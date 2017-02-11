Где наша взяла

С какими проблемами помогала справиться алматинцам «Дежурный по городу»

Нетрезвая «Азалия»

– Когда примут меры по отношению к магазину «Азалия», который расположен в 1-м микрорайоне, дом № 39а? – обратилась к «дежурному по городу» алматинка Анастасия. – Магазин работает круглосуточно, и так же круглосуточно в нем продается спиртное. По ночам невозможно спать от шума нетрезвых покупателей и грохота бутылок. Особенно остро это чувствуется в выходные дни. Очень прошу принять меры в отношении руководства этой торговой точки.

«Дежурный по городу» обратился в УВД Ауэзовского района, сотрудники которого приняли неотложные меры: была проведена проверка с выездом на место. Со стороны сотрудников указанного магазина выявлено правонарушение, предусмотренное статьей 200 Кодекса РК об административных правонарушениях – нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции. По этому факту возбуждено административное производство. С сотрудниками магазина проведена беседа профилактического характера о недопущении впредь подобных правонарушений.

«Дежурный по городу» советует горожанам не быть равнодушными и о каждом случае допущения нарушения тишины в ночное время или незаконной реализации алкогольной продукции сообщать в дежурную часть УВД района или на пульт «102» для фиксации и принятия действенных мер административного воздействия.

Такси «карман» не тянут

– Автобусная полоса на Абая – Желтоксан, и почему-то на ней – куча таксистов-нелегалов, – сообщает «дежурному по городу» алматинец Тимур Сейфуллин. – Плевать они хотели на правила, потому что никто их не наказывает, по-видимому.

«Дежурный по городу» обратился в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Специалисты пояснили, что с увеличением количества подвижного состава и налаживания его движения строго по графику на остановках некоторых центральных магистралей появилась проблема, а именно: таксисты-нелегалы в час пик блокируют подъезды и выезды из карманов остановок, что создает неблагоприятные условия для четкого соблюдения правил посадки и высадки пассажиров, а также способствует срыву графика движения общественного транспорта. Остановка транспортных средств не общественного назначения на полосах, предназначенных для движения автобусов и троллейбусов, – нарушение правил дорожного движения. Обо всех замеченных подобных нарушениях просьба сообщать по телефону 102. Полицией в отношении нарушителей принимаются оперативные меры реагирования и наказания.

Это провал

Неравнодушный алматинец Сакен Жусупбеков предупреждает участников дорожного движения:

– Если едете на запад по улице Жандосова, будьте осторожны на пересечении с улицей Жарокова – здесь вас поджидает большая яма. Так же опасно ехать в южном направлении по улице Жарокова.

«Дежурный по городу» с этой проблемой обратился к специалистам по ремонту дорог, которые пояснили, что в зимние месяцы асфальтирование улиц, в том числе производить ямочный ремонт, нецелесообразно. Так что придется ждать благоприятных погодных условий, то есть устойчивого тепла.

Получается, что еще два-три месяца на этом месте будет скапливаться поток автомашин, замедляющий движение, портящий ходовую часть автомобиля, а следовательно, увеличится загазованность воздуха. Неужели нельзя сделать в этом и других местах ямочный ремонт при помощи инертных материалов?

Тем более что тот же неравнодушный горожанин предлагает:

– Я слышал, что можно и зимой укладывать асфальт. Если вокруг ямы сухо, то можно в солнечную погоду спокойно закатать. У меня есть знакомый, который продает асфальт в мешках. На эту яму всего-то 3-4 мешка асфальта нужно – и все. Могу дать контакт.

Берегись автомобиля

С жалобой к «дежурному по городу» обратился алматинец Вадим:

– Прошу разобраться с водителем автомашины «LAND ROVER» г/н 597YCA02, который постоянно ставит свою машину в палисаднике среди деревьев во дворе дома по адресу: проспект Абая, 109а, с северной стороны. Кто должен пресекать эти нарушения?

Подобные нарушения обязаны пресекать работники полиции, когда граждане сигнализируют о них.

«Дежурный по городу» переправил заявление Вадима в ДВД города, работники которого установили, что согласно базе данных ИАЦ ДВД города Алматы водитель автомашины LAND ROVER» г/н 597YCA02 установлен и привлечен к административной ответственности (оштрафован) по статье 597 части 2 Кодекса РК об АП.

В случае подобных правонарушений горожанам, подобно алматинцу Вадиму, нужно не оставаться равнодушными и обращаться с заявлениями в территориальные органы внутренних дел или по телефону 102.

Тёмное дело

Ержан сообщает:

– По трассе в сторону Капшагая в Первомайке постоянно не горят фонари и светофоры. В темное время суток пешеходов абсолютно не видно, пешеходных переходов тоже не рассмотреть. Взрослые и дети с риском для жизни перебегают через широкую дорогу. Звонил на 102, обещали помочь, но воз и ныне там.

С этим серьезным вопросом «дежурный по городу» обратился в диспетчерскую службу ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы ҚалаЖарық» и получил такой ответ:

– По указанному адресу подана заявка на обследование и ремонт в диспетчерскую службу под № 1547 от 31.01.2017 года.

Ждем вестей от жителей Первомайки, восстановили ли уличное освещение.

«Дежурный по городу» советует горожанам в подобных случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью, не ждать, а немедленно обращаться в диспетчерскую службу ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы ҚалаЖарық», телефоны: +7 (727) 300-75-41, 300-75-42.

Кто предупреждён, тот вооружён?

В социальных сетях «дежурный по городу» обнаружил следующее предупреждение Дмитрия Семеникина‎ в ОО «ОСА» (Официальная группа)

«Рейды УДП»

Рейд «Детское кресло» – 03.02, 07.02, 13.02, 25.02;

Рейд «Нетрезвый водитель» – 04.02, 11.02, 18.02, 22.02, 25.02;

Рейд «Ремень безопасности» – 03.02;

«Пешеходный переход» – с 07.02 по 12.02;

«Ребенок – Пассажир – Пешеход» – с 14.02 по 19.02;

«Остановка – Стоянка» – с 21.02 по 26.02.

Перешли друзьям, чтоб не попались!!!!!»

Господа, а не проще ли соблюдать правила дорожного движения всегда, а не только в дни рейдов?

«Дежурный по городу» предупреждает, что полицейские службы города работают в круглосуточном режиме, а не только во время рейдов и отработок, и за нарушение ПДД нарушителей карают строго по закону.

Василий ШУПЕЙКИН

Ирина ВАСИЛЬЕВА