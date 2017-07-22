Энергия из солнечного юга. ОАЭ на EXPO-201. Битва на Выставке. Легенды мирового футбола в Астане!

Энергия из солнечного юга

500 школьников из Южного Казахстана посетили Международную выставку EXPO-2017.

В течении двух дней учащиеся 3–10-х классов будут знакомиться с современными технологиями и культурой стран-участниц, представленных на выставке. Для многих детей посещение EXPO-2017 стало настоящим праздником.

– Посетить EXPO-2017 – это моя долгожданная мечта, и сегодня она сбылась. Я очень счастлива и не могу передать словами все свои эмоции. Для меня это большой праздник, сегодня я со своими друзьями посетила выставку. Тут очень красиво и интересно. Мы узнали много нового о значимости использования возобновляемых источников энергии для сохранения нашей окружающей среды, – сказала Айгерим Куралбек.

В свою очередь руководитель Департамента образования Южно-Казахстанской области Ердос Ншанов сообщил, что группы сформированы из числа детей-сирот, детей из многодетных семей и социальных групп. По его словам, все средства на организацию поездки для школьников выделены из государственного бюджета и спонсорами.

– Для посещения Между­народной выставки EXPO-2017 со средств государства и спонсоров для учащихся было выделено 3750 путевок, это дети из малоимущих семей, отличники учебы, дети, которые активно участвуют в общественной работе, дают высокие показатели в учебе и нравственном воспитании, – отметил Ердос Ншанов.

Добавим, что на сегодняшний день 2250 детей уже посетили выставку. По словам представителей Управления образования ЮКО, оставшиеся 1500 школьников побывают на EXPO-2017 до официального закрытия выставки.

В первый месяц павильон ОАЭ на EXPO-2017 посетили 150 000 гостей

Павильон ОАЭ в Астане привлекает большой интерес у гостей Международной выставки. Со дня его открытия количество посетителей достигло 150 000 человек.

Павильон ОАЭ на EXPO-2017 в Астане на тему «Энергия будущего» является идеальной платформой для изучения стратегии ОАЭ по энергетической безопасности. Она основана на балансе между источниками энергии, включая традиционные ресурсы (углеводород) и возобновляемой энергией. ОАЭ демонстрируют проекты в сфере энергетики как на национальном, так и на международном уровне.

Более того, павильон отражает видение правительства ОАЭ и его нацеленность на развитие человеческого потенциала. Он является катализатором устойчивого развития страны.

Павильон ОАЭ – один из крупнейших павильонов на ЭКСПО-2017 в Астане. Он оснащен интерактивными цифровыми технологиями для полной вовлеченности посетителей. Так, виртуальный гид проводит экскурсию для гостей и предлагает изучить информацию на цифровой платформе.

Также, в павильоне особый интерес уделен работе волонтеров молодежной арабской организации Takatof. Это единственный павильон на выставке, которым управляют молодые волонтеры. Данная инициатива, запущенная шейхом Халифа ибн Зайд аль Нахайян, проходит в рамках Года дарения в ОАЭ. Главная задача – укрепление волонтерской работы и социального сотрудничества.

Участие волонтеров является особенно важным из-за подготовки ОАЭ к проведению EXPO-2020 в Дубае на тему «Соединяя умы, создавая будущее». Впервые выставка будет организована в регионе Среднего Востока, Африки и Южной Азии. Выставка будет стимулировать развитие творчества, инноваций и международного сотрудничества. EXPO-2020 в Дубае, как ожидается, укрепит опыт волонтерской работы молодежи, поскольку на работу на мероприятии будут привлечены около 30 000 волонтеров разных национальностей и культур.

EXPO-2017 в Астане продолжит свою работу до 10 сентября 2017 г., а павильон ОАЭ проведет свой символический Национальный день

6 сентября. NMC планирует организовать широкий спектр захватывающих событий, включая ряд культурных мероприятий. Они отразят любовь и гордость страны о ее прошлом и настоящем, а также ценности страны в вопросах толерантности.

Дэвид Дэй Пача: «Возоб­новляемая энергия является энергией будущего для нашей страны»

На EXPO-2017 состоялось празднование Национального дня Соломоновых Островов. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов, ми­нистр горного производства, энергии и электрификации сельских районов Соломоновых Островов Дэвид Дэй Пача и другие официальные лица.

В своем выступлении глава горного производства, энергии и электрификации сельских районов Соломоновых Островов подчеркнул, что Соломоновые Острава имеют значительный потенциал для обеспечения доступа к недорогим возобновляемым источникам энергии как в городе, так и в сельской местности.

«Говоря о будущем, возобновляемая энергия является энергией будущего для нашей страны. В качестве примеров энергетических проектов, финансируемых донорами, можно привести проект Fiu Hydro – это еще один проект, который совместно реализуется с компанией на основе кредита и гранта от Азиатского банка развития (ABD) в рамках программы энергетического развития провинций в целях расширения деятельности по всей стране. Глядя в энергетическое будущее страны, можно отметить проект развития гидроэнергетики реки Тина, чтобы обеспечить Хониару (гидро) альтернативой нынешному генератору на основе дизельного топлива», – подчеркнул Дэвид Дэй Пача.

Также заместитель иностранных дел РК Акылбек Камалдинов в свою очередь отметил, что национальные дни, проводящиеся в рамках выставки, являются важными инструментами международного культурного обмена, способствующими укреплению отношений между странами – участницами выставки.

«Убежден, что наша выставка откроет новую страницу в современном миропонимании, продвижении идей развития чистой глобальной энергетики. На выставке представлены лучшие мировые разработки, прорывные и перспективные проекты в сфере производства и потребления традиционной и альтернативной энергии», – отметил Акылбек Камалдинов.

После официального открытия своим выступлением гостей выставки порадовали певцы из знаменитой группы Inamauri Panpipers и вокалист Эван Манунуа.

После окончания мероприятия официльная делегация посетила казахстанский павильон «Нур-Алем» и павильон Соломоновых Островов.

Легенды мирового футбола в Астане!

Легенды мирового футбола примут участие в Международном футбольном турнире EXPO 2017 Football Cup, организованном в рамках «Астана ЭКСПО-2017».

Матчи пройдут на стадионе «Астана Арена» в августе с 12.00 до 17.45.

По формату данный турнир аналогичен Кубку легенд, в котором принимают участие команды в составе 5 полевых игроков и 1 вратаря (6х6).

На столичном стадионе встретятся сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Роман Широков, Валерий Карпин, Александр Филимонов и др.

Казахстан представят ветераны отечественного футбола в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.

Кроме того, 4 августа на территории выставки «Астана ЭКСПО-2017» состоится встреча с болельщиками, а также фото– и автограф-сессии. 6 августа будет организован мастер-класс для воспитанников детско-юношеских спортивных школ на стадионе «Астана Арена».

Битва на Выставке

Стали известны фамилии боксеров, которые будут представлять Казахстан 9 сентября на вечере бокса Каната Ислама. Грандиозное мероприятие, организованное в рамках международной специализированной выставки «Астана EXPO-2017», пройдет на Республиканском велотреке «Сарыарка».

Кульминацией масштабного события в сфере бокса станет встреча непобедимых на профессиональном ринге мастеров кожаной перчатки – казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука. В главном поединке вечера соперники будут отстаивать титулы чемпиона мира по версиям WBA Inter-Continental и WBO-NABO в 1-й средней весовой категории, которыми в настоящий момент владеет Канат Ислам.

Зрелищность мероприятию добавят еще восемь поединков с участием рейтинговых казахстанских боксеров, таких как Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Айдос Ербосынуля, Димаш Ниязов, Руслан Жанайбаев и др. Они померятся силами с ведущими боксерами из разных стран.

Поддержку в организации вечера оказали Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акимат г. Астаны, инвестиционно-промышленная корпорация Zhersu и промоутерская компания Nelson Promotions.