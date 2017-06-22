«Энергия будущего» для всей планеты

Работа международной выставки EXPO набирает обороты

Здесь в рамках выставки уже прошли крупнейшие мероприятия. Это Министерская конференция, Восьмой международный форум «Обеспечение устойчивого развития энергетики» и Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC-217.

На очереди форум «Энергия будущего», который 29 июня торжественно откроет Правительство Казахстана. Мероприятие считается самым масштабным деловым событием в рамках международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Форум «Энергия будущего» в течение 12 двухдневных конференций предоставит участникам и гостям площадку и возможность сосредоточиться на международной энергетической революции. Один из основных докладчиков – летчик, совершивший первый кругосветный перелет на самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2 Бертран Пиккар.

Программа форума разно­образна и состоит из панельных дискуссий, дебатов, докладов, рабочих групп. Конференции коснутся широкого спектра вопросов: от инновационных решений до анализа политических мер, стратегий, программ и современных проектов. Будут рассмотрены примеры передового опыта в сокращении выбросов парникового газа, а также вопросы повышения энергоэффективности и всеобщего доступа к устойчивой энергетике. Заключительная серия конференций состоится 4–5 сентября.

Тем временем каждый день посетители выставки знакомятся с уникальными открытиями. Вчера в павильоне Великобритании и Северной Ирландии состоялась презентация феноменального материала – графен.

Графен является самым тонким, самым прочным и легким материалом, когда-либо открытым человеком. Он был открыт в 2004 году двумя учеными университета Манчестер. В 2010 году открытие было удостоено Нобелевской премии по физике. На сегодняшний день ученые по всему миру находят все новые свойства этого чудо-материала. Графен обладает высокой электропроводимостью, что позволяет помочь наглядному сбережению электроэнергии. Также он является потрясающим фильтром как воды, так и воздуха. Сегодня известно, что, используя графен, можно очистить воду от любых, даже нефтяных, загрязнений, к тому же пропустив соленую воду через графеновый фильтр, можно получить чистую питьевую воду.

Вместе с тем на верхнем этаже павильона Великобритании пройдет VIP-мероприятие с участием экспертов мирового класса из университета Манчестер, которые презентуют свое видение и опыт о передовых материалах, энергии и «умных городах».

Вчера же прошло открытие Национального дня Франции.

На национальном дне спектакль Padam, Paname представил первый национальный центр песни Hall de la chanson. Также квартет из Бретани Keili Group и группа из Пиренеев продемонстрировали свою музыкальную программу.

В открытии Навционального дня Франции приняли участие вице-президент сената Эрве Марсей, посол Франции в Казахстане Франсис Етьен, генеральный комиссар павильона Франции EXPO-2017 Паскаль Лоро и многие другие официальные лица.

Днем ранее состоялось открытие Национального дня Финляндии. Его празднование прошло в честь 100-летия независимости Финляндии. Программа мероприятия познакомила зрителей с ценностями Финляндии – землей с чистой природой и чистой энергией. Вместе с тем гостям представилась возможность встретиться с самым известным человеком Финляндии – Санта-Клаусом из Лапландии, а также насладиться выступлениями выдающихся финских музыкантов.

Тема павильона Финляндии – «Финляндия – чистая энергия». Здесь представлены финские компании, представляющие такие сектора, как экологически чистые технологии и образование.

В павильоне Латвии прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Министерства образования и науки Республики Латвии и Министерства образования Казахстана, директор центра академической информации Study in Latvia, а также вице-президент центра международных программ «Болашак» и президент Независимого казахстанского центра гарантии качества образования. За круглым столом собрались представители крупнейших университетов Латвии и Казахстана, такие как легендарный Рижский аэронавигационный институт, Латвийский университет, Рижский технический университет, Назарбаев Университет и другие.

Участники круглого стола продемонстрировали последние достижения в области высшего образования Латвии и результаты продвижения в нынешнем двустороннем сотрудничестве Латвии с Казахстаном, в частности в рамках программы Европейского союза Erasmus+. Также обсудили вопросы взаимного признания дипломов, сотрудничество с Казахстаном в рамках ENIC/NARIC и Болонского процесса.

Также выразили намерение наладить диалог между двумя странами в области образования, который может стать продуктивным продолжением сотрудничества между соответствующими министерствами, правительственными агентствами и высшими учебными заведениями обеих стран.

На данный момент 17 высших учебных заведений Латвии заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве с казахстанскими вузами.

В 2016/2017 учебном году Казахстан вошел в топ-6 стран с самым большим количеством иностранных студентов, учащихся в Латвии. Сейчас в Латвийской Республике учится 358 студентов из Казахстана, и их число постоянно растет.

Тем временем в Астане Назарбаев Интеллектуальные школы открывают летнюю школу «Юные послы EXPO». Сто детей со всей республики приедут в столицу, чтобы своими глазами увидеть «Энергию будущего».

Для ребят запланировано большое количество экскурсий по главным достопримечательностям столицы: «Байтерек», «Астана Опера», океанариум «Думан», этномемориальный комплекс «Атамекен», Музей Сакена Сейфуллина, театр «Жастар», Музей библиотеки Первого Президента, Музей Вооруженных сил, прогулки по бульвару Нурлы жол и на катере по реке Ишим. В Народном банке школьников познакомят с историей создания тенге и отечественного финансового рынка.

Главным спонсором, благодаря которому дети из малообеспеченных семей проведут незабываемые каникулы на EXPO, стал благотворительный фонд «Халық» Народного банка.

В программе летней школы значатся разработка научных и творческих проектов, спортивные командные игры. В свободное время ребят будут ждать на традиционных для Интеллектуальных школ мастер-классах по гончарному ремеслу, авиамоделированию, арт-дизайну, драматическому искусству.

Открытие летней школы состоится в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления в Астане по адресу: 31-я улица, 37.

Работа международной выставки насыщена и культурной программой. Вчера в павильоне Италии состоялось уникальное представление – спектакль «Быть Леонардо да Винчи, невозможное интервью». Театральный спектакль, созданный итальянским актером Массимилиано Финадзер Флори, представил историю реальной жизни художника. Спектакль прошел в режиме интервью, во время которого Леонардо ответил на вопросы о его детстве, гражданской и военной деятельности, о том, как стать «хорошим художником», о связи между живописью и наукой, живописью и скульптурой, живописью и музыкой. В своем монологе великий художник коснулся темы воды, моды своего времени, ответил на нападки врагов, объяснил порывы души.

Собеседником Леонардо выступил актер Русского драматического театра имени Горького Максим Ященко, который задавал свои вопросы на русском языке. Данные переплетения языков являются особой изюминкой спектакля.

В роли Леонардо – Массимилиано Финадзер Флори – знаменитый актер и режиссер итальянского кино и театра, который с 2005 года ставит множество спектаклей, посвященных взаимосвязи литературы, философии, искусства, музыки и имеющих широкое признание.

Полосу подготовил

Азат АЛТЫБАЕВ

Мы посетили космос!

Во время Нацио­нального дня Финляндии на EXPO-2017 президент страны Саули Нийнистё рассказал о впечатлениях, которые он получил, побывав в павильоне «Нұр Әлем»

«У меня также была возможность осмотреть павильон Казахстана. Это было очень интересно. Я думаю, что мы посетили космос. Эти инфраструктурные объекты, я считаю, огромные. Я понимаю, что после EXPO уже запланировано, как воспользоваться всеми преимуществами этих объектов. Это очень правильно и мудро», – сказал президент.