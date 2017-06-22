Это сладкое слово «свобода»

В Казахстане завершилась амнистия в честь 25-летия Независимости страны

Как сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел РК, Закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» был подписан 23 декабря прошлого года, а в текущем месяце проект реализован в полном объеме.

По результатам проведенной амнистии из мест лишения свободы вышли около 1200 осужденных, еще 2269 сокращены сроки наказания. Кроме того, освободились более 6700 человек, которые отбывали срок наказания без изоляции от общества, состоявшие на учете службы пробации УИС по месту жительства.

Более чем 100 гражданам, отбывавшим срок в местах заключения, при выходе на свободу оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве по их обращению в различные государственные органы. В рамках законодательства все осужденные, в том числе по амнистии, обеспечиваются проездными билетами к месту проживания, а также одеждой по сезону и продуктами питания на путь следования в пределах Казахстана.

По амнистии из мест заключения, в частности, освободились экс-руководитель департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурат Усенов, приговоренный к двум годам лишения свободы по делу о хищениях, бывший вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, осужденный по обвинению в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов к 10 годам строгого режима. Бывшему главе Погранслужбы Комитета национальной безопасности РК Нурлану Джуламанову, осужденному за коррупцию, отказано в освобождении по амнистии.

Виктор Андреев