Энергия будущего и настоящего

Министерская конференция и Восьмой международный форум по энергетике для устойчивого развития начали свою работу в столице Казахстана.

Это первое крупное мероприятие, проводимое на полях международной выставки EXPO-2017. В рамках конференции уже подписаны первые соглашения.

Основными темами Восьмого международного форума по энергетике для устойчивого развития и открывающей его министерской конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики» являются энергетическая безопасность, торговля и инфраструктура, взаимосвязь энергии, климата и продовольствия, а также развитие возобновляемой энергетики в региональном контексте.

Выступая перед участниками форума, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выразил уверенность, что министерская конференция откроет новую главу в истории глобального диалога и обмена опытом между различными странами, культурами и цивилизациями.

– Сегодня нам нужны новые модели для глобального энергетического рынка, которые должны придать импульс развитию мировой экономики, позволят найти баланс между экономическим развитием и сохранением экосистемы планеты. Именно в этом состоит наша ответственность перед будущим и будущими поколениями. Сегодня международное сообщество стоит перед амбициозными задачами в построении новой энергетической системы, внедрении устойчивой энергетической политики по всему земному шару. Казахстан выступает за диалог всех заинтересованных стран, правительств, бизнеса, научного сообщества и международных организаций в интересах продвижения политики устойчивого развития, – сказал премьер-министр.

В ходе форума министры, высокопоставленные делегаты и ведущие эксперты в области энергетики обменяются мнениями о запуске процесса трансформации, о роли и значимости регионального сотрудничества и планирования, о необходимости взаимо-

связанных решений и подходов для реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В центре внимания будут в том числе взаимосвязь использования ископаемого топлива, повышения энергоэффективности и развития возо-

бновляемой энергетики. Восьмой форум и министерская конференция предложат странам варианты и способы достижения целей устойчивого развития, связанные с энергетикой, с учетом их национальной специфики.

В рамках проведения министерской конференции и Восьмого международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития состоялись подписания «Соглашения о сотрудничестве и поддержке проекта по расширению солнечной электростанции «Бурное Солар» с 50 до 100 МВт в Жамбылской области» и «Кредитного соглашения между Европейским банком реконструкции и развития и ТОО «Бурное Солар – 2» в целях реализации проекта по расширению действующей солнечной электростанции «Бурное» с 50 МВт до 100 МВт в Жамбылской области».

Реализация проекта позволит расширить действующую солнечную электростанцию «Бурное» с 50 МВт до 100 МВт и увеличить выработку «чистой» электроэнергии до 146 млн кВт/ч в год. После ввода в эксплуатацию во втором квартале 2018 года солнечная электростанция «Бурное» станет одним из самых крупных объектов возобновляемых источников энергии в СНГ.

Общий объем инвестиций в рамках проекта составляет 26 млрд тенге, при этом финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и британского партнера UG Energy Limited в размере 7,8 млрд тенге.

Подписание кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития позволит привлечь долгосрочное заемное финансирование в размере 14,9 млрд тенге и заемное финансирование со стороны Фонда чистых технологий в размере 10 млн долларов США. Необходимо отметить, что подписание кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития реализуется в рамках проектного финансирования, не требующего дополнительных твердых залогов и финансовых гарантий от спонсоров проекта.

В рамках подписания кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития будет также подписано соглашение о сотрудничестве и поддержке проекта между Европейским банком реконструкции и развития, Министерством энергетики РК и ТОО «Бурное Солар – 2», которое направлено на закрепление ключевых положений законодательства Республики Казахстан в области возобновляемых источников энергии.

Реализация проекта позволит продолжить начатый курс по переходу Казахстана к зеленой экономике и будет способствовать увеличению уровня выработки электроэнергии от возобновляемых источников энергии в Казахстане до 3% к 2020 году, позволит начать строительство объекта в период проведения EXPO-2017, привлечь в Казахстан прямые иностранные инвестиции в размере 12 млн долларов, создать более 300 временных и 10 постоянных рабочих мест, а также увеличить привлечение современных «чистых» технологий в Республику Казахстан.

Также в рамках министерской конференции Национальный ядерный центр Министерства энергетики Республики Казахстан (РГП НЯЦ РК) и Международная организация по термоядерной энергии ITER подписали соглашение о сотрудничестве в различных областях деятельности.

Документ подписали генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков и генеральный директор организации ITER Бернард Биго.

– Подписанное сегодня соглашение является первым шагом нашего технического сотрудничества между РГП НЯЦ РК и организацией ITER. Установка ITER продемонстрирует коммерческое использование управляемого термоядерного синтеза. Со своей стороны мы предлагаем уникальную установку, запуск которой мы приурочили к открытию выставки EXPO-2017, и это очень символично, поскольку мы считаем, что все-таки энергия будущего – это энергия управляемого термоядерного синтеза. Мы очень благодарны организации ITER, благодарны персонально господину Биго за эту возможность сотрудничества и уникальное предложение Казахстану быть ассоциированным членом ITER, что, в принципе, позволит нашей стране войти в десятку стран, владеющих и имеющих доступ к уникальным достижениям в энергетике будущего, – пояснил глава Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков.

Подписание соглашения является важным шагом научно-технического сотрудничества в области развития технологий в поддержку управляемого термоядерного синтеза. Именно для этих целей на базе Национального ядерного центра ведущей научной организацией Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии создается уникальная установка «Токамак КТМ». Данный проект реализуется по поручению Главы государства Н. А. Назарбаева в поддержку международной программы по освоению управляемого термоядерного синтеза.

Бахыт АМАНОВ