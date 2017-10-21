Евромаршрут

На городские направления вышли 50 новых автобусов стандарта Евро-5

В Алматы продолжается обновление общественного транспорта. Новые автобусы стандарта Евро-5, закупленные перевозчиком ТОО «Green bus company», осмотрел аким города Бауыржан Байбек.

По данным центрального диспетчерского управления Транспортного холдинга, регулярность на востребованных маршрутах № 50, 112, 126 в прошлом месяце составила лишь 56, 24 и 56% соответственно, по ним поступило много жалоб от населения. В связи с этим для сокращения интервала движения новые 50 автобусов марки Yutong запустят именно на эти маршруты. А высвободившиеся автобусы распределят по маршрутам № 120, 135, 63, 118, 38, 45, 18, 92, 30, 32.

Как доложил акиму руководитель городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов, до конца года ТОО «Алматыэлектротранс» закупит 297 автобусов.

Сегодня в город поставлены 20 автобусов марки «ЛиАЗ», столько же выехало из Москвы 13 октября, еще 20 отправятся 16 октября, остальные будут прибывать поэтапно. Все автобусы оснащены кондиционерами, их оформят в едином стиле по брендбуку города.

Кроме того, частные перевозчики планируют приобрести 254 автобуса, 60 из которых средней вместимости, остальные 194 – большой. Новые автобусы компаний ТОО «БаТу трэвел», «АвтоАлма-Транс», «Мадина», «Талап Т», «Самат Транс» и Green bus company начнут прибывать с конца октября до апреля следующего года.

Виктор АНДРЕЕВ