Национальный день Грузии проходит в рамках EXPO-2017

Президент Грузии Георгий Маргве­лашвили принял участие в праздновании Национального дня Грузии в рамках EXPO-2017. Церемонию открытия грузинского павильона посетили государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек, председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, посол Республики Казахстан в Грузии Ермухамед Ертиспаев и заместитель министра энергетики Грузии, комиссар грузинского сектора «Астана ЭКСПО-2017» Илия Элошвили.

Более 80 процентов производимой энергии в Грузии является возобновляемой. Об этом в ходе церемонии открытия заявил заместитель министра энергетики Илия Элошвили. В своем выступлении он отметил, что участие в EXPO-2017 положительно повлияет на дальнейшее сотрудничество между Казахстаном и Грузией в сфере энергетики и экономических секторов.

«Мы рады представлять Грузию на таком важном мероприятии, как «Астана Экспо-2017». Одной из основных причин, по которой правительство Грузии решило участвовать в таком знаменательном событии, является поддержка тесных и плодотворных отношений между нашими странами. Они затрагивают не только сферу энергетики, но и другие секторы экономики. Мы надеемся, что участие нашей страны привнесет новую волну возможности для обеих наших стран в сфере энергетики и других областях», – рассказал Илия Элошвили.

Также в ходе своего выступления заместитель министра энергетики Грузии Илия Элошвили подробно рассказал о национальном павильоне Грузии.

«У нас есть возможность представить уникальные разработки Грузии. Одним из зрелищных экспонатов нашего павильона станет макет автомобиля, который дает возможность заглянуть в город будущего, где используются только возобновляемые источники энергии. Также будет представлен мультимедийный экспонат – турбина, символизирующая непрерывное движение и энергию. На внешней поверхности турбины транслируется видеоряд, изображающий мощную водную стихию, которая усилиями человека трансформируется в электроэнергию», – сообщил Илия Элошвили.

В свою очередь министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек подчеркнул, что тематика выставки «Энергия будущего» весьма актуальна для мирового сообщества энергии. По его словам, во всем мире складывается неуклонный тренд роста инвестиций в энергоэффективность, энергосбережение и возобновляемые источники энергии. В завершение своего выступления Женис Касымбек выразил благодарность правительству Грузии за поддержку Казахстана и участие в выставке.



Абай КЕЛЕСОВ

Студенты Алматинского колледжа моды и дизайна поделились впечатлениями от поездки на EXPO-2017

В составе делегации учебных заведений мегаполиса благодаря поддержке акима Алматы Бауыржана Байбек ребятам и преподавателям довелось оказаться в числе первых посетителей международной выставки.

В начале поездки ребята совершили экскурсию в национальный павильон Казахстана «Нұр Әлем». Здесь представлены тематические выставки по истории, традиции, культуре народа Казахстана.

– Меня впечатлила экспозиция, где представлены новейшие отечественные разработки в сфере зеленой экономики. Очень радует, что инновации применяются в таких важных сферах, как ЖКХ, транспорт, энергетика, – сказала студентка Алина Минтеева.

Другая воспитанница колледжа Светлана Свиридова сделала акцент на том, что с материалами экспозиции очень удобно знакомиться.

– Проекты расположены на интер­активной карте Казахстана, посетитель выставки кликает на соответствующий регион, и сразу появляется информация о достижениях той или иной области в сфере зеленых технологий, – отметила она.

Фидане Фараджуллаевой понравился экологический акцент всей выставки EXPO-2017.

– Очень важно, что поднята экологическая проблема. Я думаю, мы, молодежь мира, объединившись, решим проблему охраны окружающей среды и сделаем это с помощью инноваций, – отметила студентка.

В рамках поездки в Астану алматинских студентов ждала экскурсия по городу.

– Мне очень понравился город – красивый, молодой. Все так необычно, все для нас ново, интересно, – поделилась впечатлениями Алина Минтеева.

Студенты настроены и в своей будущей работе применять новые разработки на основе зеленых технологий.

– Наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет рабочим профессиям очень важное значение. Мы гордимся своими будущими профессиями: повар, парикмахер-модельер, модельер-закройщик, потому что эти специальности востребованы везде, – сказала она, добавив, что, побывав на EXPO-2017, ребята поняли, как важны экологически чистые продукты, в том числе и ткани, и косметика – все, что относится к индустрии красоты.

Участники поездки подчеркнули, что очень признательны главе города и Управлению образования Алматы за подаренный праздник.

Студенты и преподаватели Алматинского колледжа моды и дизайна

Министерский форум продолжает обсуждать актуальные вопросы возобновляемой энергетики

На полях Восьмого международного форума по энергетике продолжаются заседания, тренинги и семинары, посвященные актуальным вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Спикеры и участники обсуждают передовые практики для перехода не только Казахстана, но и ряда других стран к зеленой экономике. Большое внимание на панельных сессиях уделено инвестициям в возобновляемые источники энергии. По этому поводу выступили руководители и представители пяти региональных комиссий ООН, всемирных организаций, курирующих вопросы устойчивой энергетики, и государственных ведомств.

Не оставили без внимания и вопросы традиционных источников энергии, которые имеют стратегическое значение для устойчивости экономического роста Казахстана. Так, на заседании «Лучшие практики в области высоких показателей эффективности – низкие выбросы. Добыча угля (Best practices in High Efficiency-Low Emissions (HELE) Coal Power Generation)» выступил заместитель министра энергетики РК Бахытжан Джаксалиев. Представитель министерства рассказал о роли чистого угля в достижении целей развития Казахстана, климатических обязательствах и значении технологий HELE (климат, качество воздуха, энергетическая безопасность). Доклад о роли угля в период после Парижского соглашения продолжил исполнительный директор Энергетической ассоциации США Барри Борсингтон. Спикер рассказал о тенденциях и разработках в области угольной энергетики в ближайшие десятилетия.

Павел ВОЛОДИН

Казахстан можно поздравить с тем, что он смог сделать значительный вклад в развитие устойчивой энергии на международной арене

Об этом в рамках Национального дня ООН сказал генеральный директор ЮНИДО Ли Янг. Он также напомнил, что инициативой Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева является создание на базе EXPO-2017 международного центра новых технологий.

В свою очередь помощник Генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу отметила, что энергия является главным фактором предотвращения бедности и достижения социального равновесия. «Я восхищена и счастлива, что ООН является частью специализированной выставки EXPO-2017 в Астане», – сказала она.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что гости и жители столицы являются свидетелями великого события – выставки EXPO-2017. «Казахстан, будучи неотъемлемой частью мирового сообщества, нацелен решать глобальные проблемы человечества», – говорит он.

Основная цель ООН заключается в продвижении мирного и устойчивого развития в глобальном масштабе. Республика Казахстан является членом организации с 1992 года. За годы активного взаимодействия с ООН страна наработала огромный потенциал в сотрудничестве с такими ведущими структурными подразделениями организации, как ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ, ЮНИФЕМ, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, и другими учреждениями в рамках привлечения в Казахстан экспертного, технического и финансового содействия ООН.

Бахыт АМАНОВ