Едем по-новому

Новый закон «О дорожном движении» разрешает стоянку в местах, где она не ограничена наличием дорожных знаков и разметкой

Депутаты мажилиса парламента одобрили во втором чтении проект поправок в закон «О дорожном движении». Изменения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, разработаны с учетом многочисленных пожеланий казахстанцев. В частности, уточнена норма о выезде на полосу встречного движения при развороте или повороте.

Также законопроект предлагает исключить норму о запрете пассажирам покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения.

– Теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные технических средств, если они использовались, – сообщил депутат мажилиса Канат Мусин.

Законом также предусматривается расширение перечня «престижных» автомобильных номеров.

– Для устранения условий, способствующих коррупции, расширяется перечень так называемых «престижных» номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная госпошлина, – отметил Канат Мусин.

Кроме того, законодательно закрепляется право водителя на фото-, и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.

Отменяется требование об обязательной переэкзаменовке при замене просроченного водительского удостоверения.

– В целях профилактики пьянства за рулем устанавливается единый срок лишения права управления транспортным средством (три года) как за вождение в состоянии опьянения, так и за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения, – подчеркнул Канат Мусин.

И самое главное для горожан: новый закон «О дорожном движении» разрешает стоянку в местах, где она не ограничена наличием дорожных знаков и разметкой

Виктор Андреев