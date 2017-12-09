В День Первого Президента Республики Казахстан Департамент по воспитательной работе КазНПУ имени Абая совместно с Институтом педагогики и психологии организовали общеуниверситетский спортивный фестиваль «Тән сұлулығы – ұстазда».

Праздничное спортивное мероприятие открыл ректор университета Такир Балыкбаев и в торжественной обстановке наградил 56 спортсменов – победителей республиканских, городских соревнований и IX Летней универсиады специальными дипломами и денежными призами.

С целью поддержания политики Президента Нурсултана Назарбаева о формировании здорового общества и пропаганды здорового образа жизни были организованы соревнования по перетягиванию каната, волейболу, борьбе, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, игре тогыз кумалак, армрестлингу, велогонке, в которых приняли участие сборная команда ректората и семь команд институтов.

По итогам двухдневного спортивного фестиваля в общем командном зачете среди сотрудников и ППС команда Института естествознания и географии заняла 3-е место, 2-е место заняла команда Института искусств, культуры и спорта и почетное 1-е место заняла команда Института педагогики и психологии.

По результатам общего командного зачета среди студентов 3-е место досталось команде Института математики, физики и информатики, 2-е место у команды института «Сорбонна – Казахстан», и 1-е место заняла команда Института естествознания и географии.

Все победившие команды были награждены грамотами и кубками от имени ректора. Без сомнения, это мероприятие, приуроченное ко Дню Первого Президента, будет способствовать укреплению интереса молодежи к спорту и поддержанию коллективного единства.