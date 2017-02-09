Эффект Универсиады

Положительный долгосрочный социальный эффект

Мировой опыт показывает, что мероприятия международного масштаба, проведенные на высоком уровне, дают положительный долгосрочный социальный эффект. Для Алматы и Казахстана это особенно актуальный вопрос, поскольку мегаполис бурно растет и развивается, а страна активно реализует амбициозные проекты.

Что можно прогнозировать от проведения Универсиады в Алматы, каким может быть общеэкономический эффект? И немаловажный вопрос, как обеспечить возвратность государственных инвестиции?

Итак, в первую очередь надо отметить, что за счет строительства объектов Универсиады в активную экономическую деятельность было вовлечено более 31 тыс. человек. Заказами на различные виды работ было обеспечено более 1,5 тыс. компаний сектора малого и среднего бизнеса. В итоге доля казахстанского содержания при строительстве спортивных объектов составила 53,5% («Алматы Арена» – 57,5%, «Халык Арена» – 51%, Атлетическая деревня – 52%), а городская казна пополнилась на 9,2 млрд тенге прямых налогов. Непосредственно в операционной подготовке Универсиады участвуют более 220 компаний с общей численностью сотрудников 5 тыс. человек, 80% из них – алматинские. Таким образом, на вложенные 13,8 млрд тенге порядка 1,7 млрд тенге вернутся в бюджет в виде НДС, не считая других налогов.

Проблема жилья, особенно для молодых семей, остро стоит в Алматы. После Игр 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых восьми лет в размере 15,5 млрд тенге. Только это сократит очередь на жилье в Алматы на 10%.

Продвижение нашей страны и ее бренда является ключевым условием привлечения туристов и инвестиций. Для Алматы, который позиционирует себя как центр зимних видов спорта, Универсиада может дать мощный импульс развитию зимнего туризма. Красивая и эффектная церемония открытия Универсиады транслировалась в прямом эфире международных спортивных каналов с потенциальной аудиторией около 1 млрд телезрителей в 80 странах мира и комментировалась на 8 языках. Соревнования Универсиады ежедневно можно было посмотреть на популярных международных спортивных каналах, таких как EUROSPORT, EUROSPORT 2, МАТЧ ТВ и др.

И что немаловажно, многие иностранные спортсмены настолько впечатлены казахстанским гостеприимством, что не скрывают своего желании еще раз вернуться в Алматы. Значит, можно надеяться, что наш город и страна получат известность в качестве международного центра зимних видов спорта, способствуя привлечению туристического потока.

В ежегодном отчете Global Destination Cities Index, который основан на подробном изучении туристических потоков и ранжирует 132 города мира с точки зрения их популярности у путешественников, в 2016 году в Алматы иностранный турист ежедневно тратил около 250 долларов. Согласно другим исследованиям «доходы от горного туризма в 5 раз выше, чем от пляжного отдыха, на который тратится около 50 долларов в день». Таком образом, только пятидневное пребывание в Алматы 5 тысяч иностранных гостей может принести предприятиям МСБ города более

2 млрд тенге.

Возможность получить дополнительную прибыль и увеличить обороты привлекают и многочисленные торгово-сервисные предприятия. Около 100 торговых центров, включая самые крупные, участвуют в специальном фестивале скидок Almaty Sales Festival, который проводится в период Универсиады с 20 января по 10 февраля. Цены на товары снижены до 80%, и это уже успели оценить и жители, и гости города.

Уже сегодня уверенно можно сказать, что инвестиции в развитие Алматы, развитие зимних видов спорта, здорового образа жизни дадут устойчивый экономический эффект.

Как Универсиада способствует мегаполису отойти от моноцентричности и оринтироваться на полицентричность?

Ни для кого не секрет, что традиционный моноцентричный подход градостроительной политики Алматы привел к перегруженности центральной части мегаполиса, возникновению инфраструктурного и социально-экономического дисбаланса между центром и так называемыми спальными районами. Ежедневно тысячи алматинцев вынуждены по утрам по многочисленным пробкам добираться из микрорайонов в центр и совершать такой же нелегкий путь обратно.

В акимате города для сравнения привели такие цифры – по собираемости налогов Медеуский район города Алматы опережает Наурызбайский район более чем в 100 раз, в 19 раз по количеству предприятий МСБ, в 33,5 раза – по объему промышленного производства. Это говорит о перегруженности Медеуского района. В настоящее время руководством города предпринимаются усилия по устранению этих перекосов и переходу к сбалансированному полицентричному развитию города.

Ярким примером реализации такого подхода стала подготовка и проведение XXVIII зимней Универсиады. Алматы, получив право на проведение масштабного международного мероприятия, использовал эту возможность для эффективного решения данных проблем. Так, благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район мегаполиса. Будучи когда-то малопривлекательной окраиной, этот район стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. В непосредственной близости от «Алматы Арены» возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома. В течение 3 лет будут построены еще 279 домов на 16 тыс. квартир. После проведения игр Атлетическая деревня с полноценной социальной инфраструктурой станет комфортным жилым комплексом для более

1,7 тыс. семей. Будут функционировать поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты и другая жизненно необходимая инфраструктура.

Таким образом, вокруг объектов Универсиады формируется новый культурный центр. Планируется строительство мечети на 7000 человек, которая станет одной из культурных и архитектурных достопримечательностей города. Для алматинцев и гостей города продолжит работу ресторан казахской кухни, мультимедийный Музей национальных инструментов, театр традиционного искусства «Алатау», центр продаж сувениров ремесленников. В Атлетической деревне будет создан центр для работы около 100 мастеров-ремесленников. Предприятия Алатауского района по завершении Игр получат возможность разместиться в современных комфортных офисах, цена на аренду – в 2 раза ниже аналогичных по городу.

Для масштабного строительства объектов Универсиады и социальной инфраструктуры увеличены мощности инженерных сетей Алатауского района. В период подготовки к Универсиаде в районе было проложено 160 км электросетей, 200 км магистральных газовых сетей, решившие проблемы энергообеспечения всего района, а также 34 км водопровода. В районе построено 30 км новых дорог, заасфальтировано 70 км существующих. Сформирована полноценная инфраструктура нового административного центра: акимат, суд и прокуратура, налоговая, пожарное депо, ЦОН, СпецЦОН, архив, РУВД. Построены социальные объекты: 4 новых поликлиники, 9 школ, 12 государственных детских садов. Проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению района. Так, осуществлена реконструкция БАК и укрепление берегов реки Боралдай, благоустроены 3 сквера, парк и аллея. Скверы «Алматы Арены» уже сегодня оснащены современными поливочными системами.

За 8 лет инвестиции в район выросли в 32 раза – вложено более 300 млрд тенге госинвестиций, производство промышленной продукции выросло в 12,3 раза, количество ресторанов увеличилось в 1,7 раза, гостиниц – в 1,5 раза. Налоговые поступления выросли в 3 раза (с 7,3 млрд тенге до 22,5 млрд тенге). Отмечается стабильный прирост населения – число жителей выросло в полтора раза – теперь здесь проживают более 200 тыс. человек.

XXVIII зимняя Универсиада уйдет в историю ярким незабываемым праздником, напоминанием которого останется новый жилой микрорайон со всей сопутствующей инфраструктурой, удобное месторасположение которого, а также соседство с новым спортивным комплексом «Алматы Арена» и киноконцертным залом традиционного искусства «Алатау» привлечет сюда жителей других районов города и гостей казахстанского мегаполиса.



Абай КЕЛЕСОВ