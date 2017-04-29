Эта музыка будет вечной

Состоялась презентация нового клипа Батырхана Шукенова на песню «Нас исцеляет любовь»

Общественный фонд имени Батырхана Шукенова продолжает воплощать в жизнь проекты известного исполнителя. Певец не успел закончить композицию «Нас исцеляет любовь». Активисты сняли клип на эту песню к 55-летию со дня рождения артиста. На днях состоялась презентация этого видео.

– В течение двух лет мы собирали по крупицам этот клип. Хочу отметить, что в архиве фонда есть песни на три альбома, которые ждут своей очереди. Конечно, создание одного клипа это очень затратно, поэтому будем реализовывать наши планы по мере возможности и финансирования, – сказал директор общественного фонда Олжас Байканов.

А 24 мая во Дворце Республики состоится большой концерт памяти Батырхана Шукенова. Ожидается, что в нем примут участие звезды казахстанского и российского шоу-бизнеса, в их числе: Валерий Меладзе, Севара Назархан, группа Mezzo и многие другие.

Елена СОКОЛОВА