Единое «окно доступа»

О новшествах в законе «О государственных закупках» говорили на семинаре в Алматы

Мероприятие под председательством вице-министра финансов РК Руслана Бекетаева стало своего рода диалоговой площадкой для бизнеса, государственных органов и Министерства финансов в плане решения проблем с законодательством о госзакупках.

– В прошлом году мы испытывали в действии два новых закона о государственных закупках и о государственном финансовом аудите и контроле, – говорит вице-министр. – Дело в том, что госзакупки являются очень важной составляющей экономики страны, и мы хотим их сделать максимально прозрачными. Со стороны населения часто возникало недопонимание этого процесса, и, как следствие, имели место подозрения о коррупционной составляющей и непрозрачности процесса.

Подобные семинары, по мнению Руслана Бекетаева, позволяют объединить всех игроков в данной сфере, выявить проблематику и сделать госзакупки более прозрачными.

– В Парламенте уже рассматривается законопроект о государственно-финансовом аудите и планируется на осеннюю сессию внести законопроект о госзакупках, который будет адаптирован под реалии изменяющегося мира, – заявил он. – Достаточно большой спектр изменений коснулся государственного аудита. К примеру, появилось такое понятие, как «ассистент аудитора». То есть теперь государственный служащий, получивший сертификат, не сможет сразу стать аудитором. Для начала он должен будет поработать ассистентом аудитора, чтобы набраться опыта и понять, как это делается. Только после этого он может претендовать на право получения сертификата. Прозрачность в данной отрасли будет обеспечена за счет автоматизации процесса. Уже сегодня государственные аудиторы и ревизоры используют информационные системы. Так, если ревизор установил какую-то ошибку или нарушение законодательства, он в автоматическом режиме отправляет организатору закупок требование о его устранении, который в свою очередь также автоматическим путем с помощью электронной системы отвечает на данный запрос. Таким образом ограничивается контакт между организатором торгов и ревизором.

Основное новшество, коснувшееся госзакупок, по информации вице-министра, в том, что теперь Министерство финансов будет основным регулятором закупок квазигосударственного сектора и компаний с государственным участием. Все они отныне будут являться субъектами регулирования.

– Ранее они действовали в соответствии со своими корпоративными принципами, – рассказывает вице-министр. – Закупки проводились по типовым правилам. Отныне для всех игроков квазигосударственного сектора будут введены единые правила. В планах также создание разных площадок для осуществления торгов и единое «окно доступа» для удобства бизнеса. Также в отношении работников компании будет предусмотрена ответственность за нарушения. Все это обеспечит прозрачность и уменьшит барьеры для бизнеса. Предприниматели смогут определять стоимость товара, работы или услуги путем конкуренции на торговых площадках.

С первого августа текущего года уже вступили в действие новые изменения и дополнения в Правила осуществления госзакупок. Упрощены требования к участникам в сфере строительства. Теперь подтверждать наличие материальных ресурсов документами о приобретении не требуется, достаточно будет приложить техпаспорта на технику, подлежащую регистрации. Аналогично упрощены и требования к трудовым ресурсам, где нужно подтверждать только аттестованных инженерно-технических работников.

По информации специалистов, изменения не только существенно сократят барьеры для бизнеса, но и уменьшат случаи формального и необоснованного отклонения заявок, повысят конкуренцию.

Ирина ТУЛИНОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА