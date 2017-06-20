Еженедельный Дневник Международной специализированной Выставки «АСТАНА ЭКСПО-2017» (20-26 июня 2017 г.)

19.06 - 20.06
Место проведения
КОНГРЕСС-ЦЕНТР
Конгресс станет дискуссионной площадкой, обеспечивающий взаимообмен опытом в сфере наукоемких энерготехнологий, важнейших достижений и тенденций, складывающихся в современной энергетике и придаст своеобразный импульс к углублению научно-инженерных разработок ученых Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечит консолидацию усилий в повышении уровня энергоэффективности и развитии передовых технологий производства и хранения энергии.
30-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Даты проведения
22.06.2017
Место проведения
HILTON CONGRESS CENTER
Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента РК. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в РК. В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА ФОРУМ
Даты проведения
23.06.-24.06.2017
Место проведения
КОНГРЕСС-ЦЕНТР
Международная дискуссионная площадка, ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 600 делегатов из 60 стран мира. Евразийский Медиа Форум – это открытый диалог на самые актуальные темы современности при участии наиболее значимых фигур мирового медиа пространства, лидеров мнений и признанных профессионалов разных сфер.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМ И ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО" UNWTO
Даты проведения
26.06.- 27.06.2017
Место проведения
КОНГРЕСС-ЦЕНТР
Целью конференции является раскрытие темы Выставки «Энергия Будущего» путем создания глобальной площадки для обмена передовым опытом и выработки конкретных предложений по снижению выбросов углерода в сфере туризма. В конференции ожидается участие министров туризма, а также других уполномоченных лиц из 157 стран-членов ЮНВТО, представителей международной и казахстанской туристской отрасли.
|20.06
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10:00
|21.06
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10:00
Франция
Французская Республика
France
France
法国
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|22.06
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15:00
Нидерланд
Королевство Нидерландов
The Netherlands
The Netherlands
荷兰
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|23.06
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10:00
Литва
Литовская Республика
Lithuania
Lithuania
立陶宛
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|25.06
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10:00
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Княжество Монако
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|26.06
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10:00
Ұлыбритания
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
The UK
The UK
英国
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