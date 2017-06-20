Еженедельный Дневник Международной специализированной Выставки «АСТАНА ЭКСПО-2017» (20-26 июня 2017 г.)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

19.06 - 20.06

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Конгресс станет дискуссионной площадкой, обеспечивающий взаимообмен опытом в сфере наукоемких энерготехнологий, важнейших достижений и тенденций, складывающихся в современной энергетике и придаст своеобразный импульс к углублению научно-инженерных разработок ученых Центральной Азии, ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечит консолидацию усилий в повышении уровня энергоэффективности и развитии передовых технологий производства и хранения энергии.

30-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Даты проведения

22.06.2017

Место проведения

HILTON CONGRESS CENTER

Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента РК. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в РК. В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА ФОРУМ

Даты проведения

23.06.-24.06.2017

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Международная дискуссионная площадка, ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 600 делегатов из 60 стран мира. Евразийский Медиа Форум – это открытый диалог на самые актуальные темы современности при участии наиболее значимых фигур мирового медиа пространства, лидеров мнений и признанных профессионалов разных сфер.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТУРИЗМ И ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО" UNWTO

Даты проведения

26.06.- 27.06.2017

Место проведения

КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Целью конференции является раскрытие темы Выставки «Энергия Будущего» путем создания глобальной площадки для обмена передовым опытом и выработки конкретных предложений по снижению выбросов углерода в сфере туризма. В конференции ожидается участие министров туризма, а также других уполномоченных лиц из 157 стран-членов ЮНВТО, представителей международной и казахстанской туристской отрасли.