EXPO-2017: обратный отсчёт

Умный город: энергия будущего

До старта грандиозного события в Астане – международной специализированной выставки EXPO-2017 – осталось менее 50 дней. Что предложит концепт «Энергия будущего» научной среде, бизнесу, инвесторам и чем будет удивлять гостей все три месяца культурная спецпрограмма? Как готовится Алматы к общему имиджевому проекту? Об этом «Вечерке» рассказал руководитель оперативного штаба EXPO-2017 по Алматы Самгат Ермекбаев.

- Участие в значимом для всего Казахстана проекте уже подтвердили 115 государств и 18 международных организаций. Цифры подтверждают колоссальную ответственность принимающей стороны, и, конечно, Алматы как город с титулом Smart City особенно заинтересован в проекте. Расскажите, в чем миссия городского оперативного штаба EXPO-2017?

– Выставка, как известно, пройдет с 10 июня по 10 сентября. В Алматы до 1 апреля все вопросы касательно EXPO-2017 по своей компетенции отрабатывали госорганы, ответственные лица. По мере приближения сроков назрела необходимость более оперативной работы. В этой связи при акимате города и был создан штаб по организации и проведению выставки, который будет работать до окончания проекта.

Работаем мы по четырем направлениям, основные из них касаются организационных вопросов и широкой разъяснительной работы. Большая часть иностранных делегаций посетит выставку транзитом через Алматы, поэтому нам важно обеспечить визовое сопровождение, встречу официальных лиц и прочие аспекты. Силы сегодня направлены и на то, чтобы донести идею проекта и многообразие программы до жителей. О том, что Астана готовится принять EXPO-2017, знают все, но далеко не каждый имеет представление о том, что конкретно предложит уникальный проект посетителям за весь период. Представители научной и бизнес-среды, сотрудники промышленной сферы найдут здесь огромное количество полезной информации, выстроят деловые связи, откроют для себя новые перспективы экономии ресурсов и развития. Но концепция рассчитана и на интерес широкого круга посетителей.

Главную информацию о выставке мы собрали в краткие памятки, которые уже раздаем в вузах, школах, банках, торгово-развлекательных центрах. Распространяется раздаточный материал и на промышленных предприятиях. При поддержке городской Палаты предпринимателей охвачены бизнес-структуры. Задействованы и инструменты наружной рекламы – билборды и LED-дисплеи. Кроме того, на улицах города также появятся 30 тематических малых архитектурных форм с использованием цветов, экологически чистых материалов и электроники. Дизайнеры уже завершили работу, осталось реализовать проект технически – планируем установить до 15 мая.

– На три месяца Астана станет средоточием передовых мировых разработок в области альтернативной энергетики. В чем конкретно раскроется для гостей слоган «Приезжай за впечатлениями»?

– Участники EXPO-2017 продемонстрируют самые современные новации в области «зеленой» экономики. Великобритания, к примеру, сделает акцент на новом подходе к управлению отходами и снижении спроса на электричество. Малайзийские специалисты представят новейшие разработки в производстве биотоплива, а делегаты из ОАЭ – ноу-хау в сфере гелиоэнергетики. Можно будет ознакомиться с новыми продуктами крупных компаний с мировым именем. Бренд Vestas, к примеру, представит ветро­энергетические установки нового поколения. Генераторы, способные питать электроэнергией от одного аула до целого города. Отличится и автопром: корпорация Toyota выставит автомобиль, работающий на водороде, Tesla – участвует с релизом последней модели электромобиля. Компания выпустит в этом году бюджетный электрокар, и гости EXPO смогут не просто сесть в машину и посмотреть, из чего она состоит, а ознакомиться с самой технологией.

В павильоне «Зона лучших практик» посетители увидят уже реализованные технологии и проекты в области устойчивой энергетики. Самые интересные разработки представят на этой площадке компании Силиконовой долины, профессора Стэнфордского университета, индустриального технопарка Индии, а также участники из ОАЭ, Австралии, Сингапура и Китая. К слову, за делегацией из Поднебесной и участниками из Германии закреплены крупнейшие выставочные залы. Экспозиционная площадь – 1000 и 1200 квадратных метров соответственно. В целом территория EXPO разбита на четыре сектора.

– Что представит на правах хозяина национальный павильон и чем отличится в домашнем секторе умный город Алматы?

– Павильон «Казахстан» будет представлен всеми крупными городами Казахстана. Он разделен на две основные зоны – зону знакомства со страной-хозяйкой и зону «Созидательная энергия». В первой части акцент сделан на культуре и истории. Зона «Созидательная энергия» включит в себя инициативы Главы государства в области альтернативной энергетики и охраны окружающей среды, а также лучшие проекты отечественных ученых. В центре расположится модель казахстанского материаловедческого термоядерного реактора «Токамак».

Участники от Алматы представят 23 инновационных проекта. В их числе малые ГЭС, разработки, нацеленные на преобразование отходов в биогаз, энергосберегающие технологии для аграрного сектора, идеи для гелио- и ветроэнергетики и многое другое.

– Как продвигается процесс заполнения выставочных павильонов и в каком техническом формате будет работать выставка?

– Наполнением своих павильонов занимаются уже 90 процентов стран-участниц. Представители Алматы, к слову, также начали активно работать в своей зоне.

Что касается формата, то он будет электронным с применением технологии 3D. В сопровождении гидов гости нуждаться не будут – технологии позволят самостоятельно выбрать интересующий проект и полноценно с ним ознакомят. Часть презентаций будет мультимедийной – это короткометражные видео, но наряду с этим будут изготовлены и мини-макеты производств. Видеопрезентации сейчас находятся в работе, к маю их планируется завершить. Экскурсию по историко-культурным и проектным экспозициям помогут совершить электрические шаттлы. Все это сделано для того, чтобы продемонстрировать, какого уровня достиг мир в технологическом развитии.

– EXPO стоит посетить ведь еще и ради невероятно насыщенной культурной программы – это более 700 массовых мероприятий за три месяца. Чем столица удивит гостей?

– Гостям будет на что посмотреть все 93 дня – культурная программа EXPO пройдет в режиме нон-стоп. Причем посещение мероприятий культурной программы уже включено в стоимость входного билета на выставку. Особая роль отведена мероприятиям, раскрывающим историю, культуру и традиции казахского народа. Главным объектом станет национальный культурный комплекс «Этноаул», занявший 2,5 тысячи квадратных метров территории ипподрома «Казанат». Уникальный проект включает нескольких зон – центры ремесленников, национальной кухни, традиционных видов охотничества, национальных игр и видов спорта. Это прототип настоящего кзахского аула, где можно окунуться в исконно народный быт.

Особая гордость культурной спецпрограммы – выступление артистов легендарного Цирка Дю Солей. Среди хедлайнеров и артисты знаменитого оперного театра в Милане «Ла Скала». В период EXPO «Астана Опера» примет более 50 мероприятий, в том числе постановки Мариинского театра. В столице пройдет один из самых престижных мировых вокальных конкурсов среди оперных певцов «Опералия».

Не оставит равнодушных выставка «Памятники Древнего Египта», представляющая предметы из коллекции Тутуанхамона. Наряду с ней пройдут выставки оружия из фондов «Эрмитажа» и Музея исламского искусства «Султан Бейбарс и его эпоха».

18 июня – День культуры Алматы. Здесь не только выступят наши лучшие артисты театра и эстрады, но и будет продемонстрирован туристский и инвестиционный потенциал мегаполиса.

Из 14 спортивных мероприятий запланированы чемпионаты мира и Азии, Кубок Президента РК, ралли «Шелковый путь – 2017» и другие крупные международные соревнования.

– Официальные точки продаж билетов уже открыты. Где их могут купить алматинцы и какова цена? Предусмотрены ли льготы для определенных категорий?

– Есть пять видов билетов. На фиксированную дату в будние дни – 4000 тенге, в выходные – 6000. На открытую дату – 6000 и 8000 тенге соответственно. И сувенирный билет – с уникальным дизайном с использованием войлока, бархата в подарочной упаковке. Он предоставляет право посещения EXPO в любой день, в том числе культурной программы, а также различные бонусы на территории выставки. Цена – 20 000 тенге.

Распространяются билеты во всех отделениях «Казпочты», сети магазинов «Меломан», в точках ТРЦ Mega Alma-Ata и Mega Park. Всего по городу 71 пункт продаж. Алматинцы, показывает мониторинг, наиболее активны в покупке билетов в сравнении с регионами. Вопрос предоставления льгот сейчас на стадии согласования – скидка в 50 процентов и бесплатный вход для определенных категорий граждан, включая лиц с особыми потребностями. Совместно с городским Управлением занятости и социальных программ мы сформируем пул людей, которые хотели бы посетить выставку, но не имеют возможности. Групповые списки нам могут подавать и общественные организации, занимающиеся такими категориями, к примеру ветеранами.

Добавлю, что в период EXPO количество поездов и вагонов увеличится вдвое. Кроме того, будут дополнительные авиарейсы и увеличится количество автобусов, курсирующих по маршруту Алматы – Астана.

– Какой долгосрочный эффект рассчитывает получить Алматы от крупного международного проекта?

– Мегаполис, подчеркну еще раз, станет транзитом для большинства делегаций. В этот период запланированы официальные встречи с первыми лицами нашего города, нацеленные прежде всего на раскрытие инвестиционного потенциала Алматы. Успешное завершение переговоров поспособствует запуску совместных проектов с зарубежными партнерами, открытию новых производств и, соответственно, новых рабочих мест. Благодаря EXPO-2017 бюджет Алматы пополнят доходы, поступившие от малого и среднего бизнеса – сферы услуг в разрезе гостиничного и ресторанного бизнеса. Туристская отрасль получит большой толчок к развитию.

На государственном уровне проект принесет долгосрочный социально-экономический эффект, придаст мощный импульс дальнейшей диверсификации и модернизации экономики страны, переходу к «зеленой» экономике.

EXPO оставит стране бесценное наследие, которое будет способствовать ее дальнейшему развитию.



Марина ПЕСТРЯКОВА