Энергия книг

В рамках EXPO-2017 в Национальной библиотеке РК состоялся международный литературный бьеннале

Более 100 писателей, критиков, деятелей культуры из 20 стран мира обсудили вопросы влияния литературы на духовное развитие общества.

Вместе с администрацией Президента РК, акиматом Алматы, другими государственными органами бьеннале поддержали ЮНЕСКО, ИСЕСКО, представительство ООН в Республике Казахстан. Одним из организаторов выступил почетный председатель республиканского общественного объединения «Ак орда» Кайрат Сатыбалдыулы.

Приветствия культурному форуму направили государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В официальных письмах было отмечено, что бьеннале не случайно проходит в дни EXPO-2017, литература всегда является отражением человеческой мысли. Чтение книг способствует развитию интеллектуального потенциала общества.

Модераторами дискуссий выступили именитые отечественные литераторы – Олжас Сулейменов и Нурлан Оразалин.

На диалоговых площадках спикеры затронули вопросы книгоиздания в современном мире и в частности на территории стран СНГ.

Эта тема очень волнует современных авторов.

Олжас Сулейменов посетовал на то, что сегодня повсеместно происходит падение тиражей.

– Возможно, это связано с развитием Интернета, но я убежден в том, что будущее литературы за печатными изданиями. Книга, отпечатанная на бумаге, – это живой организм, она друг, она собеседник, – подчеркнул писатель.

По мнению Олжаса Сулей­менова, государства постсоветского пространства должны на законодательском уровне способствовать издательской деятельности.

– Считается, что в плане книгоиздания Россия ушла вперед остальных стран СНГ, но там на поток поставлено издание беллетристики, что же касается глубокой литературы, то она вынуждена сама прокладывать себе дорогу. Особенно непросто молодым авторам, – сказал он.

Классик литературы отметил, что имеет смысл вернуться к поддержке литературных журналов, таких как «Простор», «Жулдыз», которые раньше выходили многотысячными тиражами.

– Литературный журнал – это хорошая стартовая площадка для молодых авторов, это платформа для диалога начинающих писателей с именитыми литераторами, – сказал он, добавив, что также нужно развивать меценатство в сфере литературы.

Продолжая обсуждение этой темы, глава Союза писателей республики Нурлан Оразалин подчеркнул, что в Казахстане создаются эффективные механизмы для поддержки литераторов.

– Государство оплачивает труд писателей, выкупает тиражи, выплачивает гонорары. Стоимость одного печатного листа составляет порядка 150 тысяч тенге, – сказал он.

Глава Союза писателей выразил уверенность, что такой подход будет способствовать развитию открытий новых имен.

Также, как отметил Нурлан Оразалин, государство поддерживает издание литературной периодики.

– Журналов, где печатается проза, поэзия и литературная критика, у нас много. Помимо центральных изданий, таких как «Жулдыз», «Простор», это региональные журналы – «Джамбул», «Сары-Арка» и другие, – сказал он.

Вечером от имени почетного председателя республиканского общественного объединения «Ак орда» Кайрата Сатыбалдыулы был дан аузашар.

Продолжением бьеннале стал новый ежегодный международный кинофестиваль «Шелковый путь». Молодые кинематографисты продемонстрировали картины, в которых они экранизировали стихи отечественных поэтов.

В частности, были представлены такие фильмы, как «Любовница» на стихи Шакарима (режиссер Джулия Гани); «Любая влага, влитая в кувшин» на стихи Олжаса Сулейменова (режиссер Ядыкар Ибраимов), «Гайша» на стихи Мухтара Шаханова (режиссер Сабит Абди) и другие киноленты.

В этом году фестиваль «Шелковый путь» представил работы только казахстанских кинорежиссеров (после премьеры они будут выложены в Интернете и будут в открытом доступе), а к следующему году планируется сделать кинофорум полноценным международным фестивалем кинематографической поэзии.

Участники литературного бьеннале совершили экскурсию в этноаул, который был развернут на открытой площадке библиотеки.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА