Духовное родство

В Анкаре состоялась международная научно-практическая конференция, приуроченная 25-летию установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном, а также 26-летию обретения РК независимости.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы, экс—президент Турции Абдуллах Гюль, представители правительства и парламента Турции, казахской диаспоры, научно-культурной интеллигенции, дипмиссий и бизнеса, видные общественные и политические деятели.

Посольством Казахстана была организована презентация четырех книг, изданных в Турции на турецком языке, таких как «Заповеди Великой степи» Н.Назарбаева, «Н.Назарбаев. Биография» руководителя Канцелярии Президента РК М.Касымбекова, помощника Президента РК Нурлана Онжанова "Миротворец: сирийский узел" и акима ЮКО Жансеита Туймебаева "Новый взгляд, новое измерение, новый уровень" др.

Глава дипмиссии Казахстана в Турции А.Сапарбекулы в своей прздравительной речи отметил глобальную значимость мероприятия.

«Поступательное развитие и укрепление отношений между Турцией и Казахстаном важно не только для наших стран, но и для всего региона в целом, обеспечивая его безопасность».

В свою очередь, советник турецкого президента Ялчын Топчу поздравил от имени главы страны Реджепа Тайыпа Эрдогана и подчеркнул фактор духовного родства между двумя народами.

«Мы братские народы не только по крови, но и по духу. У нас общие цели, один язык, культура, сакральная в том числе. К примеру, святыня Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане - наша общая ценность. Наши страны динамично развиваются и являются ведущими игроками на мировой арене. Благодаря лидерам Н.Назарбаеву и Р.Эрдогану, их колоссальному вкладу межгосударственная политика между Турцией и Казахстаном достигла своего расцвета. Именно им мы обязаны возрождением идеи тюркского мира», — сказал Я.Топчу.

Особую роль Казахстана и его Лидера Н.Назарбаева для тюркоязычных государств и мировой политики в целом отметил 11-ый президент Турции Абдуллах Гюль.

«Невозможно переоценить роль Н.Назарбаева при исторически сложившейся геополитической ситуации между двумя соседями-державами, когда с одной стороны Китай, а с другой Россия. Особо хочу отметить миротворческую миссию Н.Назарбаева, а также стратегически выверенное и мудрое решение добровольного отказа от ядерного оружия. Казахстан являет всему миру уникальную и успешную модель межэтнической толерантности и согласия. Наряду с этим, внутренняя политика выстроена на принципах национального самосознания и идентичности. Создание Совета тюркоязычных государств - заслуга Н.Назарбаева. В 2009 году в ходе его заседания я назвал Н.Назарбаева аксакалом тюркского мира. Остальные участники единогласно одобрили данный статус. И это действительно так, он настоящий лидер», — отметил А.Гюль.

В ходе конференции А.Сапарбекулы вручил юбилейные медали «25 лет казахстанской дипломатии» главе Турецкого агентства по международному сотрудничеству и координации (TIKA) Сердару Чаму, почетным консулам Казахстана в Турции, а также экс-министрам Хикмету Четину, Намыку Кемалю Зейбеку, депутату парламента и руководителю рабочей группы по вопросам сотрудничества между Турцией и РК Халыку Ипеку, ответственному секретарю Совета тюркоязычных стран Халилу Акынджи и другим, внесшим вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.

Тем же вечером в честь двух значимых дат — 25 летия установления дипломатических отношений и 26-летия независимости РК посольством Казахстана в Турции был организован торжественный прием в отеле «Марриот».

«Турция первой признала независимость Казахстана. Именно с Турцией были установлены первые дипломатические отношения. Президент Казахстана Н.Назарбаев внёс огромный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами. Как результат, на сегодняшний день взаимодействие в сфере экономики, культурно-гуманитарного сотрудничества и др. демонстрирует высокий уровень реализации потенциала», — отметил А.Сапарбекулы.

В свою очередь, вице-премьер-министр Турции Хакан Чавушоглу поздравил казахский народ с праздником Независимости.

«Когда Казахстан обрел независимость, нашей радости не было предела. Ведь мы родственные народы с общими корнями. Казахстан также первым протянул руку помощи и выразил поддержку во время беспорядков и попытки госпереворота в июле прошлого года. Мы совместными усилиями ведем борьбу против терроризма. В Турции начиная с президента Р.Эрдогана, членов правительства и заканчивая простым народом, называют Назарбаева не иначе как аксакалом тюркского мира. За эти годы Турцией было выделено 4 938 образовательных грантов для казахстанских студентов. На сегодняшний день в рамках данной программы здесь обучаются 407 молодых казахстанцев. Уверен, наше плодотворное сотрудничество будет продолжено и получит новый импульс развития.

В мероприятии приняли участие специально приглашенные представители правительства и парламента Турции, казахской диаспоры, научно-культурной интеллигенции, дипмиссий и бизнеса, видные общественные и политические деятели двух стран.

Гостям торжественного приема в качестве праздничного угощения был предложен 1,5-метровый торт, оформленный в виде казахстанского флага.