EXPO-2017: продвижение идей чистой энергетики

Лино Баранао: «Энергетическое развитие – это огромная задача, которая стоит перед всем миром»

На EXPO-2017 состоялось празднование Национального дня Республики Аргентина. В мероприятии приняли участие министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, министр науки и инновационного производства Аргентины Лино Баранао, также министр федеральной системы СМИ и общественного содержания нации для Аргентинской Республики Ернан Ломбарди.

В своем выступлении Лино Баранао подчеркнул, что исследование возобновляемых источников энергии является одним из основных задач Аргентины.

– Энергетическое развитие – это огромная задача, которая стоит перед всем миром. Мы стремимся к поиску альтернативных решений, которые не имеют никакого негативного воздействия на окружающую среду и являются устойчивыми. Аргентина имеет привилегированное географическое положение, обладая возобновляемыми ресурсами (солнечная энергия, ветер, приливы, геотермическая энергия), которые мы должны использовать с выгодой. Пару месяцев назад был дан старт проекту «Аргентина – сеть возобновляемых энергий» с целью координации действий по всей стране, – сказал Лино Баранао.

Даурен Абаев в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на то, что наши страны разделяют десятки тысяч километров, у Казахстана и Аргентины есть много общего.

– Наши народы объединяет схожие ценности – гостиприимство, почтение к старшему поколению и тяга к новым горизонтам познания. «Reset Veraya Rosaz», – говорят аргентинцы, описывая гармоничную жизнь разных культур и традиций на одной земле. Как вы знаете, Казахстан – земля, где в мире и согласии проживают представителей более ста этносов, – отметил Даурен Абаев.

Ернан Ломбарди рассказал о планах участия в EXPO-2023.

– Город Буэнос-Айрес выдвинул свою кандидатуру на право проведения Специализированной выставки EXPO в 2023 году, которая будет проходить с января по апрель данного года. Наш проект посвящен теме «Творческие индустрии в эпоху цифровой конвергенции». Сфокусировав внимание на этой тематике, мы подчеркиваем, что наша политика должна быть направлена на расширение потенциала каждого человека, – сказал Ернан Ломбарди.

После официальной части церемонии гости выставки смогли насладиться обширной культурной программой. Им были представлены традиционные танцы и музыка Аргентины.

На сцене выступили мастера танца маламбо Джоэль Эммануэль Ернандес, Родриго Риффо и Фернандо Десанти. Отметим, что маламбо – это типично мужской танец, с помощью которого гаучо доказывали свою танцевальную доблесть и силу. Лучшие танцоры маламбо пользуются признанием по всей стране, поскольку танец весьма тяжелый и чтобы стать лучшим, необходимы просто виртуозная техника ног и длительный упорный труд.

По традиции официальная делегация посетила павильоны Казахстана и Аргентины.

Димитрис Пападимитриу: «Казахстан интересен греческим инвесторам»

Казахстан интересует греческих инвесторов, поскольку является лидером в сфере обрабатывания углеводорода. Об этом в ходе празднования Национального дня Греции в рамках EXPO-2017 сообщил министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу. В своем выступлении он отметил, что Казахстан является одной из быстроразвивающихся стран первого десятилетия XXI века, которая стремится найти решение в глобальных вопросах. По его словам, проведение EXPO-2017 в Астане стало еще одной возможностью для укрепления взаимовыгодных отношений между нашими странами.

– Греция и Казахстан имеют общие позиции, касающиеся международной политики. Казахстан является страной со стабильной и прочной экономикой. Мы видим высокий потенциал для укрепления экономических отношений между нашими странами в области торговли, энергетики, туризма и сельского хозяйства. Сейчас мы вкладываем знания в производство качественных товаров, сферу услуг, усовершенствование контента технологий привлечения инвестиций, – отметил Димитрис Пападимитриу.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди сообщил, что между нашими странами активно развивается межпарламентское сотрудничество. По его словам, сотрудничество между Казахстаном и Грецией окрепло и приобрело взаимовыгодный характер. В заключение он отметил, что участие Греции в EXPO-2017 открывает новые возможности для двух стран.

– EXPO-2017 открывает новую страницу в глобальном продвижении идей развития чистой энергетики. Здесь представлены лучшие мировые разработки и перспективные проекты в сфере производства и потребления традиционной и альтернативной энергии. Греческий павильон является тому подтверждением. Через интерактивные и креативные экспозиции павильон дает гостям выставки увидеть не только передовые образцы научно- технологического процесса, но и их эффективное использование во благо общества и человека. Тема павильона Греции – «Энергия в воздухе» более чем точно отражает специфику ландшафтных и природных преимуществ, которыми обладает Греция, – сообщил Мухтар Тлеуберди.

В завершение своего выступления Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в том, что участие Греции в EXPO-2017 создаст условия для дальнейшего развития двусторонних отношений по многим направлениям, а также заложит основу для перспективного сотрудничества в области возобновляемой энергетики.

За 12 лет приток прямых иностранных инвестиций из Японии в Казахстан превысил сумму в 5,5 миллиарда долларов

Павильон Японии на EXPO-2017 является отражением накопленного опыта в вопросах использования ВИЭ. Об этом в ходе празднования Национального дня Страны восходящего солнца в рамках Международной специализированной выставки EXPO-2017 сообщил министр экономики, торговли, промышленности Японии Хиросигэ Секо. В своем выступлении он отметил, что проведение EXPO-2017 даст положительный импульс развитию и внедрению возобновляемых источников энергии.

– Японский павильон в соответствии с темой EXPO-2017 «Энергия будущего» является отражением накопленного опыта в распространении и внедрении энергосберегающих технологий. Япония с самого начала проявила свое желание участвовать в Специализированной выставке. EXPO-2017 служит отличной площадкой для обмена опытом в вопросах перехода к зеленой энергетике между нашими странами, – отметил Хиросигэ Секо.

В свою очередь министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек отметил, что Япония входит в топ энергоэффективных стран мира. По его словам, участие Страны восходящего солнца в EXPO-2017 подтверждает готовность Японии к сотрудничеству и обмену опытом с другими странами в вопросах использования ВИЭ. Также Женис Касымбек отметил, что Япония входит в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана.

– За последние 12 лет приток прямых иностранных инвестиций из Японии в Казахстан превысил сумму в 5,5 миллиарда долларов США. Сегодня реализуются более 10 крупных проектов на сумму свыше одного миллиарда долларов в различных отраслях, таких как машиностроение, горно-металлургический, агропромышленный, транспортно-логистический комплексы и многие другие. Я уверен, что сотрудничество между нашими странами в дальнейшем будет укрепляться. Значительные запасы казахстанского сырья совместно с японскими технологиями создают крепкую основу для плодотворного сотрудничества, – подчеркнул Ж. Касымбек.

Отметим, что Япония подала официальное прошение на проведение в 2025 году Международной специализированной выставки в городе Осака. В рамках EXPO-2017 в павильоне Страны восходящего солнца есть стенд, где преставлены город Осака и территория Кансай, где планируется проведение выставки в 2025 году.