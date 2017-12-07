Формула успеха

Что мешает неправительственным организациям качественно реализовывать социальные проекты?

Свое мнение высказали представители НПО и государственных структур.

Эксперты считают, что один из главных критериев в этом вопросе – удовлетворенность граждан.

– Необходимо оценить, насколько сегодня люди довольны услугами, предоставляемыми неправительственными организациями, понять, что именно может мешать НПО работать более эффективно. Для этого нужно тщательно проанализировать ситуацию, и тогда станет понятно, что именно нужно изменить ради повышения качества реализации социальных проектов, – уверен представитель информационно-ресурсного центра Александр Братенков.

В свою очередь директор национальной сети ресурсных центров НПО Казахстана Салтанат Кобеева подчеркнула, что прежде всего необходимо четко представлять себе, какие НПО сегодня в нашей стране работают, чем именно они занимаются и насколько профессиональны люди в этой организации.

– Если ответы на все эти вопросы известны и при этом работа организации устойчива и прозрачна, тогда НПО действительно является помощником государства или даже в какой-то степени конкурентом в оказании госуслуг. К сожалению, сегодня так получается не всегда. Госорганы на центральном и местном уровнях часто не хотят работать с НПО по государственному социальному заказу из-за отсутствия профессионализма, – говорит Салтанат Кобеева. – Если представители НПО четко знают цели и задачи своей организации, они всегда успевают реализовывать проекты в срок. Вот только оценить степень удовлетворения тех, ради кого и создаются различные проекты, зачастую бывает не так просто. Нужно создавать отдельную команду специалистов, которая отслеживала бы результативность проектов, но на это часто не хватает ресурсов.

С этим мнением согласна и руководитель отдела по работе с неправительственными организациями Управления внутренней политики Алматы Фариза Комбарова. Она отметила, что действительно сложно оценить удовлетворенность конечных получателей услуг или степень эффективности проектов, непросто отследить качественные и количественные показатели. Однако руководители неправительственных организаций с этим мнением не согласились. Мотивировали же это тем, что часто проекты, которые они реализуют, ограничены четкими временными рамками, что в итоге влияет на качество работы. Исполнители государственных социальных заказов считают, что необходимо увеличить время реализации проектов. Это не только позволит решать долгосрочные задачи, но и даст возможность проследить за степенью удовлетворенности целевых групп. Так, по мнению представителя Агентства по противодействию коррупции Рахата Прекенұлы, степень удовлетворенности бенефициаров проектов не в малой степени зависит от объемов и стандартов оказания услуг. Необходимо планировать темы лотов, анализировать, делать оценку потребностей населения и прогнозировать риски проектов.

Еще одна участница встречи, опытный руководитель НПО Нина Балбаева также приняла участие в дискуссии. Она отметила, что немаловажно правильно расставлять приоритеты – четко понимать, какие задачи краткосрочные, а какие – долгосрочные. Тогда проекты будут более эффективными.

В завершение встречи участники дискуссии выработали ряд рекомендаций, благодаря которым представителям НПО станет легче работать с государственными заказами. В частности, эксперты предлагают изучать международный опыт взаимодействия НПО и госорганов и совершенствовать новые инструменты грантового финансирования, проводить анкетирование и расширять перечень тем по развитию гражданских инициатив в конкурсах на государственный социальный заказ с учетом реальных потребностей населения, с привлечением экспертов НПО разработать эффективную методику оценки потребностей местных сообществ. Кроме того, по мнению специалистов, необходимо формировать тематику государственного социального заказа на основе оценки потребностей через создание специальных социальных служб, а также ввести систему отбора НПО с учетом опыта, специфики их деятельности и наличия сертификатов и лицензий на определенные виды услуг.

Маргарита НЕЖДАНОВА