Духовный рост

Дети не смогут посещать религиозные учреждения без сопровождения взрослых

Поправки в законодательстве предусматривают запрет на самостоятельное участие несовершеннолетних в религиозных обрядах. Об этом сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.

– Обязательно сопровождение старшими. Имеется в виду один из родителей, совершеннолетние близкие родственники, куда мы относим братьев, сестер, дедушек, бабушек или законных представителей. Другое обязательное условие – чтобы второй родитель не возражал, – сказал вице-министр в ходе брифинга.

По словам г-на Арына, нововведение призвано защитить детей от деструктивных влияний религиозного характера.

– Мы получаем очень много жалоб от родителей. Например, говорят, что их дети идут посещать какое-нибудь культовое сооружение, а там они могут попасть под влияние деструктивных течений. Или же отец водит ребенка, а мать против. Чтобы этого избежать, мы ввели такие нормы, – объяснил Берик Арын.

Со своей стороны, добавили в министерстве, руководители религиозных объединений будут нести ответственность. Администрации учреждений предлагают информировать прихожан о новом порядке во время службы, а также использовать выдержки из нового закона для визуального оповещения.

Марина ПЕСТРЯКОВА