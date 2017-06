Еженедельный Дневник Международной специализированной Выставки «АСТАНА ЭКСПО-2017» (20-26 июня 2017 г.)

Даты проведения

Время проведения

Место проведения

АМФИТЕАТР

Два концерта под названием «Gakku: Future Energy of the Earth» и «Gakku: Future Energy of the Sun» познакомят гостей Astana Expo 2017 с ярчайшими представителями самых разных музыкальных жанров и стилей. Концерты будут стилизованы под тематику «энергия земли» и «энергия солнца», и будут открываться специальной постановкой, посвящённой одной из “энергий”. Оформление сцены, графический контент, специальные танцевальные постановки и костюмы, а также подбор артистов сделают каждый из этих концертов уникальным и неповторимым шоу. Около двадцати артистов, в числе которых Жанар Дугалова, группа Ayumi, Али Окапов, группа Black Dial, Кайрат Нуртас, группа КешYOU и многие другие.»