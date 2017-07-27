Выставка бьёт рекорды. Достижения EXPO-2017 для всех народов мира. Шоссейная велогонка

Выставка бьёт рекорды

В павильоне Кореи на «Астана ЭКСПО-2017» зафиксирован двухсоттысячный посетитель.

Юбилейным посетителем павильона Кореи оказался 38-летний уроженец Южно-Казахстанской области Байболат Бейсенов.

Директор павильона Кореи господин Бён Йонг Соп лично поздравил гостя павильона и в качестве памятного подарка вручил ему смартфон LG G6.

200 тысяч посетителей павильона Кореи составляет около 15% от общего количества всех посетителей EXPO. Тем самым павильон Кореи подтверждает звание одного из самых популярных на выставке «Астана ЭКСПО-2017».

– С давних пор у меня большой интерес к Корее, и поэтому в этот раз мы решили всей семьей посетить павильон Кореи в числе первых. Мне очень понравились передовые технологии и культурный контент павильона. Я очень рад и впечатлен тем, что мне посчастливилось стать двухсоттысячным посетителем, – сказал в интервью Байболат Бейсенов. – Я ни разу не был в Корее, но благодаря увиденным передовым технологиям и корейской культуре почувствовал в себе частичку вашей страны. Теперь хочу обязательно посетить Корею.

Директор павильона Кореи господин Бён Йонг Соп сказал:

– Павильон Кореи считается одним из самых популярных, который посещает каждый шестой гость Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Мы представляем будущее, которое открывают передовые технологии в сфере энергетики и также будем повышать интерес к Корее благодаря проведению самого большого количества культурных мероприятий в рамках выставки EXPO.

Необходимо отметить, что павильон Кореи, который участвует в данной выставке с темой «Энергия будущего. Умная жизнь», является самым большим по площади (1804 кв. м). Корея представляет на выставке умные энергетические решения на основе информационно-коммуникативных и энергетических технологий. Павильон демонстрирует разнообразные представления, такие как контент с дополненной реальностью (AR) и многое другое. На данный момент павильон Кореи имеет огромную популярность среди средств массовой информации и посетителей благодаря 250 культурным представлениям и зоне корейской культуры, где можно попробовать корейскую кухню и познакомиться поближе с культурой Кореи, включающей в себя K-POP.

Достижения EXPO-2017 для всех народов мира

Ко По Кун: «Сингапур экспериментирует и тестирует новые идеи для достижения целей по энергетической безопасности».

В рамках ЕХРО-2017 состоялось празднование Национального дня Республики Сингапур. В мероприятии приняли участие министр торговли, промышленности и национального развития доктор Ко По Кун, вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ерлан Хаиров и другие официальные лица.

В своем выступлении доктор Ко По Кун подчеркнул, что Сингапур экспериментирует и тестирует новые идеи для достижения целей по энергетической безопасности, экономической конкурентоспособности и экологической устойчивости.

– В 2009 году агентство по строительству зданий и сооружений Сингапура модифицировало одно из строений на территории своей академии, превратив его в первое в Юго-Восточной Азии энергопассивное здание. Это здание, которое генерирует достаточно энергии для покрытия собственных нужд. А с течением времени благодаря усовершенствованному дизайну и новым технологиям здание теперь ежегодно производит больше энергии, чем потребляет, – отметил Ко По Кун.

В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ерлан Хаиров отметил, что многие реформы в нашей стране основываются на успешном опыте Сингапура, как, например, наш главный фонд развития «Самрук-Казына» создан по образу сингапурского «Темасек».

– Казахстан видит в лице Сингапура ключевого партнера в Юго-Восточной Азии. Учитывая общепризнанную репутацию Сингапура в качестве торгового, финансового и технологического центра, приоритетом двусторонних отношений продолжает оставаться наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Уверен, что создание международного финансового центра Астана на площадке ЕХРО откроет новые возможности для сингапурских инвесторов, а действующий безвизовый режим для граждан Сингапура способствует наращиванию сотрудничества во всех отраслях, – подчеркнул Ерлан Хаиров.

После официальной части церемонии гости выставки смогли насладиться обширной культурной программой. Им были представлены традиционные танцы и музыка Сингапура.

На сцене выступила музыкальная группа Jungledelics и партия из 20 танцоров и музыкантов из Сингапура. Также после празднования Национального дня официальная делегация посетила национальный павильон Казахстана «Нур-Алем» и сингапурский павильон.

х. гильерме: «казахстан является ключевым игроком в проведении и поддержании смелых инициатив»

Состоялось празднование Национального дня государства Коста-Рика в рамках Международной специализированной выставки EXPO-2017. Генеральный директор по внешней политике при Министерстве иностранных дел Коста-Рики Христиан Гильерме отметил, что для страны большая честь принимать участие в одном из самых важных и глобальных мероприятий. По его словам, бережное отношение к природе и устойчивое развитие позволяет Коста-Рике быть одной из наиболее посещаемых туристами стран в Латинской Америке.

– Говоря о мире: созидание мира, свободного от ядерного оружия, – является широко распространенным стремлением международного сообщества. Мир и безопасность – вот, что важно для человечества. Казахстан является ключевым игроком в проведении и поддержании смелых инициатив, таких как отказ от ядерных испытаний. Например, в 1991 году Казахстан принял мудрое решение закрыть Семипалатинский полигон. В этом отношении Коста-Рика поддерживает Казахстан по этим важным задачам. Моя страна возглавляет глобальную инициативу против ядерного оружия. Это представляет собой международное признание того, что такая свободная от оружия страна, как Коста-Рика, обладает полной легитимностью и моральными полномочиями, чтобы говорить о разоружении. Уверен, что вместе с Казахстаном мы сможем сделать этот важный шаг для будущих поколений, – подчеркнул генеральный директор по внешней политике.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева отметила, что проведение Национального дня позволяет участникам продемонстрировать лучшие образцы национальной культуры, уклада жизни и традиций. Дипломатические отношения между Казахстаном и Республикой Коста-Рика были установлены 1 октября 1996 года. По словам вице-министра, проведение Национального дня Республики Коста-Рика предоставит новые возможности для расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами.

– Казахстан заинтересован в углублении и расширении не только политической, экономической, научно-технической и культурной сферах с Коста-Рикой, но и в области здравоохранения. В частности, по вопросам обязательного медицинского страхования, аккредитации медицинских организаций, медицинского туризма и по другим приоритетным направлениям, – заключила Лязат Актаева.

На сегодня 99% электроэнергии, используемой Коста-Рикой, были выработаны из альтернативных источников энергии. Данный показатель является самым высоким в мире. В стране 65% энергии производят ГЭС, 15% приходится на ветряную энергию, а остальное – на солнечную и геотермальную. Стенд Коста-Рики в рамках Международной специализированной выставки и его яркое оформление отлично передает все разнообразие Коста-Риканской культуры и природы.

По состоянию на 24 июля Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 был полтора миллиона человек.

Общее число посетителей Выставки

с 10 июня по 23 июля составило

1 484 300 человек.

Общее число человеко-посещений с 10.06. по 23.07 (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) – 11 295 991.

Топ посещаемых объектов выставочного комплекса:

1. Нур-Алем

2. Коммерческие павильоны

3. Детская лаборатория Шелл

4. Детский парк

5. Тематический С3.5

6. Цирк дю Солей

7. Тематический павильон С2.4

8. Амфитеатр

9. Зона творческой энергии

10. Зона лучших практик

Шоссейная велогонка

ASTANA EXPO-2017 INTERNATIONAL CRITERIUM.

12 августа 15 профессиональных велокоманд и пять национальных сборных примут участие в профессиональной шоссейной велогонке Astana EXPO-2017 International Criterium. Мероприятие проводится под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) в рамках «Астана ЕХРО-2017».

В велогонке примут участие такие известные спортсмены, как Крис Фрум (Sky Team), Наиро Кинтана (Movistar), Фабио Ару (Astana ProTeam) и др.

Маршрут состоит из 30–35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Д. Кунаева.

Трансляция велогонки будет осуществляться в прямом эфире телеканалов Eurosport-2 и Kazsport с 13.30 до 14.30 (время Астаны), а комментатором выступит известный российский журналист, золотой голос русской редакции спортивного телеканала Eurosport Сергей Курдюков.

Для болельщиков и зрителей будет организована развлекательная программа, а также концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Велогонка стартует на территории «Астана ЕХРО-2017» в 13.00 и финиширует у монумента «Байтерек» в 14.15.