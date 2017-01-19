Экзамен за первый год

Руководители местной полицеской службы отчитались перед депутатами маслихата

Местная полицейская служба введена в нашей стране 1 января 2016 года. За этот период руководители городского и районных подразделений МПС дважды отчитались перед депутатами городского маслихата.

Второй раз это произошло на днях. Отчет был принят избранниками народа с объявлением высокой оценки и признанием того, что алматинская МПС состоялась. Более того, ее руководством создан определенный алгоритм действий, приведший к улучшению всех показателей службы по охране правопорядка и эффективной защите законных прав горожан.

Основные итоги служебно-оперативной деятельности во втором полугодии 2016 года подвел начальник МПС города подполковник полиции Жасулан Байкенов. Он отметил, что за первый год полицейским Алматы удалось улучшить основные показатели службы подразделений Местной полицейской службы в раскрытии преступлений и выявлении административных правонарушений.

Подполковник привел такие данные: дорожно-патрульными нарядами раскрыто 9817 преступлений, 6937 из них – по горячим следам.

Принятыми мерами удалось добиться снижения грабежей на 8,7% (с 3016 до 2755), хулиганств – на 46,5% (с 4047 до 2164), число разбоев снижено на 33,7% (с 205 до 136), карманных краж – на 30,4% (с 365 до 254), краж из автомобилей – на 11,1% (с 216 до 192), сотовых телефонов – на 10,5% (с 9671 до 8656). Эти показатели являются основными индикаторами состояния преступности на улицах и в общественных местах.

Огромный пласт работы и службы сотрудников МПС – обеспечение проведения значимых городских мероприятий.

Таковых в 2016 году было 699. В том числе: 10 визитов глав государств, 20 визитов правительственных делегаций, 342 общественно-политических, 327 спортивных и культурно-зрелищных. И каждый раз задолго до начала, а потом и несколько часов позже офицеры и сержанты МПС стойко охраняли вверенные участки.

Радужную обстановку и парадное настроение портит рост на 4,7% преступлений, совершаемых в общественных местах. И на улучшение этого показателя в наступившем году направлены определенные усилия полицейских.

Впрочем, не ослабеет работа и дорожных патрулей, так как обстановка на проезжих частях алматинских улиц в прошлом году лишь стабилизировалась, то есть роста ДТП не произошло. Наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 6,3% (с 5552 до 5203), количество погибших – на 1,9% (с 159 до 156). Количество раненных в ДТП уменьшилось на 5,1 % (с 6559 до 6222).Чтобы представить объем работы, выпавший на долю сотрудников дорожно-патрульной полиции, приведем только одну цифру: ими выявлено 355 382 нарушения Правил дорожного движения, что на 6,9% больше, чем в 2015 году.

Сотрудниками МПС проведено 1964 схода с населением и более тысячи раз выступлений в различных СМИ. Зато теперь можно рапортовать, что с помощью неравнодушных граждан раскрыто 138 преступлений, выявлено более 13 тысяч административных правонарушений.

За активное участие в обеспечении охраны общественного порядка поощрено более 886 общественных помощников полиции на сумму 18 млн тенге.

В 2016 г. снижена подростковая преступность на 2,0% (с 204 до 200). Благодаря слаженной работе школьных инспекторов полиции, педагогического коллектива и ученического самоуправления количество преступлений, совершенных учащимися школ, снизилось на 7,7% (с 13 до 12).

Реальную помощь в профилактике уличных правонарушений оказывают камеры видеонаблюдения.

Сейчас в городе функционируют 74 490 тыс. видео­камер, в т.ч. по принципу «безопасный двор». С помощью этих технических средств наблюдения раскрыто 1357 преступлений, выявлено 34 290 административных правонарушений и свыше 32 997 нарушений Правил дорожного движения.

Набирает силу работа относительно новой структуры – природоохранной полиции. Ее сотрудниками в 2016 году выявлено 18 817 фактов нарушений административного законодательства, в том числе: нарушение правил благоустройства – 11 483, против 9545 в 2015 году; торговля в неустановленных местах – 3429 (3186); нарушение правил содержания собак и кошек – 818 (845); содержания и защиты зеленых насаждений – 3087 (2405) и прочее.

Тем не менее депутаты не оставили полицейских без вопросов. В Ауэзовском районе день ото дня увеличивается количество незаконного сбора цветных металлов. Точки по приему такового открываются в основном на улице Яссауи. Кроме того, горожане постоянно жалуются на несанкционированную деятельность большого количества СТО на территории, прилегающей к магазину «КарСити». Отсюда вечный шум, загазованность, слив на почву отработанных масел, выбрасывание отработанных деталей и узлов.

– Рейды в этих точках положительной динамики не дают! – констатировали депутаты. – Что вы намерены предпринять?

Начальник МПС района Нурлан Искаков доложил о том, что в скором времени рядом с «КарСити» будет организован постоянно действующий пост МПС. А вот к решению проблемы по сбору цветных металлов на улице Яссауи он попросил подключить работников Департамента госдоходов, так как в компетенцию полиции не входит проверка законности финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей.

Вместе с тем полицейских Ауэзовского района похвалили за отличную отработку по учету домашних животных и наведению порядка с парковкой автотранспорта во дворах. Хорошо отозвались депутаты о деятельности МПС Турксибского района. Не было критических замечаний в адрес Бостандыкской, Жетысуской и других МПС.

В качестве напутствия на дальнейшую службу депутаты наказали полицейским усилить информированность населения о работе участковых инспекторов, строго взыскивать с тех офицеров и сержантов, которые допускают порой грубое, бестактное обращение с гражданами. А тем 7318 сотрудникам, что готовятся охранять покой спортсменов и зрителей предстоящей Универсиады, в оставшиеся дни подтянуть знание английского языка.

– Была бы в нашей градации оценка «отлично», мы бы ее с удовольствием вам поставили! – отметили, подводя итоги, депутаты.

Но в этом деле только два критерия, высший из которых – «признать работу удовлетворительной».

Василий ШУПЕЙКИН, Ирина ВАСИЛЬЕВА