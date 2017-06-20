20 июня 2017 В городе 33

Еженедельный Дневник Международной специализированной Выставки «АСТАНА ЭКСПО-2017» (20-26 июня 2017 г.)

Еженедельный Дневник Международной специализированной Выставки «АСТАНА ЭКСПО-2017» (20-26 июня 2017 г.)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
 ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ИНЖЕНЕРОВ И УЧЕНЫХ "ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ И МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ" WSEC-2017
 
 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

19.06 - 20.06

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Конгресс станет дискуссионной площадкой, обеспечивающий взаимообмен опытом в сфере наукоемких энерготехнологий, важнейших достижений и тенденций, складывающихся в современной энергетике и придаст своеобразный импульс к углублению научно-инженерных разработок ученых Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечит консолидацию усилий в повышении уровня энергоэффективности и развитии передовых технологий производства и хранения энергии.

 

30-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Даты проведения

22.06.2017

Место проведения

HILTON CONGRESS CENTER

Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента РК. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в РК. В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА ФОРУМ

Даты проведения

23.06.-24.06.2017

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Международная дискуссионная площадка, ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 600 делегатов из 60 стран мира. Евразийский Медиа Форум – это открытый диалог на самые актуальные темы современности при участии наиболее значимых фигур мирового медиа пространства, лидеров мнений и признанных профессионалов разных сфер.

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМ И ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО" UNWTO

Даты проведения

26.06.- 27.06.2017

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Целью конференции является раскрытие темы Выставки «Энергия Будущего» путем создания глобальной площадки для обмена передовым опытом и выработки конкретных предложений по снижению выбросов углерода в сфере туризма. В конференции ожидается участие министров туризма, а также других уполномоченных лиц из 157 стран-членов ЮНВТО, представителей международной и казахстанской туристской отрасли.

 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕЧЕРНИЙ ПАРАД
Даты проведения
10.06 - 10.09
Время проведения
21:00
Место проведения
ТЕРРИТОРИЯ ВЫСТАВКИ
 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ НА СФЕРЕ
Даты проведения
10.06 - 10.09
Время проведения
в 22: 50
Место проведения
ТЕРРИТОРИЯ ВЫСТАВКИ
 
АРТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Даты проведения
10.06 - 10.09
Время проведения
21:00
Место проведения
АРТ ЦЕНТР
 
ДНИ КУЛЬТУРЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Даты проведения
20.06.2017
Время проведения
21:00
Место проведения
АМФИТЕАТР
 
ФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСТАНСКИХ ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТК GAKKU
Даты проведения
23.06 & 13.08
Время проведения
21:00
Место проведения
АМФИТЕАТР
Два концерта под названием «Gakku: Future Energy of the Earth» и «Gakku: Future Energy of the Sun» познакомят гостей Astana Expo 2017 с ярчайшими представителями самых разных музыкальных жанров и стилей. Концерты будут стилизованы под тематику «энергия земли» и «энергия солнца», и будут открываться специальной постановкой, посвящённой одной из “энергий”. Оформление сцены, графический контент, специальные танцевальные постановки и костюмы, а также подбор артистов сделают каждый из этих концертов уникальным и неповторимым шоу. Около двадцати артистов, в числе которых Жанар Дугалова, группа Ayumi, Али Окапов, группа Black Dial, Кайрат Нуртас, группа КешYOU и многие другие.»
 
ДНИ КУЛЬТУРЫ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Даты проведения
26.06.2017
Время проведения
21:00
Место проведения
АМФИТЕАТР
 
 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 
КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ "КАМЕРАТА КАЗАХСТАНА"
Даты проведения
18.06 - 21.06
Место проведения
ХОЛЛ ЭНЕРГИИ
 
МИША МАЙСКИЙ И ЛИЛИ МАЙСКИ
Даты проведения
24.06.2017
Место проведения
ХОЛЛ ЭНЕРГИИ
 
KUSS QUARTET И МИША МАЙСКИЙ
Даты проведения
25.06.2017
Место проведения
ХОЛЛ ЭНЕРГИИ
 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДНИ
 
 
20.06
10:00
 
 
 
21.06
10:00
Франция
Французская Республика
France
France
法国
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22.06
15:00
Нидерланд
Королевство Нидерландов
The Netherlands
The Netherlands
荷兰
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23.06
10:00
Литва
Литовская Республика
Lithuania
Lithuania
立陶宛
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25.06
10:00
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Княжество Монако
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26.06
10:00
Ұлыбритания
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
The UK
The UK
英国
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