде судей республики Президент РК указал на то, что реализация новых принципов гражданского процесса невозможна без обновления действующей системы судопроизводства. В связи с этим был разработан и принят новый ГПК РК, который должен обеспечить гибкость гражданского судопроизводства, установив дифференцированные сроки рассмотрения гражданских дел с возможным сокращением числа судебных инстанций по некоторым делам. Новый ГПК РК призван обеспечить доступность правосудия, максимальную реализацию прав участников гражданского судопроизводства, своевременную защиту и восстановление нарушенных прав и свобод личности, интересов общества и государства. Нормы нового гражданского процессуального законодательства, преследуя эти цели, в полной мере учитывают происходящие изменения, обусловленные быстрым развитием экономики и необходимостью разрешения правовых споров с повышением юридической грамотности граждан. Принятый кодекс соответствует требованиям, изложенным в поручениях Президента РК, также задачам Плана нации «100 конкретных шагов» и ориентирован на исключение излишней формализации гражданского процесса, удобства в применении как для лиц, обращающихся в суд, так и для судей, обеспечивающих отправление правосудия.

– Чем, на ваш взгляд, новый документ выгодно отличается от предыдущего?

– В действующем кодексе несколько расширены задачи гражданского судопроизводства, при этом к задачам судопроизводства также отнесены содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.

Общеизвестно, что лучшим способом разрешения конфликта является приведение сторон к миру. В связи с чем действующий кодекс открыл широкую возможность по применению на практике примирительных процедур, которые не ограничиваются мировым соглашением, и позволяет заключать арбитражные, медиативные, партисипативные соглашения, а также соглашения, удостоверяемые нотариусами. Согласно новому кодексу к задачам гражданского судопроизводства отнесены содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду. Данное новшество обязывает судей принимать все меры к примирению сторон в процессе и содействовать им в урегулировании спора на всех стадиях процесса. Медиативные соглашения по новому документу могут заключать профессиональные и непрофессиональные медиаторы, к которым отнесены действующие судьи и судьи в отставке.

5 августа прошлого года исполнилось пять лет со дня введения в действие Закона РК «О медиации», однако только с принятием действующего кодекса и внесением изменений и дополнений в законы РК «О медиации», «О нотариате», «Об адвокатской деятельности» и Налоговый кодекс РК началось широкое применение медиации.

Законодатель предусмотрел, что при примирении в судах первой и апелляционной инстанций уплаченная истцом государственная пошлина возвращается из государственного бюджета в полном объеме, а в случае примирения в суде кассационной инстанции – в размере 50% от уплаченной суммы государственной пошлины. Другой новацией стал тот факт, что медиация позволяет сторонам изменять одновременно и предмет, и основания иска, в пределах одного спора разрешить различные разногласия, поскольку целью медиации является преодоление существующего конфликта, а не разрешение только возникшего спора, который может быть частью спорной ситуации.

Согласно статистическим данным количество рассмотренных дел с применением медиации с каждым годом увеличивается.

Еще одним новшеством стало введение партисипативной процедуры, которая заключается в возможности уладить спор до вынесения решения судом с помощью адвокатов. В отличие от медиации и мирового соглашения урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры производится без участия судьи путем переговоров между сторонами при содействии урегулированию спора адвокатов обеих сторон. Это означает, что стороны в обязательном порядке должны быть представлены адвокатами, тогда как в мировом соглашении и медиации участие адвокатов не обязательно. Анализ работы судов показал положительные результаты практической реализации применения примирительных процедур и позволяет сделать вывод, что общество одобрило преимущество примирительных процедур и широко использует их для разрешения конфликтных ситуаций.

– Действующий кодекс предусматривает упрощение разрешений всех судебных споров?

– Под руководством Верховного суда РК разработчики кодекса продолжили развитие и модернизацию института упрощенного судопроизводства по несложным делам, что позволяет быстро и качественно рассматривать споры и исключить их волокиту. В новом кодексе раздел об упрощенном судопроизводстве состоит из двух глав: приказное производство и упрощенное, или письменное, производство. Упрощенное судопроизводство на практике реализует принцип независимости судей, обеспечивает эффективную реализацию права граждан на доступ к правосудию с рассмотрением дел без вызова сторон, по представленным в суд документам, с обеспечением права на судебное обжалование судебных актов. Институт приказного производства внедрен в современную правовую систему права еще в 1999 году и на протяжении всего времени был неотъемлемой частью процесса, позволявшего в кратчайший срок принять судебный акт по бесспорным вызовам без вызова сторон для заслушивания их объяснений и без судебного разбирательства.

Статистические данные показывают увеличение количества рассмотренных и оконченных дел с вынесением судебного приказа.

Увеличение произошло также за счет расширения оснований, по которым выносится судебный приказ. Согласно новому кодексу судебный приказ выносится по 18 основаниям, что существенно облегчит работу судов первой инстанции. Институт приказного производства в редакции нового документа не претерпел существенных изменений и подвергся лишь частичному редактированию с учетом реализуемой в государстве концепции правовой политики. Основные изменения коснулись процедуры обжалования судебного приказа. Законом от 17 ноября 2014 года в ГПК РК впервые введена новая форма гражданского судопроизводства – упрощенное (письменное) производство. Смысл введения нового производства заключается в предоставлении сторонам возможности удобного и быстрого порядка рассмотрения гражданского дела с одновременным снижением нагрузки на судей районных судов за счет экономии затрат по времени на рассмотрение каждого дела в судебном заседании с проведением подготовки дела. Упрощенное производство – это форма гражданского судопроизводства, по которой суды рассматривают несложные дела на основании письменных доказательств сторон без их вызова в судебное заседание. В отличие от приказного производства в упрощенном производстве ответчику предоставляется право направить в суд до вынесения судебного акта возражения на заявленный иск с приложением документов и доказательств, которыми ответчик обосновывает свои возражения. Действующий кодекс также расширил круг оснований рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, что свидетельствует об определении места данного института в системе национального права, его востребованности и нужности для качественного отправления правосудия. Институт упрощенного производства уверенно вошел в систему национального права и занял в нем свое место как основа быстрого и эффективного механизма восстановления нарушенных гражданских прав.

– Каков механизм действия упрощенного судопроизводства?

– В 2015 году Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с Планом нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех». 11 шагов касались деятельности судебной системы и предусматривают ее поэтапное развитие к общепринятым мировым стандартам. Одним из таких шагов явилось указание на необходимость оптимизации инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию.

Действующим кодексом предусмотрен переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой: первая, апелляционная и кассационная судебные инстанции. Такая модель судопроизводства соответствует международным стандартам, является организованной по своей структуре, стимулирует участников процесса на осуществление принципа состязательности, а также дает им возможность по предоставлению доказательств до вступления судебного акта в законную силу. Указанные новшества гражданского процессуального законодательства направлены на усиление роли судов первой и апелляционной инстанций, которыми рассматривается большее количество гражданских дел, искореняя судебную волокиту и сокращение сроков.

Рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции по новому кодексу будет производиться коллегиальным составом суда не менее трех судей коллегии, за исключением рассмотрения жалоб на решения, вынесенные районными судами в порядке упрощенного производства, которые рассматриваются единолично судьей. Для обеспечения доступа в апелляционную инстанцию срок на обжалование судебных актов увеличен до одного месяца, и подача апелляционной жалобы не облагается государственной пошлиной.

В суде апелляционной инстанции дело рассматривается в двухмесячный срок со дня его поступления в суд, за исключением случаев, установленных кодексом, проверяется законность и обоснованность вынесенных судом первой инстанции решений. Также выявляются и устраняются нарушения, допущенные судами первой инстанции, в случае необходимости восполняются пробелы путем выполнения действий, направленных на правильное разрешение дела, с исследованием доказательств, как имеющихся в деле, так и вновь представленных. Вступившие в законную силу судебные акты согласно нормам действующего кодекса пересматриваются кассационной инстанцией Верховного суда РК. Кассационная инстанция Верховного суда РК рассматривает дела в коллегиальном составе.

При этом хочу отметить еще одно новшество: по действующему кодексу не все категории дел подлежат обжалованию в кассационном порядке. По некоторым категориям решение суда апелляционной инстанции является окончательным и обжалованию и опротестованию в кассационную инстанцию Верховного суда РК не подлежит.

Виктория ИЗБИЦКАЯ