Экзамен на зрелость

В Алматы аттестацию прошли 220 государственных служащих

В соответствии с 15-м шагом Плана нации «100 конкретных шагов», в рамках реализации поручения Главы государства по формированию профессионального госаппарата проводится аттестация административных госслужащих корпуса «Б». На данный момент в Алматы аттестацию прошли 220 государственных служащих.

– Я считаю, что не нужно бояться данной аттестации. Время, которое дано на решение задач, достаточно. За данный период я смог проанализировать каждый вопрос и ответить на него, и еще осталось время, – поделился опытом заместитель руководителя Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы Геннадий Данияров.

Напомним, что данная аттестация направлена на выявление уровня компетенций государственных служащих. Результаты тестирования покажут сильные стороны служащего, а также компетенции, которые требуют развития.

– Данное тестирование для нас новое, его можно больше отнести к психологическому тесту. Мы привыкли сдавать тестирование на знание законодательства, а это совершенно новые вопросы, направленные на выявление потенциала для дальнейшего развития и карьерного продвижения, о наличии компетентности для конкретной должности. Главное в данном тестировании – отвечать искренне и согласно своему мироощущению. Вопросы в аттестации не требуют какой-либо специальной подготовки. Коллегам желаю удачи, – сказала после аттестации заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы Гульнара Кокобаева.

Руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Ержан Мынжасаров отметил, что вопросы в тестировании были правильно составлены и понятны. Главная задача тестируемого – это выбрать ответ, который ему подходит по психологическим, моральным и нравственным устоям. Перед тестированием у меня, как и у большинства людей, присутствовало волнение, но, как только стал отвечать на вопросы, оно прошло. При прохождении тестирования рекомендую своим коллегам не волноваться, главное – отвечать честно.

Руководитель департамента подчеркнул, что данная аттестация, проводимая в рамках реализации поручения Главы государства План нации «100 конкретных шагов», даст возможность проверить уровень квалификации госслужащих и будет способствовать повышению эффективности работы путем оптимизации работы госслужбы в целом.

Юлия ЖОРОВА