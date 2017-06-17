Доступный для всех

30 июня 2017 года во всех филиалах ЕНПФ пройдет второй день открытых дверей

Очередную тему для мероприятия, нацеленного на повышение прозрачности деятельности и финансовой осведомленности населения, фонд обозначил как «Доступный ЕНПФ для каждого вкладчика».

Единый накопительный пенсионный фонд постоянно стремится повышать удобство каналов информирования и предоставления услуг и развиваться навстречу вызовам времени. Посетив данное мероприятие, казахстанцы смогут узнать о том, как фонд использует новые технологии для удобства вкладчиков и получателей.

«Мы видим необходимость в том, чтобы развивать удаленные каналы взаимодействия с вкладчиками и получателями. Сегодня для многих в суете ежедневных забот и событий сложно найти время, чтобы посетить отделение фонда», – отметили в филиале АО «ЕНПФ» г. Алматы.

По данным ЕНПФ, уже около 754,5 тыс. человек выбрали в качестве способа получения информации «по электронной почте» и более 3,3 млн имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения ENPF. Эти вкладчики уже сегодня могут отслеживать состояние своих накоплений посредством электронной почты (до 12 раз в год), через сайт или мобильное приложение (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Отметим, что мобильное приложение по состоянию на 1 июня 2017 года скачали около 797,4 тыс. раз.

В ЕНПФ делают ставку именно на повышение качества услуг, в том числе и за счет развития сети специальных интерактивных информационных киосков, а также внедрения новых онлайн-сервисов. Вместе с тем фонд активно развивает и каналы предоставления информации и консультирования.

Более подробно о преимуществах, планах по дальнейшему внедрению электронных сервисов специалисты расскажут во время своей презентации на мероприятии 30 июня. Также вкладчики и получатели ЕНПФ сразу после презентации смогут получить ответы на интересующие их вопросы и выбрать удобный способ получения информации о состоянии своего индивидуального пенсионного счета, подписав дополнительное соглашение об изменении способа информирования.

Напомним, что первый день открытых дверей АО «ЕНПФ» прошел 31 марта текущего года и был посвящен теме «Как устроена пенсионная система». В настоящее время фонд планирует проводить подобные мероприятия один раз в квартал по разным тематикам.